เปิดวาร์ป!! “ก้าวก่าย" ซิงเกิลใหม่ จาก “BILLKIN” เพลงของคนอกหักที่ยัง Move On ไม่ได้!! เข้มข้นจัดจ้านในสไตล์ดนตรี R&B

​ใครที่ยังไม่ยอม Move On จากคนเก่า เตรียมตัวเตรียมใจมาอินไปพร้อม ๆ กันในซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ BILLKIN (บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) โดย Billkin Entertainment พร้อมเปิดตัวเพลง "ก้าวก่าย" เพลงที่มีกลิ่นอายของดนตรี POP SOUL ผ่านเสียงร้องแนว R&B ที่จัดจ้านด้วยรายละเอียดการเรียบเรียงดนตรี ไว้อย่างกลมกล่อม โดยเพลงนี้นำเสนอเนื้อหาของคนอกหักที่ยัง Move On เป็นวงกลม ยังอยากรู้ อยากเห็น อยากเข้าไปก้าวก่ายเรื่องของแฟนเก่า เขียนเนื้อร้องโดย นักร้องและนักแต่งเพลงฝีมือดีอย่าง BOWKYLION ซึ่งเพลงอกหักของ BILLKIN ที่ผ่านมา มักจะเป็นเพลงที่จบลงอย่างสวยงาม แต่เพลงนี้ BOWKYLION และ BILLKIN อยากลองเล่าในความรู้สึกของคนอกหัก ที่ยังไม่ Move on ดูบ้าง โดยทั้งคู่ได้ร่วมกันแชร์มุมมองผ่านเนื้อหาของเพลงนี้โดยในมิวสิกวิดีโอนี้ ปิง เกรียงไกร วชิรธรรมพร รับหน้าที่ผู้กำกับ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของคนที่ชอบเข้าไปส่อง Social Media ของแฟนเก่า จึงเป็นที่มาของไอเดียที่ว่า ถ้าเราเข้าไปส่องเขาแล้ว เราสามารถวาร์ป ไปดูเหตุการณ์นั้นจริง ๆ ได้ จะเป็นอย่างไร ? แล้วจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ไหม ถ้าต้องเห็นแฟนเก่าเราอยู่กับแฟนใหม่ โดยเพลงนี้ได้ เหม่เหม ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล มารับบทนางเอกที่เลิกรากันไปมีชีวิตใหม่ แต่ BILLKIN ที่รับบทแฟนเก่า ก็ยังอยากรู้อยากเห็นความเป็นไปของชีวิตเธออยู่ตลอดเวลาBILLKIN กล่าวว่า “สำหรับเพลงใหม่ของผม เพลงก้าวก่าย ครับ เพลงนี้มีความเป็น R&B เป็นสไตล์ และเป็นแนวที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผม ทั้งในเรื่องของการร้องและดนตรี ซึ่งเนื้อหาเพลงจะเล่าถึงการที่คนสองคน ที่เลิกกันไป แต่ยังอยากไปรู้ ยังอยากไปช่วย ยังเป็นห่วงเขาอยู่ ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปทำอะไรแบบนั้น แต่ก็ยังอยากเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาที่ผ่านมา ผมไม่เคยทำเพลงที่เป็นจังหวะแบบนี้มาก่อน ทั้งเรื่องของการร้อง เรื่องเมโลดี้ ก็ต่างออกไปจากเดิม เป็นวิธีการร้องที่ใส่ความเป็น R&B เข้าไปในโน้ตค่อนข้างละเอียด เลยต้องมีการซ้อมและเตรียมตัวเยอะเหมือนกันครับ แต่ก็สนุกมาก ที่ได้ทำอะไรท้าทาย เป็นความรู้สึกใหม่ สำหรับเพลงนี้ได้ทำงานกับพี่โบกี้ไลอ้อน ที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ และเป็นคนที่แต่งเนื้อร้องทำนองเพลงนี้ให้ บอกเลยว่าการทำงานร่วมกันครั้งแรก ชื่นชอบวิธีการ และ Attitude ในการทำงานของพี่โบกี้มากครับ เพราะได้เห็นถึงความละเมียด ในหลาย ๆ รายละเอียด กว่าที่พี่เขาจะทำเพลง เพลงหนึ่งขึ้นมา รวมถึงเวลาที่เขาแชร์ไอเดียมุมมองต่าง ๆ สัมผัสได้เลยว่า พี่เขามีดีเทลในแบบที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมนี้ของเขามาก่อน รู้สึกเซอร์ไพรส์ และประทับใจมากครับ สุดท้ายก็อยากฝากเพลงนี้ไว้ให้ทุก ๆ คน ด้วยครับ ฟังเพลงกันได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทาง และติดตามดูเอ็มวี ที่กำกับโดย พี่ปิง เกรียงไกร ได้ทาง YouTube : Billkin Entertainment ครับ”ติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลง “ก้าวก่าย”ได้ทาง YouTube : Billkin Entertainmentและฟังเพลงนี้ทาง Music Streaming ทุกช่องทาง#Billkin_ก้าวก่าย #BillkinEntertainment #Bbillkin