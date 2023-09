เปิดตัว Apple Watch 9-Ultra 2 ระบบสั่งงงานใหม่ Double Tap และสีชมพูใหม่

สีสตาร์ไลท์ สีมิดไนท์ สีเงิน รุ่น (PRODUCT) RED และตัวเรือนอะลูมิเนียมสีชมพูใหม่ รวมถึงตัวเรือนสเตนเลสสตีลสีทอง สีเงิน และสีกราไฟต์พร้อมกันนี้ Apple ได้เปิดตัว Apple Watch 9 Series ที่มากับสีใหม่ ชมพู เพิ่มเติมจากสีสตาร์ไลท์ สีมิดไนท์ สีเงิน และสีแดงในตัวเรือนอะลูมิเนียม ส่วนตัวเรือนสเตนเลสยังมากับสีทอง สีเงิน และสีกราไฟต์ ในขนาดหน้าจอ 41 มม. และ 45 มม.ภายในมากับชิป Appl S9 ที่ช่วยให้ตัวเครื่องตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นถึง 25% พร้อมกับการเพิ่มเทคโนโลยี Ultra Wide Band เข้ามา ทำให้สามารถใช้ Apple Watch 9 ในการค้นหา iPhone หรือสั่งเปิดเพลงเมื่ออยู่ใน Home Podดีไซน์ของ Apple Watch 9 ยังใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้า แต่มีการปรับปรุงหน้าจอเป็น Always on Retina display ที่ให้ความสว่างสูงสุด 2,000 nits และลดแสงหน้าจอได้ต่ำสุดที่ 1 nits เพื่อให้แสงไม่รบกวนเวลาอยู่ในโรงภาพยนตร์ หรือใส่นอนนอกจากนี้ ยังมีระบบการสั่งงานใหม่อย่าง Double Tap ในการกระดิกนิ้วชี้ 2 ครั้ง เพื่อรับสาย หยุดเวลา สั่งชัตเตอร์ถ่ายภาพบนไอโฟน หรือให้ในการหมุนเพื่อดูข้อมูลบนหน้าปัด ซึ่งจะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และเซ็นเตอร์ตรวจจับการเร่งมาช่วยให้สั่งงานได้ขณะเดียวกัน ยังย้ำในเรื่องของความยั่งยืนที่แอปเปิลมีเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2030 ทำให้การเลือกใช้วัสดุอะลูมิเนียมรีไซเคิล ปรับบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลง 25% ช่วยให้ขนส่งได้จำนวนมากขึ้น โดยรวมช่วยลดคาร์บอนฯ ในการขนส่งลงได้ถึง 78%ขณะที่ Apple Watch Ultra 2 มากับตัวเรือนขนาด 49 มม. เช่นเดิม แต่ปรับปรุงความสว่างหน้าจอสูงสุดขึ้นเป็น 3,000 nits จากรุ่นก่อนหน้าอยู่ที่ 2,000 nits โดยยังคงจับกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการใช้งานเพื่อผจญภัยเป็นหลัก เพราะเมื่อใช้งานร่วมกับ WatchOS ใหม่จะได้ความสามารถหลายสิ่งที่เพิ่มขึ้นมีการปรับปรุงแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง 36 ชั่วโมง และเพิ่มเป็น 72 ชั่วโมง เมื่อใช้โหมดพลังงานต่ำ ส่วนวัสดุที่ใช้งานกว่า 95% มาจากรีไซเคิลไทเทเนียม โดยมาพร้อมสายนาฬิกาสีใหม่เช่นเดียวกันทั้งนี้ Apple Watch Series 9 ราคาเริ่มต้นที่และ Apple Watch SE ราคาเริ่มต้นที่