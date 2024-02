“Ice Paris” ปล่อยซิงเกิล “มีแค่เธอก็พอ (365 days)” เซอร์ไพรส์!! “Pimma PiXXiE” เป็นนางเอกเอ็มวี แนวมิวสิคัล

หลังจากเปิดตัวเพลงแรก งอนตลอด (Tell Me What You Want) จนเกิดเป็นไวรัล มีแฟน ๆ เต้นและร่วมทำชาเลนจ์กันอย่างเนืองแน่น ส่งให้เพลงนี้ฮอตฮิตติดลมบนอย่างรวดเร็ว ล่าสุด ศิลปิน Ice Paris (ไอซ์ พาริส อินทรโกมาลย์สุต) ในนาม Ice Paris Entertainment พร้อมปล่อยซิงเกิลที่ 2 ในเพลง “มีแค่เธอก็พอ (365 days)” ซึ่งจะมาสร้างสีสันรันวงการเพลงให้คึกคัก โดยเป็นการกลับมาร่วมงานกับ SMEW อีกครั้ง และร่วมฟีทเจอริ่งในท่อนแรป โดยมี โฟร์ ประทีป และมิค เพชรภูมิ ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงนี้ด้วยแนวเพลงที่ฟังสบาย เต็มไปด้วยจังหวะน่ารัก ซึ่งเนื้อหาในเพลงนี้เล่าถึงชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง ที่มีความสุขกับอะไรง่าย ๆ จนอยากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่ทำให้ได้เจอกับพลังบวก รวมถึงการมีคนรักที่ดีอยู่ข้าง ๆ โดยเพลงนี้สามารถตีความถึงความรักในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว, เพื่อน, คนรัก ทุกสิ่งรอบตัวที่ทำให้เราแฮปปี้ได้ในทุก ๆ 365 วัน โดยในพาร์ตของมิวสิกวิดีโอ แฟน ๆ ต่างพากันเซอร์ไพรส์ เมื่อ Pimma จากวง PiXXiE มาเป็นนางเอกเอ็มวี และ SMEW มาร่วมเล่นในเอ็มวีนี้ ซึ่งในซีนพิเศษ มีทีมนักแสดงสมทบเกือบ 70 ชีวิต มาร่วมเต้น และโยกไปพร้อม ๆ กันIce Paris กล่าวว่า “สำหรับเพลง มีแค่เธอก็พอ (365 days) ถือเป็นซิงเกิลที่ 2 ที่ไอซ์ตั้งใจทำสุด ๆ รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับ SMEW ด้วยความที่ติดตามผลงานของเขามานานมาก ทั้งเรื่องการแต่งเพลง และสไตล์ต่าง ๆ พอได้ทำเพลงนี้เลยชวนมาฟีทเจอริ่งด้วยกัน สำหรับเอ็มวีนี้ทั้งทีมงานและไอซ์ทุ่มเทกันสุดตัวเลยครับ เราเตรียมความพร้อม และถ่ายทำกันอย่างเต็มที่ ซึ่งพอภาพเอ็มวีออกมาแล้ว รู้สึกหายเหนื่อยเลยครับ เพลงนี้เข้ากับมิวสิคัลที่พวกเราตั้งใจนำเสนอ เป็นไอเดียที่ไอซ์อยากทำมานาน ซึ่งการร่วมงานกับ Pimma นางเอกเอ็มวี บอกเลยว่าสนุกมากครับ รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกัน เพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่ตั้งใจซ้อม และช่วยพวกเราในหลาย ๆ เรื่อง แถมยังดูอินไปกับผลงานในครั้งนี้แบบสุด ๆ ซึ่งไอซ์เองก็หวังว่าว่าทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้เหมือนกันนะครับ ขอฝากเพลง มีแค่เธอก็พอ (365 days) ไว้ในเพลย์ลิสต์ของทุกคนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ”เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมสนุกไปกับท่าเต้นในแบบฉบับของ Ice Paris ที่อยากชวนให้ทุกคนได้เต้นตาม และทำชาเลนจ์ไปด้วยกัน อยากรู้ว่าเอ็มวีจะน่ารักสดใสเบอร์ไหน ติดตามชมมิวสิกวิดีโอ “มีแค่เธอก็พอ (365 days)” ได้ทางYouTube Channel : Ice Paris Entertainment https://www.youtube.com/watch?v=eizG-zZ9iYU และสามารถฟังเพลงได้ใน Streaming ทุกช่องทาง#มีแค่เธอก็พอ #IcePariss #IceParisEntertainment