“แซม สมิธ-คิม เปตราส” ปล่อยซิงเกิลใหม่สุดแซ่บ “Unholy” ตีแผ่เรื่องราวสามีมีชู้

“แซม สมิธ” (Sam Smith) ชวน “คิม เปตราส” (Kim Petras) ปล่อยเพลงใหม่สุดแซ่บ “Unholy” ที่ได้ร่วมมือกับทีมทำเพลงระดับซูเปอร์สตาร์ ILYA ที่เคยร่วมงานกับ Max Martin, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Blake Slatkin ที่เคยร่วมงานกับ Lizzo, 24K Golden, Cirkut ที่เคยร่วมงานกับ Nikki Minaj, The Weeknd, Omer Fendi ที่เคยร่วมงานกับ Lil Nas X, The Kid Laroi และผู้ที่ร่วมงานกับ แซม สมิธ มาอย่างยาวนานอย่าง “Jimmy Napes” ที่ผนึกกำลังในซิงเกิลใหม่นี้นอกไปจากนั้น “Unholy” บันทึกเสียงที่ Jamaica และยังเป็นซิงเกิลใหม่จากสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 4 ของ แทร็กนี้ใช้ scale อาหรับเร้าร้อนไม่น้อยไปกว่าเนื้อเพลง และการใช้เสียงอันหลากหลายมาผสมผสานกัน ให้ความรู้สึกราวกับดนตรีในคลับที่เสริมทัพด้วยจังหวะเบสอันหนักแน่นเพลงนี้เปิดมาพร้อมท่อนฮุคติดหู เพิ่มความปังด้วยเสียงสุดแซ่บของ คิม เปตราส ในท่อน verseไม่เพียงเท่านั้น “Unholy” ยังเป็นซิงเกิลที่กล้าออกมาพูด และตีแผ่เรื่องราวของสามีที่มีชู้ ปล่อยให้ภรรยาและลูกอยู่ที่บ้าน แต่ตัวเองกลับออกไปแสวงหาความสุขทางกาย สนุกสนานที่บาร์เปลื้องผ้าแบบสุดเหวี่ยง โดย “Unholy” ได้รับแรงบัลดาลใจมาจาก LA Sunset Strip club ชื่อดังที่มีชื่อว่า The Body Shop นั่นเองแซม สมิธ ได้กล่าวถึงเพลงนี้ว่า “Unholy เป็นเพลงที่ทำขึ้นในจาไมก้า และเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่นับว่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดที่เขาเคยได้ทำมาในฐานะศิลปิน และเขาไม่เคยสนุกกับการอัดเสียงมากเท่านี้มาก่อน มันเหมือนเป็นการระบาย และรู้สึกเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัด และถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับ คิม เปตราส และได้เห็นความสามารถของเธอในเพลงนี้อีกด้วย”ด้าน คิม เปตราส พูดถึงซิงเกิลนี้ว่า “เธอเองก็เป็นแฟนตัวยงของ แซม สมิธ มันเจ๋งมากที่จะได้พบกับศิลปินที่เป็นนักแต่งเพลงที่เก่งมาก ๆ และอีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่เป็นของตัวเอง ฉันชอบตอนอยู่ในสตูดิโอกับแซม เขาเชื่อในตัวฉันจริง ๆและสนับสนุนให้ฉันเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ถูกเลือกให้มาร่วมทำเพลงนี้ด้วยกัน”ตั้งแต่อัลบั้มเดบิวต์อันดับ 1 อย่าง In The Lonely Hour ที่สร้างชื่อให้ แซม สมิธ เมื่อปี 2014 ที่ประสบความสำเร็จด้วยยอดขายอัลบั้มกว่า 350 ล้านอัลบั้ม 250 ล้านซิงเกิล และยอดสตรีมมากกว่า 4หมื่นห้าพันล้านสตรีม กับ 4 รางวัลแกรมมี่ 3 รางวัล Brits, 6 รางวัล MOBOs อีกทั้งยังคว้ารางวัล Golden Globe และ Oscar กับอีก 2 อัลบั้มอันดับ 1 และ 5 ซิงเกิลอันดับ 1มั่นใจในความแซ่บ และการกลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่อย่าง “Unholy” และอัลบั้มใหม่ ปี 2023 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าตื่นตาตื่นใจของ แซม สมิธ อย่างแน่นอน