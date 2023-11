มันส์กระหึ่มสยาม! Have You Heard? คว้าแชมป์ “est Cola presents HOTWAVE MUSIC AWARDS 2023”

เป็นการแข่งขันวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาที่ขับเคี่ยวกันได้มันส์สมการรอคอยที่สุดจริงๆ สำหรับรอบไฟนอล (Final Stage) ของเวที “est Cola Presents HOTWAVE MUSIC AWARDS 2023” การประกวดวงดนตรีมัธยมที่ยิ่งใหญ่และออริจินัลที่สุดในประเทศ ที่เปิดพื้นที่สานต่อความฝันให้วัยรุ่นคอดนตรีเพื่อค้นหาสุดยอด Bandster ตัวจริง! พร้อมโอกาสที่จะได้เดินตามรอยรุ่นพี่ศิลปินชื่อดังที่เคยแจ้งเกิดจากเวทีนี้มาแล้วมากมาย โดย 5 วง สุดท้ายที่ได้ขึ้นเวทีโชว์ความสามารถ ได้แก่ 1. วง Sixth Floor จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ 2.วง Cat Water จากโรงเรียนพระหฤทัย จ.นนทบุรี 3. วง Chilli Fish Sauce จากโรงเรียนโยธินบูรณะ 4.วง Have You Heard? จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5.วง SERPENT จากโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคร่ำหวอดในวงการอย่าง ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงาน Showbiz GMM MUSIC COMPANY LIMITED, พูนศักดิ์ จตุระบุล (อ๊อฟ Big Ass) รองกรรมการผู้อำนวยการ-หน่วยงาน Rock GMM MUSIC COMPANY LIMITED , แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ และ ธนบูลย์ คูรอย ผู้อำนวยการฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (GMM Academy) นั่งแท่นตัดสินชี้ขาดเปิดเวทีด้วย 2 พิธีกร ดีเจ เป้ วิศวะ และ ดีเจ แนน รชาดา ทักทายบรรดากองเชียร์หลายร้อยคนที่มาจับจองพื้นที่หน้าเวทีกันตั้งแต่เที่ยงท่ามกลางความตื่นเต้นของน้องๆ ที่เตรียมตัวมาปล่อยพลังโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่ ก่อนแนะนำคณะกรรมการ, รางวัลต่างๆ และกติกาการแข่งขันที่จะตัดสินกันในวันนี้ โดยแต่ละวงจะต้องใช้เพลงที่ใช้ในการโชว์ความสามารถรวม 2 เพลง แบ่งเป็นเพลงเล่นเหมือนต้นฉบับ 1 เพลง และเพลงที่ “Re-Arrange” 1 เพลง กำหนดเวลาโชว์วงละ 15 นาทีเริ่มโชว์แรกจาก วง Sixth Floor ที่เลือกเพลง "อ้าว" ของ อะตอม ชนกันต์ และ เรามีเรา ของ แหวนฐิติมา มาเรียบเรียงใหม่ ต่อด้วยวง Cat Water กับเพลง "หมายความว่าอะไร”ของวง Mean , เพลง “ถ้าเราเจอกันอีก” ของ Tilly Birds มาโชว์เรียกอารมณ์สะกดคนดู จากนั้นถึงคิววง วง Chilli Fish Sauce กับเพลง "คิดถึงจัง (มาหาหน่อย) - ปราโมทย์ ปาทาน , “เพลงคุณและคุณเท่านั้น”ของ แกงส้ม ธนทัต ที่เล่นเอาเจ้าของเพลงนั่งยิ้มกับสไตล์ดนตรีเรียบเรียงใหม่ มาถึงช่วงท้ายการแข่งขันกับวงสมาชิกหญิงล้วน Have You Heard? กับเพลง "แดนเนรมิตร" ของ Big Ass ที่เล่นเอาเจ้าของเพลงอย่างพี่อ๊อฟยกนิ้วชื่นชมกับฝีมือดนตรี เพลง "เสียใจได้ยินไหม" ของ ใหม่ เจริญปุระ ในเวอร์ชั่นเรียบเรียงดนตรีใหม่สไตล์เมทัลได้สะใจคนดูให้ส่งเสียงเชียร์ไม่หยุด ปิดท้ายกับวงเดินทางไกลมาจากอุดรธานี วง SERPENT กับเพลง "รักเอย" ของ ดา เอ็นโดรฟิน และ เพลง Miss Call ของ ซินญอริต้า ที่เหล่ากรรมการต่างยกนิ้วให้กับความสามารถทักษะดนตรีที่เกินวัยมัธยมกันทุกคน บอกเลยว่าดุเดือดสมศักดิ์ศรีรอบไฟนอล เพราะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางดนตรี หรือการแสดงบนเวที เล่นเอากรรมการต้องกุมขมับกันเลยทีเดียว จากนั้นเบรกอารมณ์ก่อนลุ้นผลการตัดสินด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรุ่นพี่ Getsunova ที่ขนเพลงฮิตแถมยังชวน พอร์ส จากวง Yes Indeed ขึ้นมาร้องแจมกันบนเวทีอีกด้วย ปลุกวัยรุ่นสยามลุกขึ้นมามันส์ร้องตามกันสนั่นลาน Block K สยามสแควร์ถึงช่วงเวลาบีบหัวใจเมื่อทั้ง 5 วงมารวมพลหน้าเวทีรอฟังการประกาศผล โดยวงเมทัลหญิงล้วน Have you Heard? คว้าแชมป์สุดยอดวงดนตรี “est Cola Presents HOTWAVE MUSIC AWARDS 2023” ไปครองได้สำเร็จรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และยังได้ออกผลงานซิงเกิ้ลและ MV เป็นศิลปินภายใต้สังกัด ATIME และได้ขึ้นแสดงสดบนเวทีเทศกาลดนตรีใจกลางกรุงเทพฯ “est Cola presents Monster Music Festival” นอกจากนี้วง Have you Heard? ยังคว้ารางวัล BEST ONLINE VIEW รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัล AWESOME BAND รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และยังรับสิทธิ์ Fast Track เข้ารอบFinal Audition เป็นศิลปินฝึกหัดของ GMM GRAMMY ไปครองอีกด้วยสำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วง Serpent รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วง Sixth Floor รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ วง Chili Fish Sauce , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ วง Cat water , รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่ นาตาชา จินดาพล นักร้องนำจากวง CLOVER จากโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ตกเป็นของ ณัฐกฤษ ศิริขันธ์ มือกีตาร์จากวง SERPENT รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ไปครอง และนอกจากนี้น้องๆวงดนตรีมัธยมที่ได้รางวัลในรอบไฟนอลนี้ยังได้รับสิทธิ์ เข้ารอบ Audition ศิลปินฝึกหัดของ GMM ACADEMY ทั้งหมดอีกด้วยสุดยอด Bandster วงดนตรีระดับมัธยมตัวจริง! ปีต่อไปจะเป็นใคร ติดตามเวทีแห่งศักดิ์ศรีของเหล่านักดนตรีมัธยมที่ยิ่งใหญ่และออริจินัลที่สุดในประเทศไทยได้ที่ hotwavemusicawards.comFacebook : Hotwave ,TikTok : hotwavemusicawards , Instagram : hotwavemusicawards ,Youtube : Atime Do Dee#HWMA2023 #Hotwavemusicawards #estColaBorntobeAwesome #AWE_SO_ME #Atime