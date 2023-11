นายกฯ เชื่อมั่นตั้งศูนย์ AOC สายด่วน 1441 บูรณาการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นรูปธรรม

วันนี้ (2 พ.ย.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC ) หรือ AOC 1441 ซึ่งเป็นศูนย์ One Stop Service ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัย online สำหรับประชาชน เพื่อยกระดับการทำงานให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ บูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ในรูปเเบบ One Stop Service ตลอด 24 ชั่วโมงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบัน สร้างความเสียหายต่อประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง มีจำนวนคดีกว่า 330,000 คดี และความเสียหายสูงกว่า 45,000 ล้านบาท ในระยะ 1 ปี 7 เดือน (1 มีนาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดย ศูนย์ AOC 1441 จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกัน ปราบปราม ช่วยเหลือประชาชนจากอาชญากรรมออนไลน์ ในรูปเเบบ One Stop Service ตลอด 24 ชั่วโมง ตามแผนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยดำเนินการ ระงับ/อายัดบัญชีการเงินได้ทันทีใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งเหตุ โดยนำข้อมูล อาทิ การโอนเงินให้คนร้ายส่งธนาคาร ให้ทำการระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทันทีที่ได้รับเรื่องทำการระงับ/อายัด ทุกๆ ทอดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการยกระดับ สายด่วน 1441 (เดิมสายด่วนตำรวจไซเบอร์) จาก 20 คู่สาย เป็น 100 คู่สาย ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล จะมีการจัดเก็บด้วยระบบ Cloud Service ซึ่งเป็นระบบกลางภาครัฐของกระทรวงดิจิทัลฯ รวมทั้งยังมีการจัดตั้งระบบ War-room ใช้เทคโนโลยี intelligent Assistant (IA) และ Intelligence based platforms โดยระบบจะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ สั่งการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามโจรออนไลน์โดยเป้าหมายของศูนย์ AOC 1441 จะให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาภัยในรูปแบบออนไลน์ มีการดำเนินการทั้งหมด 4 ประการ ดังนี้1. ระงับ/อายัดบัญชีของคนร้าย ให้แก่ผู้เสียหาย/ผู้ถูกหลอกลวงออนไลน์ทันที2. ติดตามสถานะของการแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายในทุกขั้นตอนได้ทันที3. เร่งติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหาย4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุม การดำเนินคดีและขยายผลคดี โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยงาน การบูรณาการข้อมูล และการร่วมทำงานทันทีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหายทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเผยข้อมูลหลังเปิดใช้ศูนย์ AOC 1441 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา พบว่า ได้รับสายจำนวน 1,025 สาย ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อขอคำปรึกษา และ AOC 1441 ได้ช่วยอายัดบัญชีจบภายใน 1 ชั่วโมง จำนวน 12 บัญชี ซึ่งภาพรวม AOC 1441 สามารถให้ข้อมูลเเละช่วยเหลือ ผู้ติดต่อเข้ามาได้ดี เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ“นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เน้นย้ำการทำงานเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประชาชนทุกคน โดยเชื่อมั่นว่า การจัดตั้งศูนย์ AOC สายด่วน 1441 เป็นการประยุกต์การทำงานให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ให้ประชาชน ซึ่งในขณะเดียวกัน เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีที่ดี เป็นระบบส่งข้อมูลทันเวลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับใช้กฎหมายจะสามารถดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการทำงานที่ตอบโจทย์ความรวดเร็ว และเบ็ดเสร็จ จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมได้ภายใน 3 เดือน” นายชัย กล่าว