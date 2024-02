"MONICA" ตัวแทนสาวแอบรัก... ส่งเพลงใหม่ "NEVER" ตามจีบหนุ่ม

หลังจากปล่อยเพลง "รักกันนานๆ (นะค่ะ) และท้องฟ้ามหาสมุทร" ให้ฟังกันไปแล้วเมื่อปลายปี 2566 ในเดือนแห่งความรักแบบนี้ ค่าย White Music ในเครือ GMM MUSIC ขอส่ง "NEVER" ซิงเกิลที่ 3 จากน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์ของศิลปินสาวน้อยมากความสามารถ "MONICA" (โมนิก้า) มาให้ฟังกันต่อ ซึ่งเพลงนี้เป็นเสมือนการเดินทางของความรัก "การแอบชอบแล้วลองจีบ"... พูดถึงการชอบใครสักคน แล้วอยากให้เขาลองเปิดใจ เราเลยเป็นฝ่ายเดินหน้าลุยจีบก่อน ไว้ให้สายคลั่งรัก สายแอบชอบใช้เพลงนี้เป็นตัวแทนการจีบ "MONICA" เล่าถึงเพลงนี้และสีสันความสนุกในมิวสิกวิดีโอเพลง "NEVER" ว่า"สำหรับเพลง NEVER นะคะ เป็นเพลงที่รู้สึกว่าตั้งใจมากอยากจะปล่อยในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ตั้งใจมาโดยตลอด คิดว่าเหมาะมากๆ เพราะว่าเป็นเพลงที่เอาไว้จีบ...ขอให้เธอรักฉันหน่อย ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอเสียใจ โมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ทำให้เราได้แสดงถึงความทุ่มเทให้กับคนที่เราแอบรัก ฟีลแบบ…ช่วงโปรโมชั่น (หัวเราะ) ส่วนในเอ็มวีเพลงนี้ คาแรกเตอร์โมจะเป็นคุณหนูเอาแต่ใจมากๆ เป็นแบบบ้านรวย เป็นลูกสาวแก๊งค์มาเฟีย และแอบชอบผู้ชายคนนึงมาก ชอบไม่ไหว เอ็มวีจะเล่าเรื่องแบบสนุกๆแสบๆ ของแก๊งค์สาวๆ ที่พยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้ตัวผู้ชายมาให้กับโม แต่เค้าจะเปิดใจรับรักเราหรือเปล่า? จะสำเร็จมั้ย? ต้องติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลง “NEVER" ของโมได้ที่ YouTube : OfficialWhiteMusic และ Music Streaming ทุกช่องทางค่ะ และเพลงนี้มีท่าเต้นชาเล้นจ์น่ารักๆ ด้วย เข้าไปเต้นกันเยอะๆนะคะ และติด #จีบเธอNeverนก โมจะรอชมนะ ฝากเพลง NEVER ไว้กับทุกคนด้วยค่ะ"ชม MV "NEVER" ได้ที่ ➤ https://youtu.be/gP2qxvTV67M#NeverMonica #Never #MONICA #WhiteMusicRecord #GMMGrammy #GMMMusic