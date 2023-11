เป๊ก,Getsunova, MATCHA, ALALA, PERSES, THREE MAN DOWN, TILLYBIRDS, ASIA7 เปิดทางศิลปินGMM MUSIC ตบเท้าโกอินเตอร์รัวๆ แฟนคลับพร้อมยกป้ายไฟเชียร์ให้ถึงระดับโลก!!

เป็นช่วงเวลาบุกตลาดอินเตอร์แบบรัวๆ!! สำหรับศิลปิน GMM MUSIC เปิดทางโกอินเตอร์ ศิลปินหนุ่มฮอต “เป๊ก-ผลิตโชค” ค่าย White music เฉิดฉายเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล Best Musician (ศิลปินยอดเยี่ยม) และขึ้นแสดงบนเวที 2022 Asia Artist Awards IN JAPAN (AAA) ที่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปลายปี 2022ต่อด้วยวง Getsunova ค่าย White music กับทัวร์คอนเสิร์ต “Getsunova Asia Tour 2023-2024” ทั้งเทศกาล Hohaiyan Rock Festival 2023 เทศกาลดนตรีร็อกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน , เทศกาลดนตรี XiShuangBanNa Tropical Rainforest Music Festival ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้ง เทศกาลดนตรี KoolTai MACAO MUSIC FES. 2023 ที่มาเก๊า เขย่าความมันส์ไปกับแฟนๆทั่วเอเชียขยับมาที่รุ่นน้อง “MATCHA” (มัจฉา โมซิมันน์) ศิลปินป็อปไอคอนสุดเปรี้ยว ค่าย White Fox เปิดความแซ่บอินเตอร์ ร่วมถ่ายแบบคอลเล็กชั่นสุดเซ็กซี่จาก Calvin Klein และได้ขึ้นเวทีโกอินเตอร์ครั้งแรก เป็นศิลปินหญิงคนเดียวตัวแทนจากประเทศไทย ร่วมโชว์ในงาน KKBOX Music Awards ครั้งที่ 18 ณ Kaohsiung Arena ฮอลล์ที่จุคนกว่า 15,000 คน ในเมืองเกาสง ไต้หวัน โชว์ไฮไลท์ร่วมทำ Collaboration Show กับ “Kimberley Chen” ศิลปินหญิงมากความสามารถจากค่าย ChynaHouse กับโชว์สุดจิ้น เรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์ ตกแฟนชาวไต้หวันได้ใจไปเต็มๆPERSES (เพอร์เซส) วงบอยกรุ๊ป เพอร์ฟอร์มเป๊ะ จากค่าย G’NEST ที่ได้รับเชิญในฐานะตัวแทน T-POP ให้เดินทางไปร่วมแสดงในงาน สุดยอดงานประกาศรางวัลทางดนตรีของไต้หวัน The Golden Melody Awards & Festival 2023 (GMA) ต่อด้วยงานแสดงดนตรีนานาชาติกรุงโซล เกาหลีใต้ “MU:CON 2023” และงานROCK IN TAICHUNG 2023 งานเทศกาลดนตรีประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไถจง ไต้หวันรวมทั้งเกิร์ลกรุ๊ปคลื่นลูกใหม่น่าจับตามอง 4 สาว วง ALALA(อาลาล่า) สังกัดWhite Fox ได้เป็นตัวแทนศิลปิน T-POP ประเทศไทยหนึ่งเดียว ขึ้นแสดงโชว์ในงาน Taoyuan Hakka Music Festival 2023 ณ ลาน Taoyuan Sunlight Arena เสิร์ฟenergyจัดเต็มแจกความสดใส เขย่าใจแฟนเพลงไต้หวัน…ฝั่งศิลปินร็อกรุ่นใหม่ก็เริ่มสั่งสมชื่อเสียงและแฟนคลับในระดับอินเตอร์ฯจนได้รับการติดต่อให้ไปร่วมแสดงในมิวสิคเฟสติวัลระดับโลก และทัวร์คอนเสิร์ตทั้งในเซาท์อีสเอเชียและออสเตรเลีย เช่น THREE MAN DOWN (ทรี แมน ดาวน์) จากค่าย GeneLab ที่เพิ่งขึ้นแสดงในงานเฟสติวัลระดับโลกอย่าง Clockenflap Music and Arts Festival 2023 ที่ฮ่องกง และทัวร์คอนเสิร์ต Three Man Down Live in Australia2023 ที่ Brisbane, Sydney, และ Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ตามด้วย Three Man Down First live in Singapore @Gateway TheatreTilly Birds (ทิลลี่เบิร์ดส์) จากค่าย GeneLab ที่ล่าสุดเพิ่งมีทัวร์คอนเสิร์ตของพวกเขาเองที่ สิงคโปร์, มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย, โซล ประเทศเกาหลีใต้ และออสเตรเลียASIA7 (เอเชีย เซเว่น) วงดนตรีที่มีซาวนด์สุดยูนีคจากค่าย GeneLab ที่ก่อนหน้านี้ ที่ส่ง 2 สมาชิก “ออย-นักร้องนำ” และ “ต้น-มือพิณ เครื่องดนตรีอีสาน” ไปร่วมทัวร์กับศิลปินชาวญี่ปุ่น AUN&HIDE ใน "Japan-Thai Music Session FUTURE OF ASIA" ณ ประเทศญี่ปุ่น 8 เมือง 10 คอนเสิร์ต ก่อนที่วงจะได้รับเชิญเป็นตัวแทนประเทศไทยออกเดินทางเพื่อแสดงและเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีที่ประเทศญี่ปุ่น ถึง 3 เมืองShibuya , Kichijoji และ Shinjuku ก่อนจะบินข้ามทวีปไป แสดงในงาน SXSW Sydney 2023 ที่จัดใจกลางนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และปิดท้ายกับเทศกาลดนตรี ASEAN Korea Music Festival 2023 ROUND in INDONESIA หรือ ROUND Festival ที่ผ่านมาเรียกว่าความปัง ความสามารถของศิลปินไทยมีความพร้อมส่งออกสู่ตลาดโลก แฟนๆชาวไทยพร้อมยกป้ายไฟซัพพอร์ต ปลาบปลื้มไปกับงานอินเตอร์ของศิลปิน!!