"นนท์ ธนนท์" นำทีม! สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนดนตรี ในงานเปิดตัว "LOVEiS Music Foundation"

ก่อตั้งโดยจาก Passion เกี่ยวกับดนตรี หลังคลุกคลีในแวดวงดนตรี ทั้งในฐานะของผู้บริหารค่ายเพลง และในฐานะของ “ศิลปิน” ที่ชื่นชอบดนตรีด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีการสนับสนุนคือ มีการเรียนการสอนดนตรี มีการจัดเวิร์คช้อปดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเยาวชน เพื่อสร้างสังคมของการสนับสนุนด้านดนตรีให้กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ผลักดันดนตรีสู่ Soft Power ของไทยโดยในวันแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ Lido Connect มีศิลปินตัวแทนค่าย LOVEiS Entertainment และค่ายย่อยในสังกัด ได้แก่ NONT TANONT, TINN และ PROO Thunwa มาร่วมงาน เพื่อแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนคนดนตรี ได้สานต่อความฝันในการเรียนดนตรีในสถาบันชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินวง HYBS มาร่วมสร้างความสนุก ปลุกอารมณ์ด้วยเสียงดนตรี ให้คึกคักไปทั้งงานNONT TANONT เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เปิดเผยชัดเจนว่าตนเองนั้นได้รับโอกาสในการทำงานด้านดนตรีจากความไว้ใจเชื่อใจของค่ายเพลงใหญ่อย่าง LOVEiS Entertainment และตลอดระยะเวลาในชายคาบ้านหลังนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีเป็นบทเพลงคุณภาพ จากศิลปินคุณภาพ และจากแรงสนับสนุนของค่ายอย่างเต็มกำลัง ซึ่งล่าสุดก็ได้จัดคอนเสิรต์ของตนเองในชื่อว่า “NONT EP.02 SO SERIOUS จริงๆจังๆ CONCERT” โดยได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลามสร้างปรากฏการณ์คอนเสิร์ต 2 วันเปิดขายบัตรภายในไม่กี่นาทีก็ Sold Out อย่างรวดเร็วโดยเจ้าตัวได้นำเสนอผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้งว่า ในช่วงวัยเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดและมีความสนใจด้านการร้องเพลงและดนตรี แต่การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ยังเข้าไปไม่ถึง ซึ่งในปัจจุบันมีการสนับสนุนมากขึ้น และเปิดโอกาสมากขึ้น ถึงแม้จะยังไม่ได้ครอบคลุมก็ตาม ดังนั้น การก่อตั้ง มูลนิธิ เลิฟ อิส มิวสิค (LOVEiS Music Foundation) และการที่ตนมีโอกาสขึ้นพูดคุยบนเวทีในฐานะอีกหนึ่งศิลปินจากเด็กต่างจังหวัดที่ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้ เชื่อว่าจะกลายเป็นแรงผลักดันให้น้องๆ ที่รักในดนตรีได้มีความฝันเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จนนท์ ธนนท์ เผยว่า “การที่ได้เรียนในสถาบันสอนดนตรีโดยเฉพาะ มันมีข้อดีมากๆ ในการฝึกทักษะทางด้านดนตรีของเรา ถึงแม้เราจะร้องเพลง เล่นดนตรีได้จากการฝึกเองที่บ้าน แต่เมื่อเราได้มาเรียนแบบจริงๆจังๆ มันช่วยปลดล็อกส่งเสริมสิ่งที่เราไม่รู้ ให้เราได้เข้าใจ เช่น ตัวโน๊ตต่างๆ วิธีการใช้มันให้ถูกวิธี ซึ่งพอมีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาแนะนำ มันทำให้เราได้เข้าถึงดนตรีมากขึ้น เข้าใจมันมากขึ้น มันทำให้เราต่อยอดไปพัฒนาการผลิตผลงานของเราได้ในอนาคตมูลนิธิ LOVEiS Music Foundation ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่น้องๆจะได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือทางด้านดนตรี เพราะมูลนิธิเราให้ทั้งเครื่องดนตรี จัดคลาสสอนดนตรี รวมถึงทุนการศึกษาให้น้องๆได้เล่าเรียนกัน สมัยก่อนนี้โอกาสแบบนี้ไม่ค่อยมีกันเยอะ ทุกอย่างต้องใช้ทุนทรัพย์ผมจึงมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่น้องๆจะได้พัฒนาตนเองและสามารถสร้างอาชีพในสิ่งที่เรารัก และเราจะมีความสุขในการได้ทำมันในทุกๆวัน”LOVEiS Music Foundation เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคนดนตรีคุณภาพ อีกทั้งช่วยเด็กขาดโอกาส ให้ได้รับโอกาสที่สำคัญ ต่อยอดการเรียนรู้ ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะให้แข็งแกร่ง เพื่ออนาคตที่ “ใช่” สำหรับพวกเขา