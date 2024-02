“MIYA” คัมแบ็กสุดปัง ประชัดรักแบบหวานจี๊ด ในซิงเกิลใหม่ “ดีออก” ร่วมงานกับ “MEYOU” ครั้งแรก

หลังจากปล่อยซิงเกิลเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวไปด้วยเพลง ‘MiNi HEART’ และ ‘Get Like Me’ ภายใต้ค่าย Lil' Brat Records (ลิต’ แบรท เรคคอร์ด) ที่กวาดหัวใจแฟนเพลงที่ชอบในเสียงสดใสและ ความน่ารักมีเสน่ห์ของเธอไปได้แบบเต็ม ๆ สำหรับสาวน้อยมากความสามารถ ‘MIYA’ หรือ ‘มิย่า พิชชา’ ลูกสาวของ “พีท ทองเจือ และ เจง วิไลลักษณ์ ทองเจือ”)ล่าสุดมิย่ากลับมาสร้างความสดใสให้วงการ T-POP อีกครั้งกับซิงเกิลที่ 3 “ดีออก (better off with you)” ที่ขอแชร์ความรู้สึกของสาวขี้งอนที่อยากประชดคนรักว่าไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เป็นไร แต่สุดท้ายก็ยังแอบหวังว่าเราจะรักกันเหมือนเดิมเพลงนี้ได้ศิลปินหนุ่มที่เก่งครบเครื่องอย่าง “MEYOU” (มิว-ชิษณุชา ตันติเมธ) มาเป็นผู้แต่งเนื้อร้องและทำนองให้อีกด้วยโดยมิย่าได้เล่าถึงการทำงานในเพลงนี้ว่า …“สำหรับเพลง ดีออก (better off with you)” มิย่าได้พี่มิวมาช่วยแต่งเนื้อร้องและทำนองให้ค่ะ มิย่าก็ติดตามผลงานและชอบสไตล์เพลงของพี่มิวอยู่แล้ว พอได้มาร่วมงานกันก็สนุกมาก พี่มิวแต่งเพลงออกมามีความเป็นมิย่ามาก คือเป็นเพลงรักที่ดูหวาน แต่เนื้อเพลงก็แอบมีความซ่านิด ๆ เหมือนคาแรกเตอร์เรา เพราะจริง ๆ มิย่าเป็นคนขี้งอนมาก เพลงก็เลยออกมาเป็นฟีลประชดคนรักนิดนึง แต่ในใจลึก ๆ ก็ยังหวังว่าเราจะกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิม (หัวเราะ) มิย่าขอฝากเพลงนี้กับทุกคนด้วยนะคะ เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตั้งใจทำมาก ๆ อยากให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ”สำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็ได้พี่สาวสุดที่รัก ‘เซย่า ทองเจือ’ มาโชว์ความสามารถด้านการกำกับให้ เป็นเรื่องราวความรักที่ตกอยู่ในการตัดสินใจว่าจะต้องจบลงหรือไปต่อ ซึ่งงานนี้มิย่าได้ฉายเดี่ยวแสดงมิวสิกวิดีโอด้วยตัวเองกับการรับบทบาทเป็นAngel ตัวแทนความคิดด้านบวกและ Devil ตัวแทนความคิดด้านลบ เรียกว่าได้โชว์เสน่ห์ความน่ารักแบบหวานซ่อนเปรี้ยวออกมาตกคนดูแบบสุดๆและในตอนท้ายความรักครั้งที่จะลงเอยแบบใด ติดตามชม MIYA - ดีออก (better off with you) [OFFICIAL MV] ได้ทาง YouTube : Lil' Brat Records https://youtu.be/F2Jdx2E9Rok?si=mIn3e6IrybcF3_rn และฟังเพลงได้ทุก Streaming Platform