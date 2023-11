TikTok เดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม

สิริประภา วีระไชยสิงห์ Outreach and Partnerships Lead, Trust and Safety, TikTok กล่าวว่า ความปลอดภัยของผู้ใช้งานและความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการส่งเสริมความปลอดภัยและต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จบนแพลตฟอร์ม“หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือทำให้ผู้ใช้งานรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตนเองจากกลโกง หรือการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นผ่านทาง Safety Center ผ่านการแนะนำให้ทุกคนในคอมมูนิตีมีความตื่นตัว และระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่างๆ"ที่ผ่านมา TikTok มุ่งมั่นในการปกป้องผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ และดำเนินการเชิงรุกเพื่อต่อต้านข้อมูลที่บิดเบือนและเป็นเท็จ ตลอดจนสแกมและกลโกงต่างๆ อย่างแข็งขัน โดยทุ่มเทผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมากกว่า 40,000 คน ในการทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ และใช้นวัตกรรมในการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ อยู่เสมอขณะเดียวกัน ยังเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถรายงานการหลอกลวง หรือกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงโดยทันที ผ่าน Self Report ภายใต้หัวข้อ “การฉ้อโกงและการหลอกลวง” ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้ TikTok ได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกมากกว่า 15 รายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึง Agence France-Presse สำนักข่าวชื่อดังระดับโลก และ COFACT ในประเทศไทย ในโครงการต่างๆ เพื่อต่อต้านข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ขยายความมุ่งมั่นของ TikTok ในการรักษามาตรฐานสูงสุดในฐานะแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และมีความรับผิดชอบก่อนหน้านี้ TikTok ได้พัฒนาฟีเจอร์เครื่องมือบนแพลตฟอร์ม เช่น Family Pairing ช่วยให้ผู้ปกครองปรับแต่งตัวกรองเนื้อหาสำหรับบุตรหลานของตนเองได้ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอ Content Level ฟีเจอร์ช่วยคัดกรองความเหมาะสมของเนื้อหาสำหรับเด็กอายุ 13 ถึง 17 ปีโดยเฉพาะพร้อมกันนี้ TikTok ได้เริ่มแคมเปญ Trust เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัลที่ดี เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่า TikTok เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่มอบความบันเทิงและสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้ทุกคน ผ่านการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันไม่ว่าจะเป็น TikTok Safety Day ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มอย่างปลอดภัย และแคมเปญ #พื้นที่ปลอดภัยในการไถฟีด ใน Digital Literacy Hub ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลโดยในปีนี้ TikTok จะสานต่อความมุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน #พื้นที่ปลอดภัยเพื่อทุกการสร้างสรรค์ ร่วมถึงวางแผนปล่อยวิดีโอแคมเปญที่รวบรวมวิดีโอจริงๆ จากผู้ใช้งานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย"การใช้นโยบายความปลอดภัย การร่วมมือกับพันธมิตร และการริเริ่มกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ในแคมเปญ Trust จึงนับเป็นส่วนสำคัญในความพยายามอย่างต่อเนื่องของ TikTok ที่จะสร้างความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มให้ทุกคนในคอมมูนิตี และให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับ TikTok ได้อย่างมั่นใจ"