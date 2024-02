AIS PLAY เสริมคอนเทนต์ Prime Video รายปี 999 บาท

รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการพันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า การร่วมทำงานกับทาง Prime Video ถือเป็นการเข้ามาเติมเต็มความหลากหลายของคอนเทนต์ทำให้ AIS กลายเป็นศูนย์กลางสตรีมมิ่งเซอร์วิสที่ใหญ่ที่สุดในไทยพร้อมมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าได้รับชมคอนเทนต์คุณภาพระดับโลกจาก Prime Video ที่อัดแน่นด้วยวิดีโอมากมาย ที่มีความโดดเด่นด้วยซีรีส์ต้นฉบับจากหลากหลายประเทศที่มาพร้อมเนื้อหาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงภาพยนตร์ต้นฉบับของประเทศไทย“เพื่อเป็นการต้อนรับพาร์ตเนอร์คนสำคัญ เราได้เตรียมสิทธิพิเศษที่มีแค่ที่ AIS แห่งเดียวเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประการณ์การรับชมคอนเทนต์คุณภาพในราคาสุดคุ้ม”เดวิด ไซมอนเซ่น ผู้อำนวยการ Prime Video ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มียอดคนบริโภคสื่อบันเทิงสูงที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง Prime Video มองหาพาร์ตเนอร์ที่สามารถส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ให้ลูกค้าในการรับชม Prime Video อย่างง่ายดายได้ที่บ้านและทุกที่สำหรับ Prime Video นับเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งคอนเทนต์ระดับโลก ที่ให้บริการกว่า 240 ประเทศทั่วโลก และมีคอนเทนต์คุณภาพมากมายมากกว่าหนึ่งพันรายการทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการทีวีชื่อดัง รวมถึงซีรีส์ Amazon Originals ที่ได้รับรางวัลอย่าง The Lord of The Rings: The Rings of Power, The Boys, Jack Ryan, Reacherสำหรับลูกค้า AIS ทั้งลูกค้ารายเดือนและเติมเงินสามารถสมัครแพกเกจในราคา 3 เดือนแรก 149 บาท จากปกติ 447 บาท หลังจากนั้น 149 บาท/เดือน กด *144#โทร.ออก หรือสมัครแบบเหมาทั้งปีราคา 999 บาท/ปี จากราคาปกติ 1,788 บาท กด *144*1#โทร.ออก หรือสามารถสมัครผ่านช่องทาง myAIS และ https://www.ais.th/play/otherapp.html