“ไดกิ้น” ลุ้นขายแอร์ทะลุ 1.2 หมื่นล.ปี66 ผุดศูนย์นวัตกรรมใหญ๋สุดเอเชียโอเชียเนีย

ผู้จัดการรายวัน 360- ไดกิ้นมั่นใจจบปีงบประมาณ 66 ในเดือนมี.ค.นี้ จะปิดรายได้ที่ 12,000 ล้านบาท โต 25% ส่วนปี67 ตั้งเป้ายอดขายโตขึ้นอีกอีกไม่ต่ำกว่า 20% ล่าสุดทุ่ม 100 ล้านบาท เปิด “ไดกิ้น โซลูชั่นพลาซ่า” แห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “fuha : SIAM” เดินหน้ายกระดับสู่ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีระบบปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโอเชียเนีย ฉลองได้กิ้น 100 ปีนายไดสุเกะ มุราคามิ ประธาน บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า ใจปี 2566 ที่ผ่านมา แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่ตลาดเครื่องปรับอากาศโตขึ้นกว่า 15% โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศราคาถูก อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ 2566 ของญี่ปุ่น (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567) แต่คาดการณ์ผลประกอบการของไดกิ้นในปี 2566 จะเกินกว่า 12,000 ล้านบาทหรือเติบโตขึ้น 25% จากปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจากงานโครงการที่เริ่มทยอยฟื้นตัว และยอดขายที่เติบโตจากร้านค้าปลีกผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย“จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บวกกับสภาพอากาศ ทำให้ตลาดเครื่องปรับอากาศโดยภาพรวมมีมูลค่าที่สูงขึ้น จนมีมูลค่าใกล้เคียงกับช่วงปี 2562 หรือก่อนการระบาดของโควิด 19 ซึ่งคาดการณ์ว่ามูลค่ารวมตลาดเครื่องปรับอากาศในปี 2566 จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยไดกิ้นตั้งเป้าหมายที่จะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 22%“ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2566 ยอดขายเครื่องปรับอากาศของไดกิ้น มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แบ่งเป็น 1.เครื่องปรับอากาศที่ใช้กับที่อยู่อาศัย เติบโต 30% เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ รวมถึงเชิงพาณิชย์ อย่างผลิตภัณฑ์ Sky Air และ VRV เติบโต 15% และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (Applied product) เติบโต 25%นายไดสุเกะ กล่าวต่อว่า สำหรับปีงบประมาณ 2567 (เมษายน 2567- มีนาคม 2568) ไดกิ้นตั้งเป้ายอดขายรวมเติบโตขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 20% โดยเบื้องต้นจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน คุ้มค่าไฟ ครอบคลุมทุกไลน์ผลิตภัณฑ์ ทั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย แล เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมไปถึงบริการหลังการขาย ที่มีการเชื่อมต่อผ่าน MARUTTO (DAIKIN Cloud control) แบบครบวงจร ส่งผลให้เพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจของลูกค้าของเราให้สูงสุดขณะเดียวกันได้ตั้งงบโฆษณาการตลาดครอบคลุมทุกพื้นที่สื่อออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีการทำการตลาดครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย และเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ อย่าง Sky air และ VRV ซึ่งในโฆษณาชุดใหม่ของไดกิ้น ยังได้ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” สองพรีเซนเตอร์มาร่วมสร้างสีสันอีกด้วย อย่างไรก็ตามปีนี้ไดกิ้นเข้าสู่วาระครบรอบ 100 ปีล่าสุดได้ทุ่มงบ 100 ล้านบาท เพื่อเปิดไดกิ้น โซลูชั่นพลาซ่าแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “fuha : SIAM” ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีระบบปรับอากาศและเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศแห่งแรกของประเทศไทยศูนย์ฯนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านสยาม เขตปทุมวัน ด้วยแนวคิด “Perfecting the Air for All” ปรับทุกอากาศให้สมบูรณ์แบบส่งต่อความสุขให้กับทุกคน นำเสนอองค์ประกอบเครื่องปรับอากาศแบบเข้าใจง่ายแก่ประชาชน สร้างความเชื่อมั่นแบรนด์แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ตอกย้ำองค์ประกอบที่ไดกิ้นได้ให้ความสำคัญมาต่อเนื่อง และจะถูกยกระดับให้กลายเป็นศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีระบบปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโอเชียเนีย เชื่อว่าการมี “fuha : SIAM” จะทำให้คนทั่วไปเข้าใจถึงเครื่องปรับอากาศในเชิงลึก โดยสามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์จริง“การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและความยั่งยืน นับเป็นหนึ่งในพันธกิจที่บริษัทยึดมั่นมาตลอดการดำเนินธุรกิจ ผ่านการมอบคุณค่าใหม่ให้กับโลกผ่านทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Perfecting the Air for All” ปรับอากาศให้สมบูรณ์แบบ ส่งมอบการอากาศที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นผลดีต่อโลก คาดหวังว่าพื้นที่นี้จะช่วยส่งเสริมความตั้งใจนั้น และ ผลิตภัณฑ์ของไดกิ้นจะช่วยสร้างความสุข รอยยิ้มให้คนที่คุณรัก สุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง เพื่อความสุขของทุกๆ คน” นายไดสุเกะ กล่าว