ยอดผู้กำกับผุดโปรเจ็คใหญ่ "จักรวาลภาพยนตร์ Beatles" หนัง 4 เรื่องเล่าเรื่องชีวิต "4 เต่าทอง"

โดยหนังทั้ง 4 เรื่อง จะเล่าถึงเส้นทางในชีวิตของ จอห์น เลนนอน, พอล แม็กคาร์ตนีย์, จอร์จ แฮร์ริสัน และ ริงโก สตาร์ ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของ The Beatles ในมุมมองของแต่ละคน อย่างที่ผู้สร้างบอกว่าเพื่อ "บอกเล่าเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ของวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์"ตามข้อมูลหนังทั้ง 4 เรื่องจะเล่าเรื่องถึงปี 1970 ที่ The Beatles ยุบวง และทั้ง แม็กคาร์ตนีย์ กับ สตาร์ รวมถึงครอบครัวของ เลนนอน กับ แฮร์ริสัน ได้มอบทั้งเรื่องราวชีวิต และลิขสิทธิ์เพลงให้กับทีมงานสร้างภาพยนตร์ได้ใช้วัตถุดิบทั้งหมดอย่างเป็นทางการ“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้บอกเล่าเรื่องราวของวงดนตรีร็อคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล และตื่นเต้นที่จะท้าทายแนวคิดของการชมภาพยนตร์” เมนเดสกล่าว แม้จะไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเขาหมายถึงอะไรในเรื่องนี้ที่เป็นความท้าทายของหนังเรื่องนี้ถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่น ๆ ของโปรเจ็ค ไม่ว่าจะเป็นกำหนดเปิดกล้อง หรือแผนการจัดจัดจำหน่าย ว่าผู้สร้างจะฉายหนังทั้ง 4 เรื่องพร้อมกันไปเลย หรือ ปล่อยฉายทีละเรื่องกันแน่นอกจากนั้นยังมีผู้ชมบางส่วนที่เรียกโปรเจ็คนี้ว่าเป็น "จักรวาลภาพยนตร์ The Beatles" หรือ Beatles Cinematic Universe ตามแบบแผนการสร้างหนังในยุคนี้ อย่าง จักรวาลภาพยนตร์ Marvel, DC, Star Wars จนไปถึง Karate Kid, Dungeons & Dragons, Godzilla, The Lord of the Rings และอีกมากมาย"สงสัยหลังสร้างหนังทั้ง 4 เรื่องเสร็จ ก็จะมีหนังรวมตัวละครที่ใช้ชื่อว่า The Beatles เป็นเรื่องที่ 5 ส่วนภาคแยกอย่างมินิซีรีส์ Yoko Ono คงทำฉายทาง Disney+" แฟนหนังคนหนึ่งแซวสำหรับ แซม เมนเดส เปิดตัวผลงานการกำกับเรื่องแรกด้วย American Beauty (1999) ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลออสการ์และรางวัลลูกโลกทองคำสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม เขายังมีผลงานเด่น ๆ มากมาย อาทิ Road to Perdition (2002), Jarhead (2005), Revolutionary Road (2008) และภาพยนตร์ในชุด 007 เรื่อง Skyfall (2012) และ Spectre (2015) ส่วนภาพยนตร์สงครามเรื่อง 1917 (2019) ทำให้เขาได้รับรางวัลบาฟตาและรางวัลลูกโลกทองคำสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งที่สองในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม