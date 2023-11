“เบิร์ด ธงไชย" จัดเต็ม พาแฟนเพลงตะลุยจักรวาล พร้อมมอบความสุขสุดฟิน ในคอนเสิร์ต “MULTIBIRD จักรวาลธงไชย”

เปิดเวทีเสียงกรี๊ดดังลั่นฮอลล์ทันที เมื่อเบิร์ดปรากฏตัวออกมาทักทายประเดิมด้วย จักรวาลคอนเสิร์ต จักรวาลแรกพร้อมเหล่าแดนเซอร์ระเบิดความสนุกตั้งแต่เริ่มยกแรกด้วย TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH เล่นเอาแฟนนั่งไม่ติดเก้าอี้แดนซ์ตามสนั่น ก่อนให้แฟนๆสนุกกันต่อกันด้วยเพลงฮิต สบาย สบาย , หมอกหรือควัน , ทำไมต้องเธอ ทำให้แฟนๆได้โยกคอร้องตามกันลั่น ก่อนปิดจักรวาลแรกด้วย คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น ทำเอาแฟนๆเคลิ้มกับโชว์แบบฉ่ำๆกันไปเลยทีเดียว จนเข้าสู่ จักรวาลธงไชย ไร้ขอบเขต ไร้ดินแดน ที่เบิร์ดหยิบเอาเพลง ลองซิจ๊ะ มาเขย่าหัวใจแฟนให้ลุกซู่ ตามด้วยเพลง ใจเย็นๆ ที่ทำเอาแฟนฟินกับการเพอร์ฟอร์มโชว์ที่สุดยอดของเพลงนี้ และไปต่อที่ จักรวาลธงไชยไม่จำกัดวัย เบิร์ดปลุกทุกคนขึ้นมาขยับแข้งขาต่อด้วยเพลงสนุกอย่าง พริกขี้หนู พร้อมแดนเซอร์ตัวน้อยในลุคสีสันสดใสจัดจ้านสุดน่ารัก เล่นเอาคนดูกรี๊ดสนั่นก่อนจะพาทุกคนไปตะลุยสู่จักรวาลเพลงทองคำ ที่เปิดตัวจักรวาลออกมาด้วยเหล่า 6 นักร้อง GOLDEN SONG ได้แก่ แอ๊ค ,ผิงผิง, โตโต้, พลอย, ภูมิ และ น้ำทิพย์ ประเดิมด้วยเมดเล่ย์เพลงลูกกรุงที่คุ้นเคย พรหมลิขิต ทำเอาแฟนกรี๊ดสนั่นยังไม่พอร้องตามกันลั่นฮอลล์ แต่ละคู่ยังออกมาร้องเพลงเกี้ยวพากันต่อ อาทิ แต่ปางก่อน (แอ๊ค-ผิงผิง) , จูบเย้ยจันทร์ (โตโต้ -พลอย) และ ทำบุญมาด้วยอะไร (หมู่ชายหญิง) จนเสร็จเบิร์ดก็กลับมาร้องกับทั้ง 6 คนในเพลง สุขกันเถอะเรา ปิดท้ายจักรวาลนี้แบบสุดประทับใจก่อนจะพาแฟนเพลงเดินทางมาถึง จักรวาล นีโอ โกโบริ จักรวาลมิวสิคัลเพลย์ เพลย์ที่เล่าเรื่อง โกโบริ (เบิร์ด)เดินทางทะลุมิติออกตามหา ฮิเดโกะ สาวคนรักที่สัญญาจะไปพบกันบนทางช้างเผือก ซึ่งแต่ละมิติ โกโบริต้องพบกับแต่ละสาวต่างจักรวาลซึ่งใครกันแน่คือ ฮิเดโกะ ระหว่างแขกรับเชิญ 3 สาว อิ้งค์ วรันธร , ซานิ นิภาภรณ์ และ วี วิโอเลต ที่มาร่วมเล่นร่วมร้องจนแฟนทั้งฮอลล์ได้สนุกทั้งยิ้มหัวเราะไปกับละครเพลงแบบ ซน ซน อย่างมีความสุขผ่านบทเพลงต่างๆอาทิ กว่าจักรวาล , อยู่คนเดียว , คนป่า + ร้องเพลงกันหน่อย , อย่าหลบตา , เสียงกระซิบ , คนไม่มีแฟน , ต้องโทษดาว , ด้วยรักและผูกพัน , พริบตา , เธอคนเดียว , เสียดาย , จับมือกันไว้ และ ไม่แข่งยิ่งแพ้ จากนั้นเบิร์ดจะพาทุกคนกลับมาฉ่ำความสุขด้วย จักรวาลคอนเสิร์ต อีกครั้งจัดเต็มเมดเล่ย์เพลงซึ้งอย่าง คู่แท้-ก้อนหินกับนาฬิกา-ผิดตรงไหน-ถ่านไฟเก่า-เหนื่อยไหม-เล่าสู่กันฟัง และปิดช่วงด้วยเพลงคู่แท้อีกครั้ง ก่อนที่คนทั้งฮอลล์จะกรี๊ดสนั่นเมื่อเบิร์ดเซอร์ไพร์สแขกรับเชิญสุดพิเศษที่แอบกระซิบว่าแต่ละรอบจะไม่เหมือนกัน แฟนๆต้องคอยลุ้นกันว่าแต่ละรอบนั้นจะเป็นใคร ซึ่งรอบนี้เป็นคิวสาวสวย สุดแซ่บ มาช่า ที่แฝงตัวมาจากที่นั่งคนดูขึ้นมาร่วมโชว์ด้วยกันในเพลง หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ ก่อนจะปล่อยเวทีให้มาช่าทักทายคนดูในเพลง อดใจไม่ไหว จนแฟนร้องตามกันลั่นฮอลล์แถมเบิร์ดยังเซอร์ไพร์ส Guest ต่อเนื่องกันแบบ Non Stop กับการเปิดตัว เป๊ก ผลิตโชค ขึ้นเวทีมาร้องเพลงคู่กันในเพลง สัญญาต้องป็นสัญญา และ ไม่มีใครรู้ เล่นเอาคนดูฟินกันสนั่น และปล่อยเวทีให้เป๊กโซโล่เดี่ยวด้วยเพลง ช่วยรับที ท่ามกลางเสียงปรบมือกันลั่นฮอลล์ จนมาถึงท้ายคอนเสิร์ต เบิร์ดยกทัพเพลงสนุกมาปลุกให้แฟนแดนซ์สนั่นแบบอันลิมิต เริ่มด้วย เรามา SING , แฟนจ๋า (เบิร์ด+อิ้งค์+ซานิ+วี) กับโปรดั่กชั่นชั่นแสงสีเสียงสุดอลังการ ก่อนที่เบิร์ดจะโดดขึ้นรถ Bump วิ่งวนทั่วฮออล์ทักทายแฟนด้วยเมดเล่ย์ รักกันมั้ย-พูดเล่นๆ-ชาติก่อนมาลี ชาตินี้แครอล-บอกว่าอย่าน่ารัก เสร็จถึงกลับเวทีชวนเหล่า Guest ทั้งหมดร่วมฉลองความสุขพร้อมหน้ากันด้วย TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH ปิดท้ายไปด้วยความประทับใจ และเบิร์ดออกมาขอบคุณแฟนๆด้วยเพลงสุดท้าย ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด ให้แฟนๆร้องตามพร้อมกับรอยยิ้มที่ทุกคนเต็มอิ่มไปด้วยความสุข“แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งที่ 12 ตอน MULTIBIRD จักรวาลธงไชย” ถือเป็นโชว์แห่งปีอีกครั้ง ที่เบิร์ดนำเอา ความสุข ความทรงจำ ครั้งใหม่ มาสาดความประทับใจให้ชุ่มฉ่ำหัวใจแฟนแบบเบิร์ดเบิร์ดได้ กลับบ้านไปนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนั้น สมการรอคอย ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องได้ดู