แร็ปเปอร์สุดเท่ "pH-1" ขนขบวนซูเปอร์สตาร์ร่วมงานโปรเจ็กต์ "POP OFF" พร้อมปล่อยซิงเกิล “ROSETTA” เขย่าหัวใจแฟนๆ แล้ว

"POP OFF" โปรเจ็กต์ 6 เพลงพิเศษที่เกิดจากการใช้เวลาครึ่งปีแรกของปี 2023 ในการทัวร์รอบโลกของ pH-1ที่ชื่อว่า "ABOUT DAMN TIME" ซึ่งโปรดิวซ์เพลงทั้งหมดโดยดีเจคู่ใจ Spray โปรเจ็กต์นี้เปิดเผยถึงด้านที่สุภาพและอ่อนโยนของ pH-1 และในอัลบั้มที่สอง" BUT FOR NOW LEAVE ME ALONE" เมื่อเดือนธันวาคม 2022“จริงๆ แล้วผมอยากจะ 'แสดงออกมา' และพูดอะไรก็ได้ที่ผมต้องการอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองว่าผมเป็นคนอ่อนโยน และเนิร์ดที่ทำแต่เพลงฟังสบายๆ ซึ่งผมยังมีแง่มุมอื่นในตัวตนอีกหลายอย่างที่คนยังไม่รู้ และนั่นก็คือเหตุผลที่ผมปล่อยมิกซ์เทป "POP OFF" ออกมา จุดประสงค์ของEP. นี้ก็คือการปล่อยวาง ลืมเรื่องทุกอย่างทั้งหมดแล้วไปสนุกไปกับมัน pH-1 จะนำพลังอันท้าทายมาให้คุณได้พิสูจน์ใน มิวสิควิดีโอ “ROSETTA” โดยจะพลิกโฉมท้องถนนในกรุงเทพฯด้วย MILLI แร็ปเปอร์สาวไทยร่างเล็กแต่อัดล้นไปด้วยพลังงาน มารับบทนางเอกของเมืองนี้ให้ได้ตื่นตาตื่นใจ"ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งค่ายเพลง H1GHR MUSIC นั้น pH-1 ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในฐานะนักแต่งเพลงฝีมือฉกาจ และเป็นผู้นำที่โดดเด่นของเพลงฮิปฮอปเกาหลี เป็นหนึ่งในศิลปินเดี่ยวที่มียอดผู้ชมสตรีมมิ่งสูงเป็นอันดับต้นๆของเกาหลี มีฐานแฟนเพลงในต่างประเทศมากมายด้วย เนื้อเพลงของ pH-1 นั้นมีความโดดเด่น ท่อนฮุกติดหูง่าย ซึ่งก็ได้สร้างเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจนต่อเนื่อง มากกว่าที่จะเดินตามกระแสนิยม New Musical Express (NME) เพลงของ pH-1 ถูกค้นพบครั้งแรกโดย Jay Park ในปี 2016 ขณะที่ทำงานเป็นนักพัฒนาเว็บในอเมริกา ซึ่งเป็นที่ที่เติบโตขึ้นมา (ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก)ที่มาของชื่อ pH-1 เกิดจากการผสมผสานระหว่างชื่อภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีของศิลปิน Harry Park และ Junwon ต่อมาได้เดินทางมาที่กรุงโซลเพื่อร่วมงานค่าย H1GHR MUSIC และเปิดตัวในปี 2017 ด้วย EP. The Island Kid และอัลบั้มเปิดตัว HALO ในปี 2019 ตามมาด้วยงานมิกซ์เทปในปี 2020 ซึ่งมีซิงเกิลที่ติดอันดับชาร์ตหลายเพลง อย่าง “Homebody” “Nerdy Love” ร้องโดย Yerin Baek และ “365&7” ร้องโดย JAMIE และ pH-1 ยังได้ร่วมงานกับ TXT, UMI, Jay Park, Chungha, Epik High, KANGDANIEL, Keita, Whee In, Woo, JUNNY, Mokyo และอีกมากมาย ในอัลบั้มล่าสุด "BUT FOR NOW LEAVE ME ALONE" ซึ่งวางจำหน่ายในเดือนธันวาคม 2022 งานนี้ pH-1 ได้ปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาเพื่อต่อต้านความเข้าใจผิดของแฟนๆที่คิดเป็นเพียงผู้ชายที่มีแต่ความสุภาพอ่อนโยนอยู่เพียงด้านเดียว pH-1 ก็ได้สร้างโปรเจ็กต์ส่วนตัวและเป็นที่สุดของงานเพลงทดลองได้อย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน โดยนำเสนอเกี่ยวกับความชั่วร้ายของตัวตน สิ่งเหล่านี้มีส่วนทำให้ pH-1 วิตกกังวลเป็นอย่างมาก แต่อัลบั้มนี้กลับสร้างความสำเร็จอย่างมากมาย ส่งผลให้มีงานทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศต่อเนื่องถึง1เดือนเต็มกับเทศกาลดนตรีมากมาย อาทิ Rolling Loud Thailand, MIK Festival ในลอนดอน, VERY Festival ในกรุงเทพฯ, WATERBOMB Festival ในญี่ปุ่น และ HIPHOPPLAYA ซึ่งเป็นเทศกาลฮิปฮอปที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีและในปีนี้ pH-1 ยังได้เปิดตัวไลน์แฟชั่นของตัวเองที่ชื่อ EGO FETCH และมีโอกาสได้ร่วมแสดงใน Tiny Desk ของ NPR กับซีรีส์ AAPIHM ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรก และนำแสดงในรายการยอดนิยมของเกาหลีอย่าง Show Me The Money , Boy’s Planet และยังมีโอกาสได้ร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Samsung, Mercedes Benz, Louis Vuitton, Jimmy Choo และ Hennessey และในปลายเดือนนี้ pH-1 ก็มีคิวไปเปิดการแสดงในเมืองเม็กซิโกซิตี้ และ ลิมา ในประเทศเปรู ตามคำเรียกร้องของแฟนๆอีกด้วยติดตามรับชมมิวสิควีดีโอ “ROSETTA” ได้แล้ววันนี้ https://youtu.be/JE4gS6eWI70?si=MAqylV8pqlGy5J6X