“มาวิน ธนะปรีดากุล” นำ “DMC” เปิดบูธ ร่วมงาน “Health & Wealth Expo 2023” ความมั่งคั่ง เกิดจากสุขภาพที่ดี

นักธุรกิจเจ้าของตัวแทนนำเข้าชุดแต่ง Supercar นำเข้าระดับพรีเมี่ยม เปิดบูธร่วมงานใต้แนวคิด “The Journey of life สุขที่ดีที่สุดคือสุขภาพดี” สอดคล้องกับเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนไปที่ทุกคนให้ความสำคัญกับสุขกาพกาย สุขภาพใจ และ สุขภาพเงินในกระเป๋า จัดขึ้นโดย สื่อในเครือเนชั่นในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” (Road Map to Thailand Medical Hub) ในการเปิดงานด้วย โดยพูดใน 5 ประเด็นหลัก 1.นโยบาย Medical Hub ของประเทศไทย 2.นโยบายด้านเศรษฐกิจสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , 3. สถานการณ์สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 4. รางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชาติ (Thailand Wellness Awards: TiWA) และ 5.การจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansaiภายในงาน Health & Wealth Expo 2023 ภายใต้แนวคิด The Journey of life ครั้งนี้ จะได้พบ 4 โซนหลักที่จะพาคุณเดินทางไปสู่ ช่วงเวลาต่างๆของวัย Living Fit วัยหนุ่มสาว มีพลังกาย พลังใจล้นเหลือ สนใจและเปิดรับสิ่งใหม่ โซนนี้คุณจะได้พบกับ Gadget สุดล้ำอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ อุปกรณ์ออกกำลังกาย Beauty & FashionMoney Pro วัยสร้างเนื้อสร้างตัว สนใจการออมเงิน การลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงยด้วยวิธีต่างๆ อาทิ การเล่นหุ้น การลงทุนในกองทุน การออมเงิน การซื้อประกัน เป็นต้น ในโซนนี้ คุณจะได้พบกับ สถาบันการเงิน การลงทุน บริษัทประกันชีวิต โบรคเกอร์แนะนำการเล่นหุ้น เป็นต้นSuccess Your life เมื่อชีวิตถึงวัยที่เริ่มมีความพร้อม มองหาความมั่นคงในชีวิต ต้องการสิ่งเติมเต็มให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งคุณจะได้พบกับ บ้าน คอนโด ของตกแต่งบ้าน รถยนต์ไฟฟ้า EV Charger เป็นต้นทั้งนี้ มาวิน กล่าวหลังจากนำ DMC Thailand ร่วมในงาน ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมาก ที่ได้มาร่วมงานดีๆ แบบนี้ สำหรับ งานนี้ ถือเป็นการสื่อสารไปยังประชาชนโดยตรง อยากให้คนทั่วไปมองว่า หากสุขภาพที่ดี จะไปสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ เพราะนี่คือการลงทุน อีกอย่างเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพเงินในกระเป๋า รวมไปถึงเรื่องประเด็นอื่นๆ ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย ,เรื่องยานพาหนะแห่งอนาคต ซึ่งภายในงานจะเป็นการนำเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด และตัว DMC Thailand ก็สนับสนุนเรื่องพวกนี้มาโดยตลอด หากมีชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี จะมีชีวิตที่ยืนยาวอีกด้วยครับ”สำหรับงาน “Health & Wealth Expo 2023” ใต้แนวคิด “The Journey of life สุขที่ดีที่สุดคือสุขภาพดี” จัดขึ้นถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 20.00 น. Hall 5 – 6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์