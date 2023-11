“อากาเซ่” เตรียมลุ้น! ใกล้ชิด “แบมแบม” ส่งท้ายปีแบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับงาน “BamBam Last Fan Sign in Bangkok 2023”

เรียกว่ากระแสดีไม่มีตก กับ “หรือหลังประสบความสำเร็จอย่างมากกับอัลบั้มในฐานะศิลปินเดี่ยวเต็มตัวอย่าง “Sour & Sweet” เพลงแนวเปรี้ยวซ่อนหวานโดนใจอากาเซทั่วโลกกันแบบสุดๆ เมื่อไม่นานมานี้ได้ประกาศเดินสายเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก ซึ่งปักหมุดประเดิมประเทศไทยที่แรกพร้อมสร้างปรากฏการณ์ SOLD OUT จนต้องเพิ่มรอบการแสดง โดยล่าสุดหนุ่มแบมแบมกลัวอากาเซ่ยังไม่จุใจ เตรียมจัดเซอร์ไพรส์ให้เหล่าแฟนๆ ได้เฮส่งท้ายปีกับกิจกรรมส่งท้ายอัลบั้ม Sour & Sweet อย่างแฟนไซน์เพื่อให้เหล่าอากาเซ่ ได้มีโอกาสใกล้ชิดแบมแบมแบบเอ็กซ์คลูซีฟกว่าทุกครั้ง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นี้โดยงานนี้ ผู้จัดงานอีเวนต์ชั้นนำอย่างนำทีมโดยและเตรียมจัดเต็มกิจกรรมเอาใจเหล่าอากาเซ่ชาวไทยที่ซื้ออัลบั้มเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับหนุ่มแบมแบมแบบฟินสุดขีด กับงานแฟนไซน์ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเฉลิมฉลองช่วงเวลาสุดพิเศษส่งท้ายปี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญ Christmas และนิทรรศการ Sour & Sweet ครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้แบมแบม ยังเตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ สำหรับงานนี้โดยเฉพาะอีกด้วยผู้จัดงานแอบกระซิบมาว่ารับประกันความสุข ความสนุก และความฟินแบบทะลุปรอทให้เหล่าอากาเซ่ที่มาร่วมงานกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มอย่างจุใจแน่นอน นอกจากนี้ สำหรับทุกๆ คำสั่งซื้อจะได้รับโปสการ์ด Bangkok Limited Edition ทุกออเดอร์ รีบสั่งซื้ออัลบั้ม Sour & Sweet ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางช่องทาง Ticketmelon.com พร้อมติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ เพจ BamBam Last Fansign in Bangkok 2023 https://web.facebook.com/bblastfansignth หรือทางX (Twitter) bblastfansignth https://twitter.com/bblastfansignth