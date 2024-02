“The Monk and the Gun” จากสตูดิโอไทย N8 สร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงรางวัล “Oscar” ปี 2024

The Monk and the Gun เป็นผลงานสร้างโดย Pawo Chowning Dorji ผู้กำกับที่มีประวัติได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้ว ก่อนหน้านี้ผู้กำกับท่านนี้ได้นำเสนอ Lunana: Yak in the Classroom ในปี 2019 ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการและผู้ชมอย่างล้นหลามก่อนน่านี่เคยมีภาพยนตร์ The Scent of Green Papaya จากเวียดนามในปี 1993 และ Return to Seoul จากกัมพูชาในปี 2022 ซึ่งได้เข้ารอบและได้รับการเสนอชื่อมาแล้วเช่นกันผลิตโดย Studio จากฝรั่งเศสการเข้ารอบของ The Monk and the Gun ถือเป็นเกียรติและเป็นเครื่องการันตียืนยันถึงคุณภาพของภาพยนตร์และสตูดีโอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องนี่นำเสนอเรื่องราวที่หลากหลายและมีความคิดใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ในปี 2006 ภูฏานกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันสำคัญ เมื่อระบบประชาธิปไตยเริ่มต้นที่จะแทรกแซงอำนาจของราชอาณาจักร ในช่วงเวลานี้ “Pawo Chowning Dorji”ได้รับโอกาสกำกับภาพยนตร์แนวดราม่าที่ตั้งใจจะสื่อถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ ผ่านทางตัวละครที่เต็มไปด้วยนักแสดงมากมายภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่เป็นผลงานที่สนุก ร่าเริง และน่าสนใจ แต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายในการยอมรับความทันสมัย โดยไม่ต้องตระหนักรู้ถึงอดีตที่ผ่านมา “Pawo Chowning Dorji” เป็นผู้กำกับที่มีประสบการณ์มากมายในการนำนักแสดงทั้งหลายไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและท้าทายภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องราวที่มีทั้งความสนุกสนานและน่าทึ่งไปพร้อมๆ กับการสะท้อนถึงช่วงเวลาที่ราชอาณาจักรกำลังเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแค่เป็นผลงานที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ แต่ยังเป็นกลไกที่ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงอารมณ์และประสบการณ์ในสมัยนั้น ด้วยนักแสดงจำนวนมากและการกำกับที่ชาญฉลาด ทำให้เป็นภาพยนตร์ดูน่าติดตามในปีนี้The Monk and the Gun ทำให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความลึกลับของการเติบโตและการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ผสมผสานกับเส้นเรื่องที่แปลกใหม่และแนวคิดที่อลเวง ภาพยนตร์นี้กลายเป็นเส้นทางที่น่าติดตามและท้าทายในโลกของศิลปะภาพยนตร์N8 นำโดย คริส-กฤษฏิ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ และ เรเชล วู บริษัทผลิตและกระจายหนังอิสระที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 ที่มีฐานที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กและลอสแองเจลิส N8 ได้มีส่วนร่วมในการผลิตภาพยนตร์ที่น่าสนใจอย่าง "Home for Rent" ร่วมกับ GDH เป็นเรื่องราวผีไทยที่ถูกเขียนและกำกับโดย โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ พร้อมทั้งสร้างสรรค์สารคดียาว "Heals" โดย Pailin Wedel ที่ได้เป็นผู้กำกับไทยคนแรกรับรางวัล Emmy Award®N8 มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา โดยการสร้างเนื้อหาที่มีความท้าทายและมีนวัตกรรม ภายใต้ค่านิยมนี้ N8 ได้นำเสนอเรื่องราวที่ท้าทายความคิดและมุมมองใหม่ต่อวัฒนธรรม โดยเน้นที่ผลิตภาพยนตร์ที่มีผลกระทบต่อรุ่นถัดไป ด้วยการผลิตผลงานที่มีคุณภาพและนวัตกรรม N8 กำลังเติบโตเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมการเข้าชิงรางวัลออสการ์ของ “The Monk and the Gun” เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของสตูดิโอไทย N8 ในการสร้างภาพยนตร์คุณภาพที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับวงการภาพยนต์ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก