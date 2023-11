“กรัชเพชร อิสสระ” อวดคอลเลกชันใหม่ ผสานแนวคิด SENSES OF SATHORN

โครงการดิ อิสสระ สาทร (The Issara Sathorn) จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Grand Opening Month ฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ชวนเหล่าเซเลบร่วมสัมผัสประการณ์การอยู่อาศัย "UNITE ALL SIDES OF YOUR LIFE" "ใช้ชีวิตอิสสระ...ให้สุดในทุกด้าน" ผ่านงานแฟชั่นโชว์ดีไซน์ Collection Launch by KEM โดยความร่วมมือระหว่าง THE ISSARA SATHORN BOBBI BROWN PIPATCHARA และ LEISURE PROJECTS ที่เนรมิตพื้นที่ The Haven ชั้น 29 Main Facility บนอาคารสูงใจกลางเมืองของโครงการ ดิ อิสสระ สาทร เป็นรันเวย์โชว์คอลเลกชันใหม่จากเสื้อผ้าแบรนด์ KEM โดย ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ ที่มีความโดดเด่น ผสมผสานงานศิลปะ ผ่านเนื้อผ้า สีสัน และบุคลิกอันทันสมัยของแบรนด์ ตอกย้ำให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของ 2 ด้าน ระหว่าง ธรรมชาติ และความศิวิไลซ์ ได้อย่างกลมกลืน

พร้อมชวนคนดังร่วมสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์ KEM สร้างสีสันภายในงาน อาทิ เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร, ลีเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน, แซมมี่ เคาวเวลล์, เนม-ปราการ ไรวา, ป้อ-สารชา ฤดีสุนันท์, นาม-ปรมา ไรวา, ประเวศวุฒิ และเกษสุดา ไรวา, เข็ม-ธีราภา พร้อมพันธุ์, ยุ้ย-อรวรรณ อิงคสิทธิ์, เชอร์รี่-พัชทรี ภักดีบุตร, แพร-ปาลาวี บุนนาค, พลอย ปิ่นแสง, โอซา แวง, วรุตม์ โชติกเสถียร, จุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล และ เพชร-ภิพัชรา แก้วจินดา

งานนี้ สงกรานต์ และศรีวรา อิสสระ พร้อมคณะผู้บริหาร ชวนร่วมสัมผัสมุมมองเสน่ห์ย่านสาทรผ่าน Exhibition SENSES OF SATHORN ในทุกมุมมองที่หลากหลายบน Penthouse ชั้น 36 ที่สามารถเทควิวความเป็นเมืองและธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี ลิ้มรสชาติอาหารจากสุดยอด 3 เชฟชื่อดัง เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ เชฟไก่-ธนัญญา ไข่แก้ว และเชฟฟาง-ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช และการแสดงมายากลจาก แพทริค คุณ จากเวที America's Got Talent นักมายากลไทยระดับโลกที่มาโชว์มายากลให้แขกที่มาร่วมงานชมกันอย่างใกล้ชิด ณ โครงการ ดิ อิสสระ สาทร