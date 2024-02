ไดกิ้น เปิดตัว “MAX Inverter Star Series” ในเครื่องปรับอากาศซีรีย์ใหม่ 5 รุ่น ดึง “ณเดชน์-บิวกิ้น” ร่วมถ่ายทอดปรากฏการณ์อากาศสมบูรณ์แบบ-คุ้มค่าเต็ม MAX ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่

ไดกิ้น พาคนไทยร่วมสัมผัสกับปรากฏการณ์ดาวดวงใหม่แห่งความคุ้มค่า “Daikin MAX Inverter Star Series ปรากฏการณ์คุ้มอย่าง MAX” กับการต่อยอดที่สุดแห่งเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ให้ความคุ้มแบบเต็ม MAX ผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 5 รุ่นใหม่ และเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ SKY AIRโดยเปิดตัวรับซัมเมอร์ 2024 นี้ ชูความโดดเด่นด้วย 4 ฟังก์ชัน ประหยัดไฟ-เย็นเร็ว-ทนทาน-ทำงานเงียบ ขยายระยะเวลารับประกัน 5 ปีเต็มสำหรับเครื่องปรับอากาศติดผนัง Series Y ทุกรุ่น ผ่าน 2 พรีเซ็นเตอร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ คู่ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัต ร่วมถ่ายทอดปรากฏการณ์สร้างอากาศสมบูรณ์แบบเพื่อคนทุกคนผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นายไดสุเกะ มุราคามิ ประธานบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแบรนด์“ไดกิ้น” เปิดเผยว่า “ปี 2023 เป็นปีที่สุดยอดเทคโนโลยีจากไดกิ้นอย่าง Max Inverter ประสบความสำเร็จด้วยความสามารถในการสร้างอากาศสมบูรณ์แบบที่ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภค ทำให้ในปี 2024 นี้ ไดกิ้นเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี Max Inverter ในปีที่ 2 ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Daikin MAX Inverter Star Series ปรากฏการณ์คุ้มอย่าง MAX’ ชวนมาค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากไดกิ้น ที่ประหยัดไฟ เย็นเร็ว ทนทาน ทำงานเงียบ พร้อมชูความคุ้มค่าแบบเต็ม MAX ประหยัดไฟสูงสุด 5 ดาว ตามมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2024 รวมถึงต่อยอดการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงความคุ้มค่าในทุกมิติ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่ได้พรีเซ็นเตอร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ ประกบคู่กับ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัต เพื่อถ่ายทอดการทำงานของนวัตกรรมปรับอากาศ 5 รุ่นใหม่ ที่พร้อมสร้างปรากฏการณ์ดาวแห่งความคุ้มค่าดวงใหม่เพื่อคนทุกคน”สำหรับในปีนี้ ไดกิ้นได้มุ่งเน้นความสำคัญของการลงทุนยกระดับในด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการอากาศคุณภาพของผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา รวมถึงมีการพัฒนาให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ในเนื้อหาด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและความยั่งยืนตามมาตรฐานใหม่ของภาครัฐ หรือ ‘มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 / 5 ดาว’ จนกลายเป็นที่มาของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Daikin MAX Inverter Star Series’ ซึ่งเตรียมเปิดตัวต้อนรับช่วงซัมเมอร์ปี 2024 นี้ รวม 5 รุ่นได้แก่ KZ Star Series, KM Star Series, KC Star Series, KF Star Series และ KQ Star Series โดยจุดเด่นของ ซีรีย์นี้จะอยู่ที่ฟังก์ชันหลัก ทั้ง 4 จากเทคโนโลยี Max Inverter คือประหยัดไฟ-เย็นเร็ว-ทนทาน-ทำงานเงียบ สอดแทรกความคุ้มค่าที่เหนือกว่าด้วยค่า SEER หรือค่าประสิทธิภาพพลังงานที่อยู่สูงกว่าเกณฑ์ทั่วไปในทุก ๆ รุ่น โดยเฉพาะ ไฮไลต์อย่าง KZ Star Series ที่มีค่า SEER สูงสุดถึง 26.50 และครั้งแรกกับรุ่นเริ่มต้นอย่าง KQ Star Series ที่มาพร้อมฉลากประยัดไฟเบอร์ 5 แบบ 1 ดาวคุ้มค่า ประหยัดไฟอย่าง MAX ด้วย รุ่นใหม่ล่าสุด ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ 5 ในระดับ 5 ดาว ประหยัดไฟกว่าเดิมสูงสุด 13,377 บาทต่อปี*• คุ้มเร็ว เย็นไวอย่าง MAX เย็นเร็วทันใจใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor• คุ้มนาน ทนอย่าง MAX ด้วยเทคโนโลยี Super PCB Pro แผงวงจรที่ทนทานต่อไฟกระชากและการรบกวนจากสัตว์ รวมถึงวัสดุคอยล์ที่ทนต่อการกัดกร่อน• คุ้มชิล เงียบอย่าง MAX เสียงเงียบทั้งตัวเครื่องภายในและภายนอกในส่วนของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ SKY AIR ปีนี้ ยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ในระดับ5 ดาวที่ครอบคลุมมากที่สุดในท้องตลาด ทนทานยืดอายุการใช้งานด้วย CAZ Coil วัสดุพิเศษจากไดกิ้น ทนการกัดกร่อนจากไอเกลือทะเล การันตีความทนจากศูนย์เทคโนโลนยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อีกทั้งยังมีความสวยงามลงตัวในการออกแบบและติดตั้ง“กลยุทธ์การทำงานในปี 2024 นี้ ไดกิ้นยังคงยึดมั่นในแนวคิด Perfecting the Air for All เพราะสิ่งสำคัญคือเราเชื่อมั่นว่าอากาศที่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคนทุกคน นั่นจึงทำให้ทั้งแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสื่อสารของ Daikin MAX Inverter Star Series Phenomenon ผ่าน 2 พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นตัวแทนของคนทุกเจเนอเรชั่น ก็เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดภาพจำว่าไดกิ้นได้เดินทางมาถึงอนาคตที่เทคโนโลยีในมือสามารถสร้างอากาศที่สะอาดที่สุด ดีที่สุด และพร้อมที่จะส่งต่อความสมบูรณ์แบบนี้ไปถึงคนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคตด้วย“อีกทั้งในปีนี้ เรายังได้ขยายการรับประกันเพื่อสร้างความสุขส่งต่อให้ผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่นใหม่ รหัส Series Y จะขยายระยะเวลารับประกันเป็น 5 ปีเต็มทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน ทั้งในส่วนของคอมเพรสเซอร์, แผง PCB, แผงคอยล์เย็น และแผงคอยล์ร้อน CAZ Coil” นายไดสุเกะ เสริมทิ้งท้าย