EFMxChill on The Beach #18 แจกวิตามินความสนุก ขนทัพ 6 ศิลปินมันส์ยับ ถูกใจแฟนกว่าหมื่นคน

มันส์เกินเรื่อง! สมกับเป็นฟรีคอนเสิร์ตปาร์ตี้ริมทะเลปลายปีที่ใหญ่ที่สุดของ 2 คลื่น EFM 94 และ Chill Online จากบ้าน ATIME กับ EFM x CHILL ON THE BEACH ครั้งที่ 18 BY โซดา LEO จริงๆเพราะยกทัพ 6 ศิลปินทั้ง นนท์ ธนนท์ / PARADOX (พาราด็อกซ์) / MEAN (มีน) / Rooftop (รูฟท็อป) / ROOFTOP / Slapkiss (สแล็ปคิสส์) และ The Mousses (เดอะมูสส์) ผนึกกำลังพาแฟนๆกว่าหมื่นคน มันส์ยกหาดกันไปเมื่อวานก่อน ณ หาดแหลมเจริญ จังหวัดระยองเริ่มเปิดประตูบรรยากาศก็คึกคักเต็มไปด้วยความสนุก เพราะมีเจ้าบ้านนำทีมโดย ดีเจมะตูม ดีเจพียู ดีเจโซเซฟ ดีเจเพียว และดีเจโนริ รับหน้าที่ต้อนรับเข้างานอย่างอบอุ่น แต่ละคนพร้อมใจกันแต่งตัวจัดเต็มรีบเข้างานไปจับจองที่นั่งกันจนเต็มพื้นที่ ก่อนอุ่นเครื่องเปิดเวทีด้วยศิลปินเบอร์แรกกับ ROOFTOP ที่พกหน้าหล่อๆ เอวหวาน มาเป็นวิตามินบำรุงหัวใจขนเพลงฮิต อาทิ เธอไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้นะ / กลัวเธอเหงา / เคยคิดถึงฉันไหมในตอนที่ / คนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหน มาฝากให้แฟนๆได้เคลิ้มกันไปก่อนในยกแรก ก่อนสลับความมันส์ไปยังเวทีเล็กที่มี ดีเจพียู หล่อล่ำกล้ามปูมา สแตนบายสปินแผ่นเสิร์ฟความมันส์ แถมยกโขยงแก็งค์ดีเจ ATIME มาชวนโยกย้ายกันแบบนันสต๊อปชนิดเปิดเวทีสปินขั้นกัน ทุกเบรกไม่มีเวลาให้พัก แล้วส่งไม้ต่อให้กับวง Slapkiss ขยับจังหวะเพิ่มดีกรีความสนุกกับลิสต์เพลงทั้งเก่า-ใหม่ อาทิ แฟนเก่าคนโปรด / ล้อเล่นได้มั้ย / ไปกันใหญ่ / คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ / ขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอ เล่นเอาทุกคนร้องตามกันทั้งหาด ตามมาติดๆด้วยวง The Mousses กับเพลงไม่ร้องไม่ได้ อาทิ เจ็บที่ต้องรู้ / จูบสุดท้าย / ลัก / น้ำตาที่หาย มาให้ได้อินและฟินกันแบบไม่มีเบรค เสิร์ฟต่อกับหนุ่มๆวง MEAN เรียกเสียงกรี๊ดไม่แพ้กัน จัดไปยาวๆหลายเพลงทั้งเพลง หมายความว่าอะไร / ถ้าเธอฟังอยู่ / แหละ / ตกหลุมรักซ้ำๆ และ วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ ที่พอร้องปุ๊บฝนก็โปรยลงมาเบาๆแป๊บนึงพอให้ชื่นใจอย่างกับใครปล่อยคิว เพิ่มบรรยากาศให้โรแมนติกเขาไปอีก! ถึงคิว นนท์ ธนนท์ มาครองเวทีกับลิสต์เพลงสุดปังที่ไม่ว่าเพลงไหนก็ร้องตามกันได้ลั่นหาด อาทิ วันครบเลิก / พิง / มีผลต่อหัวใจ / โต๊ะริม และ รักแรก เรียกว่าเติมเต็มความฟินแถมแจกมุกฮากระจายสไตล์นนท์ให้ทุกคนได้บันเทิงชนิดไม่มีกั๊กปิดท้าย กับวงรุ่นพี่สุดเก๋าอย่าง PARADOX ที่มาในชุดแฟนตาซีสุดอลังการ เลือกเพลงฮิตมาให้หายคิดถึงเพียบ อาทิ ชูวับ / บอลลูน / ผงาดง้ำ / ทะเลสีดำ / ฤดูร้อน / นักมายากล / รด.แดนซ์ แถมด้วยเพลงคัฟเวอร์พิเศษอย่าง เขียนไว้ข้างเตียง และ L.O.V.E มาทำใหม่ในสไตล์สุดขี้เล่น เรียกว่างัดเพลงมารัวสาดความสนุกแบบไม่ยั้ง พร้อมซิกเนเจอร์แจกของแบบกระจายกับสารพัดตุ๊กตาให้แฟนๆอีกด้วย จากนั้นส่งซีนให้ ดีเจพียู กลับมาเปิดปาร์ตี้สปินแผ่นกันอีกครั้งบิ้วอารมณ์ ส่งคนกว่าหมื่นให้ได้เบิร์นแคลอรี่กระโดดกันมันส์สนั่นหาด ยาวจุใจยันเที่ยงคืน! ต้องบอกว่าความสนุกสุดจัดของ EFM x Chill on The Beach แบบนี้ มีมาเสิร์ฟกันอีกแน่นอน ที่สำคัญบัตรฟรี! ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ทั้งทาง EFM 94 และ Chill Online หรือทางแอปพลิเคชั่น ATIME FUNGFIN เท่านั้นนะจ๊ะ วัยรุ่น!!