เปิดตัวแล้ว! iStudio by SPVi ในคอนเซ็ปต์ Apple Premium Partner แห่งแรกบนถนนราชพฤกษ์

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ iStudio by SPVi ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple อย่างเป็นทางการ เปิดตัวสาขาใหม่อย่างยิ่งใหญ่ แห่งแรกบนถนนราชพฤกษ์ ณ Central Westville ชั้น 1 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Apple Premium Partner เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ที่ให้บริการในแบบ One Stop Service สามารถเลือกซื้อสินค้า ทดลองใช้งาน รับคําแนะนํา บริการหลังการขาย ซ่อม ครบจบในที่เดียวโดยในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ 50 ท่านแรก มาร่วมฉลองเปิด iStudio by SPVi สาขาใหม่ พร้อมร่วม Exclusive Workshop จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ทั้ง 3 ท่าน คุณเฟื่องลดา อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในวงการไอที, คุณครูเอิร์น จิรัฐิพร เจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะ Dreamers' Palette Gallery และ คุณหมอจงรักษ์ เทพสุวรรณ์ จากโรงพยาบาลศรีสวรรค์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ และโปรโมชันสุดพิเศษ อาทิ การมอบส่วนลดสินค้า Apple สูงสุด 30% , ฟรี! ตรวจเช็คสภาพเครื่อง และส่วนลดค่าแบตเตอรี่ 20% สำหรับ iPhone ทุกรุ่น จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพรีเมียมได้ที่ iStudio by SPVi ณ Central Westville ชั้น 1 อีกทั้งมีกิจกรรมให้ร่วม Workshop ทุกเดือน เพื่อให้คุณได้ทดลองใช้งานสินค้า Apple ที่ตรงกับ Lifestyle ของตัวเอง ทั้ง MacBook, iPad, iPhone, และ Apple Watch ในรูปแบบที่พิเศษกว่าใคร#iStudio #iStudiobySPVi #ApplePremiumPartner #CentralWestville