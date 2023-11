“เจฟ ซาเตอร์” เดินทางสู่การเป็นศิลปินอินเตอร์เต็มตัว ด้วยคอนเสิร์ตเดี่ยวเอเชียทัวร์ครั้งแรก “Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour”

​ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงยาวนานกว่า 10 ปี ที่มีผลงานหลากหลาย และแน่นอน… ในฐานะนักร้อง-นักแต่งเพลง (Singer-Songwriter) เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) หรือ วรกมล ซาเตอร์ ศิลปินมากเสน่ห์ที่สร้างความสนใจให้ใครต่อใครได้ตั้งแต่แรกเห็น และเต็มไปด้วยพรสวรรค์เกินตัว ไม่ว่าจะเป็น การแสดง ร้องเพลง เล่นดนตรี และความสามารถในการทำงานเบื้องหลังรอบด้าน ทั้งแต่งเพลง โปรดิวซ์เพลง ไปจนถึงวางคอนเซปต์ในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ในทุกชิ้นงานที่เป็นผลงานของตนเอง​เจฟ ซาเตอร์ ศิลปินภายใต้เวย์เฟอร์ เรคคอร์ดส์ (Wayfer Records) ภายใต้การดูแลของ วอร์นเนอร์ มิวสิค ประเทศไทย (Warner Music Thailand) ค่ายเพลงไทยคุณภาพ ที่สร้างสรรค์งานดนตรีสดใหม่ให้กับวงการเพลงบ้านเราอยู่เสมอ ชื่อของเจฟ ซาเตอร์นั้น ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมาตั้งแต่การเป็นนักแสดงใน ‘KinnPorsche The Series’ และตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมานี้ ชื่อของศิลปินหนุ่มคนนี้ไม่เคยหลุดไปจากความสนใจเลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเพลงฮิตติดหูร้อยล้านวิวอย่าง “ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง” หรือ “Dum Dum” เพลงไทยแท้ๆ ที่ฟังยังไงก็ดูอินเตอร์ไปเสียหมด ยังรวมไปถึงการได้เห็นหน้าค่าตาของเจฟ ซาเตอร์ ปรากฏอยู่ตามงานอีเว้นท์ต่างๆ ของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และผลงานเพลงล่าสุดอย่าง “Black Tie” ที่เจฟได้ร่วมงานกับแฟชั่นแบรนด์ระดับโลกอย่าง Valentino สร้างสรรค์บทเพลงที่ซ่อนนัยยะของความหมายไว้อย่างลึกซึ้ง โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก Collection Black Tie ของ Valentino​เจฟ ซาเตอร์ ยังได้ขยับขยายฐานแฟนเพลงของตัวเองออกไปอีก จากรายการเรียลลิตี้โชว์สุดยิ่งใหญ่จากแดนมังกร ซึ่งเขาสามารถคว้ารางวัลจากรายการมาครอบครองได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่ The Hot Song Performance of The Year 2023 และ 2023 Singing Family ซึ่งนับเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลจากรายการเรียลลิตี้ยอดฮิตของประเทศจีน จึงถือเป็นอีกหนึ่งอย่าง ที่สร้างชื่อให้กับเจฟ ซาเตอร์ ในระดับอินเตอร์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ​เพื่อสานต่อความสำเร็จของ เจฟ ซาเตอร์ และสนับสนุนการเดินทางก้าวต่อไปของ ศิลปินหนุ่มศักยภาพเหลือล้นคนนี้ วอร์นเนอร์ มิวสิคพร้อมแล้วที่จะพา เจฟ ซาเตอร์ ไปให้แฟนเพลงในภูมิภาคเอเชียได้รับรู้ รับฟังและได้เห็นกับตา ด้วย “คอนเสิร์ต Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour”​โดยที่มาของ “คอนเสิร์ต Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour” ครั้งนี้ จะเป็นการสะท้อนความคิดและมุมมองต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวของศิลปินหนุ่มมากประสบการณ์คนนี้ รวมทั้งการกลั่นกรองเรื่องราวที่ พบเจอมาในชีวิตออกมาเป็นบทเพลง เรียบเรียงและเล่าออกมาในรูปแบบของการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีก จุดหนึ่ง เขาจึงอยากที่จะเชิญชวนให้แฟนๆ ได้มีประสบการณ์ร่วมไปกับการเดินทางครั้งสำคัญในครั้งนี้ และนอกจากเอเชียทัวร์แล้ว “Space Shuttle No.8” ยังเป็นคอนเซปต์ของอัลบั้มแรกในชีวิตของเจฟ ซาเตอร์ ที่มีกำหนดปล่อยออกมาในช่วงต้นปีหน้า (2567) ให้แฟนเพลงได้ปลื้มใจสมกับการรอคอย​“คอนเสิร์ต Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour” จะเกิดขึ้นใน 6 เมืองใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสำคัญของวงการเพลงทั่วเอเชีย ได้แก่ ไทเป, ฮ่องกง, มะนิลา, จาการ์ตา, สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ โดยกำหนดขายบัตรสำหรับเมืองอื่นๆ จะเปิดขายบัตรรอบ Pre- Sale ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และ เปิดรอบจำหน่ายบัตรปกติในวันที่ 11 ธันวาคม 2566​ส่วนรอบกรุงเทพฯ จะเปิดขายบัตรรอบ Pre- Sale ในวันที่ 29 มกราคม 2567 และเปิดรอบจำหน่ายบัตรทั่วไป 31 มกราคม 2567 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.livenation.asia/ หรือ http://jeffsaturspaceshuttle.com/ และติดตามการอัพเดทข้อมูลคอนเสิร์ตได้ที่โซเชียลมีเดียของ Live Nation และ Wayfer Records