Kept by krungsri ปรับลุคใหม่ ดึงคนรุ่นใหม่ออมเพิ่ม

Kept by krungsri อัปเดตแอปเวอร์ชันใหม่ เพิ่มฟังก์ชันเสริมเพื่อประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น และใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิม จากนำข้อมูลอินไซต์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า มาปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ และสร้างความรู้สึกให้การออมและการลงทุนเป็นเรื่องสนุกมากขึ้น ด้วยการออกแบบไอคอน การแสดงผล และขั้นตอนการใช้งานให้มีสีสันของ Gamification หรือการใช้เทคนิคการออกแบบเกมใส่ลงไปในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบมากขึ้น หวังให้ลูกค้าผู้ใช้งานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สนุก และรักการออมเงินการลงทุนมากขึ้นนใส.ดมิศา พิศิษฐวานิช ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) กล่าวว่า เมื่อลูกค้าอัปเดต Kept เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.0.2 จะเห็นลุคใหม่ตั้งแต่หน้าแรกในการแสดงผล Dashboard ภาพรวมของบัญชีและกระปุกต่างๆ ที่ชัดเจนและทันสมัยขึ้น เห็นยอดเงิน ดอกเบี้ยที่ได้รับ และแสดงการเคลื่อนไหวบัญชีแต่ละกระปุกง่ายขึ้น โดยเราได้เพิ่มฟังก์ชัน “จัดเรียงกระปุก” ให้ลูกค้าเป็นตัวเอง สามารถปรับการจัดเรียงกระปุกได้เองตามการใช้งาน และยังสามารถโอนเงินได้ง่ายขึ้น ด้วยการออกแบบและเพิ่มปุ่มกดโอนเงิน ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าใช้บ่อยมากที่สุดอันดับต้นๆ ช่วยลดขั้นตอนการทำธุรกรรมให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ลงทุนผ่าน Kept Invest การปรับดีไซน์ครั้งนี้จะทำให้เห็นภาพรวมทั้งเงินฝากและเงินลงทุนได้ที่เมนู My Wealth ได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น เห็นอัตราดอกเบี้ยสะสมที่งอกเงย ณ ปัจจุบัน และดอกเบี้ยรวมในปีนั้นๆ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นจำนวนเงินและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เราสามารถติดตามและชื่นชมความสำเร็จจากวินัยการออมและการลงทุนของตนเองได้เป็นอย่างดีสำหรับลูกค้าใหม่ ดาวน์โหลด https://keptbykrungsri.onelink.me/AJas/tcioz7pq และสมัครแอป Kept เก็บเงินง่าย รับดอกเบี้ยสูง ลงทุนได้ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค.66 นี้ รับโค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 200 บาท* เพียงทำตามเงื่อนไขง่ายๆ คุ้มที่ 1 รับโค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท เมื่อสมัครแอป Kept สำเร็จและโอนเงินเข้า 2,000 บาท 1 รายการภายใน 14 วันนับจากวันที่สมัครแอปสำเร็จ และคุ้มที่ 2 รับโค้ดส่วนลด Shopee อีก 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีลงทุนกองภาษี (Tax Saving Fund) ผ่านกระปุกลงทุน Kept Invest เป็นครั้งแรก พร้อมได้รับการอนุมัติบัญชีลงทุน