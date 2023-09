“Ice Paris” เติมลูกเล่น ในสไตล์ป๊อบเรกเก้ พร้อมปล่อยซิงเกิล “งอนตลอด (Tell Me What You Want)” เปิดตัวครั้งแรกในนาม “Ice Paris Entertainment”

​ ถือเป็นศิลปินที่มีแพชชันทางด้านดนตรีมาโดยตลอด กลับมาครั้งนี้ Ice Paris (ไอซ์ พาริส อินทรโกมาลย์สุต) พร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด “งอนตลอด (Tell Me What You Want)” โดยเป็นการเปิดตัวเพลงแรกในนาม Ice Paris Entertainment ผลงานเพลงที่ ไอซ์ ทุ่มเทสุดตัว และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยเพลง “งอนตลอด (Tell Me What You Want)” เป็นเพลงที่มีดนตรีจังหวะน่ารัก ๆ แถมยังมีกลิ่นอายของ POP และ Reggae ด้วยท่าเต้นที่ดึงความทะเล้นออกมาในแบบฉบับของ Ice Paris ใครได้ฟังแล้ว ก็ชวนให้โยกตาม ซึ่งในส่วนของพาร์ตเพลงยังได้ ‘SMEW’ มาแต่งเนื้อร้องและทำนอง โปรดิวซ์โดย Mek MACHINA และ โฟร์ ประทีป สิริอิสสระนันท์ ที่มาช่วยดูแลภาพรวมโดยเพลงนี้เล่าถึงความสัมพันธ์ของคู่รัก ซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์จริงของหลาย ๆ คู่ ที่พยายามอ่านใจคนรัก แต่ถึงจะดูแลเอาใจใส่มากแค่ไหน ก็อาจจะมีจังหวะที่ยังไม่เข้าใจความต้องการของกันและกันอยู่ดี แต่ด้วยความรัก สุดท้ายก็ยังพยายามทำความเข้าใจ เพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไป​ ไอซ์ พาริส กล่าวว่า “สำหรับเพลง งอนตลอด (Tell Me What You Want) เป็นเพลงแรก ในนาม Ice Paris Entertainment ด้วยความที่ไอซ์ชอบดนตรีแนวเรกเก้ เลยอยากทำเพลงให้มีกลิ่นอายความเป็นป๊อบเรกเก้ขึ้นมา ความตั้งใจคืออยากให้เพลงนี้มีสีสันและจังหวะสนุก ๆ เนื้อหาจะออกแนวแซว ๆ คนที่เรารัก เป็นโมเมนต์น่ารัก ๆ แนวเอ็นดู เวลาที่เราไม่เข้าใจผู้หญิง ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ และอีกไฮไลต์คือมิวสิกวีดีโอที่กำกับโดยพี่วรรณแวว-แวววรรณ ผู้กำกับที่เคยฝากผลงานในเพลง รักติดไซเรน โดยในเอ็มวีนี้นำเสนอเรื่องราวของคู่รักที่มีความไม่เข้าใจกัน งานนี้จะได้เห็นลูกเล่นการง้อสาว ที่สะท้อนสถานการณ์ของใครหลายคนที่อาจจะเคยเจอเคสแบบเดียวกัน อยากให้ทุกคนได้ลองฟัง และเป็นกำลังใจให้การทำเพลงครั้งนี้ของไอซ์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ”ติดตามฟังเพลง งอนตลอด (Tell Me What You Want) ได้ใน Streaming ทุกช่องทาง APPLE MUSIC / iTUNES / SPOTIFY / TrueID Music / JOOX พร้อมชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube Channel : Ice Paris Entertainmentติดตามศิลปิน Ice Paris ได้ทางIG​: iceparissTikTok​: iceparissX​: IceParissIG​: iceparis.entertainmentTikTok​: iceparis.entertainmentX​: IceParis_EntFacebook: https://www.facebook.com/IceParisEntertainmentYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCb6GV9lxxYpCyk7AkaUdFQA