“วีโร่” รุกตลาดอีเวนต์ ปูพรมพีอาร์ครบวงจร

ผู้จัดการรายวัน360 — วีโร่ บริษัทที่ปรึกษาผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเปิดตัว ‘VeroXperience’ ทีมธุรกิจใหม่ที่จะมาสร้างนิยามที่แตกต่างไปจากเดิมให้กับการให้บริการจัดอีเวนต์สำหรับแบรนด์ลูกค้าในภูมิภาคการต่อยอดเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวีโร่ในการบริหารงานอีเวนต์และงานด้านโปรดักชัน ซึ่งจะช่วยยกระดับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปัจจุบัน ผู้บริโภคกำลังมองหาประสบการณ์ที่ได้รับจากแบรนด์ในรูปแบบที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นกว่าที่เคย การจัดงานอีเวนต์จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อแบรนด์ในการสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้แก่ผู้บริโภคและช่วยสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภคได้แบบเรียลไทม์ดังนั้น ทีม VeroXperience จึงถือกำเนิดขึ้นจากความเชี่ยวชาญในการประสานงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย อาทิ• การเปิดตัวแบรนด์และผลิตภัณฑ์• งานฉลอง Grand Opening• การประชุม สัมมนา และงานสังสรรค์เพื่อขยายเครือข่าย• แฟชั่นโชว์• ป๊อปอัปดิสเพลย์• การนำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กลุ่มลูกค้า หรือ Immersive Experiences• แฟนมีตติ้ง• เวิร์คช็อปสำหรับลูกค้าวีไอพี และคลาสเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญVeroXperience จะให้บริการโซลูชันการจัดงานอีเวนต์แบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่การวางแผนและกลยุทธ์การจัดงาน การวางคอนเซ็ปต์และการออกแบบ การจัดหาสถานที่และติดต่อผู้ให้บริการ การตลาดและการส่งเสริมการขาย งานโปรดักชันและการดำเนินงาน การสร้างเอนเกจเมนท์และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ การประเมินผลหลังการจัดงานและการจัดทำรายงาน การจัดการงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการสื่อสารและการทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ทุกขั้นตอนในการจัดอีเวนต์เป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมธุรกิจใหม่จะดำเนินงานโดยทีมงานของวีโร่ที่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญในการจัดอีเวนต์ และได้พิสูจน์ฝีมือให้เห็นความสำเร็จจากการจัดงานมาแล้วมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำทีมของ ประภาศรี วสุหิรัญ รองประธานฝ่าย Consumer Experience ของวีโร่นางสาวประภาศรี เผยว่า “จุดแข็งของเรา คือการเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อออกแบบกลยุทธ์ด้านอีเวนต์มาร์เก็ตติงและการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ซึ่งทีมใหม่ของเราอย่าง VeroXperience มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับแนวทางการให้คำปรึกษาของวีโร่ โดยส่งเสริมความร่วมมือแบบเปิดกว้างกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์การจัดงานที่สดใหม่และไม่เหมือนใคร ทำให้ลูกค้าของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น เรายังเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าแต่ละแบรนด์ต่างมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอันไม่ซ้ำใคร ภารกิจของเราจึงเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวเหล่านั้น เพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนได้สัมผัสผ่านการจัดอีเวนต์ที่มอบประสบการณ์อันดื่มด่ำและสร้างผลลัพธ์อันน่าประทับใจอย่างที่ต้องการ”ทีม VeroXperience เกิดจากการต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านอินฟลูเอนเซอร์และกลยุทธ์การตลาดในกลุ่มแฟนคลับ (Fandom Marketing) ของวีโร่ เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างเอนเกจเมนต์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคได้อย่างเหนียวแน่นมากขึ้นผ่านการสร้างสายสัมพันธ์ในหมู่คอมมิวนิตี้แฟนคลับ ซึ่งแนวทางนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังความเป็นกลุ่มก้อนของคอมมิวนิตี้มาใช้ในการสร้างความภักดีและการสนับสนุนแบรนด์เป็นหลักทำไมอีเวนต์จึงเป็นสมการสำคัญ: ว่าด้วยพลังของการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคการจัดงานอีเวนต์มีบทบาทสำคัญสำหรับการขายผลิตภัณฑ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ทั้งยังช่วยให้แบรนด์ต่างๆ เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่รู้จัก ทั้งในแง่ของการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ในหมู่ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ค้นพบเรื่องราวและสัมผัสประสบการณ์อย่างที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารสถิติจากหลายแห่งยังระบุว่า กลยุทธ์อีเวนต์มาร์เก็ตติงสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในแง่การสร้างชื่อเสียงของแบรนด์และการได้รับความภักดีจากผู้บริโภค โดยงานวิจัยของ Zippia ยังเผยว่า 60% ของผู้นำธุรกิจทั่วโลก เชื่อว่า การจัดงานอีเวนต์เป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญที่สุด โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่มีลักษณะเฉพาะตัวให้แบรนด์และผู้บริโภคได้เชื่อมโยงและมีส่วนร่วมไปด้วยกัน นอกจากนี้ 85% ของนักการตลาดที่ตอบแบบสำรวจยังยอมรับว่า การจัดงานอีเวนต์ต่างๆ ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและยอดขายแนวโน้มดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจงานอีเวนต์ในภูมิภาคเอเชียที่คาดว่า จะมีมูลค่าประมาณ 5.671 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569 โดยได้แรงหนุนจากปริมาณการจัดงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การเกิดขึ้นของอีเวนต์รูปแบบใหม่ โซเชียลเทรนด์ และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน โดยภูมิภาคเอเชียมีการจัดงานอีเวนต์สำคัญมากมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัตุประสงค์อย่างเช่น เพิ่มบทบาทบนเวทีโลก แสดงคุณค่าทางวัฒนธรรม และกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ โดยมีหลายเมืองที่โดดเด่นในด้านการจัดอีเวนต์ อาทิ กรุงเทพฯ สิงคโปร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงจาการ์ตา และกรุงมะนิลาเฉพาะในประเทศไทย ‘ตลาดไมซ์’ หรือ ‘MICE’ (ย่อมาจาก Meetings - การประชุม, Incentives - การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้พนักงาน, การประชุม - Conferences และนิทรรศการ - Exhibitions) และตลาดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1.223 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2570 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) อยู่ที่ 11.63% ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2570 โดยมีองค์กรบริษัท หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ทำให้การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดในอนาคตนอกจากนี้ อุตสาหกรรมงานอีเวนต์โดยรวมยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใส่ใจในการจัดงานอีเวนต์โดยคำนึงถึงแนวทางความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ทีม VeroXperience ตั้งใจจะดำเนินการและเป็นผู้นำที่จะพาอุตสาหกรรมนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กันทีม VeroXperience พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของวีโร่ในด้านการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องวีโร่ เป็นบริษัทที่ปรึกษาผู้ให้บริการด้านการสื่อสารชั้นนำที่ได้รับรางวัลเอเจนซี่ด้านประชาสัมพันธ์แห่งปี โดยให้คำปรึกษาแก่แบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงองค์กรธุรกิจต่าง ๆ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วีโร่ ออกแบบและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการสื่อสารแบบครบวงจร ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศดิจิทัลทั่วทั้งภูมิภาคและตลาดประเทศต่าง ๆ ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบันวีโร่มีสำนักงานประจำอยู่ในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยยังคงมีการทำงานร่วมกับพันธมิตรในเมียนมา มีทีมงานกว่า 200 คน ที่เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิทัล การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ การเจาะลึกเทรนด์ผู้บริโภคโดยใช้ดาต้า การจัดซื้อสื่อ และบริการด้านงานสร้างสรรค์ วีโร่ยังนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายแบรนด์สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากความมุ่งมั่นส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวกและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน ทำให้วีโร่ได้รับรางวัล Best Independent Agency ที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกจาก PRvoke Media Awards ในปี 2565 นอกจากนี้ในปี 2566 วีโร่ยังติดอันดับพีอาร์เอเจนซี่ 250 อันดับแรกของโลกจากการจัดอันดับโดย PRovoke Media และเป็นเอเจนซี่อิสระที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดโผการจัดอันดับนอกจากนี้ แคมเปญและบริการของวีโร่ยังได้รับรางวัลจากหลายเวที ได้แก่ Gold Award จาก Marketing Interactive ประเภทแคมเปญ Best Health and Pharmaceutical, รางวัล Best Use of Digital (COVID-19) จาก PR Awards Asia , รางวัล SABER Awards ประเภท Best Influencer Programs Endorsements และรางวัล Travel & Lifestyle Award 2023 จาก PRCA เอเชียแปซิฟิก วีโร่มีแนวทางที่โดดเด่นในการจัดหาสื่อ โดยการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กรและสนับสนุนเรื่องราวของความก้าวหน้าในธุรกิจ ในปี 2564 วีโร่ได้คว้ารางวัลเอเจนซี่ด้านประชาสัมพันธ์แห่งปีจากงานประกาศรางวัล PRovoke ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วีโร่จัดทำรายงานการวิจัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค รวมถึงเทรนด์ดิจิทัล และผลกระทบทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ วีโร่ยังออกคู่มือสำหรับแบรนด์ ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ อาหารและสุขภาพ, การจัดการกับภัยข่าวปลอมจากการบิดเบือนข้อมูล และระบบนิเวศสื่อของวงการอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้