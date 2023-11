“บิวกิ้น” เปิดคอนเสิร์ตเดี่ยว! ครั้งแรก น้ำตาคลอไปพร้อมกับ “พีพี” เสิร์ฟโมเม้นท์จัดเต็มทุกจังหวะ!! ใน “Billkin Tempo Concert”

รวมที่สุดของโมเม้นต์ประทับใจ กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล (Billkin) ในฐานะศิลปินเดี่ยว Billkin Entertainment ในคอนเสิร์ต “Billkin Tempo Concert Presented by Lazada” แฟน ๆ ที่มากำลังใจที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ชมที่ชมผ่าน Live Streaming ทุกคนต่างแฮปปี้ อิน ฟิน และซึ้ง กันแบบสุด ๆ งานนี้ บิวกิ้น ปล่อยพลังขั้นสุด งัดทุกสกิล ทั้งร้อง ทั้งเต้น ใส่เต็มทุกลีลา เรียกว่า บิวกิ้น รวบตึงตั้งแต่เพลงแรกที่ทุกคนคิดถึง จนถึงเพลงล่าสุดที่ยังไม่เคยโชว์สด ๆ ที่ไหนมาก่อน มาร้องให้ทุกคนฟังกันแบบจุใจ พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ที่ยกขบวนมากันเนืองแน่นเปิดเวทีด้วยโปรดักชันที่จัดเต็ม ทั้งแสง สี เสียง โดย บิวกิ้น นำเพลง กอดในใจ, Mr.Everything, Daily Magic มาวอร์มอัพทุกคน ก่อนจะไปละมุนกันต่อกับจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลาย ๆ คน ได้รู้จัก บิวกิ้น กับเพลงประกอบซีรีส์ แปลรักฉันด้วยใจเธอ เพลง แปลไม่ออก, หลอกกันทั้งนั้น, โคตรพิเศษ, กลับมาคบกันเถอะ ต่อด้วยเพลง I LoveYou ซึ่งเป็น Hidden Track ที่เจ้าตัวไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน จากนั้นมาซึ้งกันต่อกับเพลง You're My Everything เพลงประกอบละครรักฉุดใจนายฉุกเฉิน เพลงแรกที่แจ้งเกิด บิวกิ้น ต่อด้วยเพลง แสนล้านนาที, เพลงไม่ธรรมดา ที่ได้ร่วมร้องกับ พี่เบล สุพล พัวศิริรักษ์ จากนั้นมารับความสดใสกันต่อ กับน้อง ๆ 789 DEBUT GROUP, 789TRAINEE ในเพลง รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว, รักติดไซเรน และ คิดไม่ออก จากนั้นมาปรับโหมดกับช่วงพิเศษ โตมากับเพลงนี้ พบกับดีเจเสียงใส DJ BILLKIN ที่เปิดสายพูดคุยกับคนทางบ้าน พร้อมนำเพลงฮิตโดนใจมาฝากกันแบบจุก ๆ ไม่ว่าจะเป็น รักแรกพบ, คำถามโง่ ๆ อยากให้รู้ว่ารักเธอ, ความจริงในใจ, เหตุผลของคนไม่ดีจากนั้นมาถึงโมเม้นต์ที่ทุกคนรอคอย และเรียกเสียงกรี๊ดได้กระหึ่มฮอลล์ กับการเปิดตัวสุดอลังการของ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ในเพลง กีดกัน ที่ร้องคู่กับ บิวกิ้น พร้อมด้วยเพลง ดินแดนแห่งความรัก, SEVEN(Jungkook), ไม่ปล่อยมือ และ Fire Boy เรียกว่าในพาร์ตนี้ บิวกิ้น-พีพี พากันน้ำตาไหลพราก ทั้งคู่ผลัดกันขอบคุณกันและกัน ที่อยู่ซัปพอร์ตกันมาตลอด ทำเอาแฟน ๆ ใจฟูไปตาม ๆ กัน ก่อนจะปรับโหมดอยู่ในอาการฟินหนักมาก จนต้องยกให้ พีพี คือผู้เหมาะสมในแคมเปญ “โครงการพีพี ชนะ” แต่เพียงผู้เดียว ต่อด้วยโมเม้นต์ที่ บิวกิ้น โชว์พลังเสียงในมุมสูงกับเพลง Greatest Love of All, ยิ้มทั้งน้ำตา โชว์ที่สร้างตื่นตาตื่นใจให้กับแฟน ๆ ก่อนจะไปคึกคักกันแบบต่อเนื่องกับ พี่บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ หนึ่งในไอดอลของ บิวกิ้น ที่มาร่วมโชว์ในเพลง Hormone, Superstar และเพลง หยุด บิ๊วอารมณ์กันต่อกับเมดเลย์เพลงสนุกแดนซ์ยาว ๆ แบบไม่พักกับเพลง I ไม่ O ,มนุษย์ค้างคาว, ขาหมู, ทักครับ, สาวบางโพ, มองนาน ๆ และเพลง Mr.Everything เพลงที่ศิลปินรับเชิญทุกคนออกมาเต้นด้วยกัน ปิดท้ายความประทับใจด้วยการโชว์พลังเสียงด้วยเพลง การเดินทางที่สวยงาม (A Beautiful Ride) และเพลง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอบิวกิ้น กล่าวว่า “สำหรับคอนเสิร์ต Billkin Tempo Concert Presented by Lazada เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิต แต่ละเทมโปเหมือนกับตัวตนของผม ที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวในหลาย ๆ มุม การที่ได้มายืนในคอนเสิร์ตนี้ เป็นความรู้สึกที่เกินฝัน รู้สึกดีใจที่มีคนมาให้กำลังใจเยอะมาก แฮปปี้สุด ๆ ที่ได้พาทุกคนย้อนเวลาไปฟังตั้งแต่เพลงแรกที่ผมเคยร้องมา และเป็นเพลงที่อยู่ในทุกช่วงจังหวะของชีวิตของผม ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ ที่มาอยู่ร่วมในโมเม้นต์นี้ด้วยกัน เป็นวันที่มีความหมายกับผมจริง ๆ ครับ”#BillkinTempoConcert #BillkinEntertainment #Bbillkin