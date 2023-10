คึกคัก! CEO-นักธุรกิจไทย-อินฟลูเอนเซอร์ บินรับรางวัล Hall Of Fame in Singapore Awards 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์

ยกระดับสู่สากลให้กับธุรกิจของประเทศไทย กับงานประกาศรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชีย "Hall Of Fame in Singapore Awards 2023 (HOFS AWARD 2023)" ณ The Ritz-Carlton Millenia Singapore ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งงานนี้มี CEO นักธุรกิจไทย และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่ได้รับเกียรติเดินทางไปร่วมรับรางวัลอย่างมากมายซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจากสภาธุรกิจสิงคโปร์ และสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสิงคโปร์มาเป็นเกียรติให้ความรู้ CEO นักธุรกิจ อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้จับมือกับทาง Organized & Agency แนวหน้าของเมืองไทยอย่าง "Win Win PRPlus (Singapore)"บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส สิงคโปร์ จำกัด" บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท "คุณทิพย์ ฐิติมา สิรินธรานนท์" ผู้ที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสุขภาพ และความงามมานานกว่า 20 ปี และจัดงานอีเว้นท์-ทำการตลาด-ประชาสัมพันธ์ ให้กับแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงมาแล้วอย่างมากมายโดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก "ท่านชลธี จันทร์รัชชกูล" อัครราชทูต ไทย ณ สิงคโปร์ เข้าร่วมงาน HOFS AWARD 2023 พร้อมทั้ง CEO นักธุรกิจ และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่เดินทางมาร่วมรับรางวัลในงานนี้อย่างคับคั่ง อาทิ ยูทูบเบอร์ชื่อดังของไทย ช่องสไปร์ท SPD ได้รับรางวัลในสาขา Lifestyle Influencers Hall of Fame, สายเกมเมอร์-สายเทคโนโลยีอย่าง แป้ง zbing z, beartai ได้รับรางวัลในสาขา Game & Technology Influencers Hall of Fame, ดีเจบุ๊คโกะ และ นายแบบชาวเมียนมาร์ ไป่ทาคน ได้รับรางวัลในสาขา The Iconic Figure of Social Media Hall of Fame, ดีเจมะตูม ได้รับรางวัลในสาขา Outstanding Entertainer Hall of FameRawisara Kummueng (KK DIAMONDS) ได้รับรางวัลในสาขา New Entry Iconic Celebrity พร้อมทั้งรายการดังในช่องยูทูบเบอร์ อาทิ เช่น Go Went Go, Little Monster Family, โคตรคูล, Peach eat laek ฯลฯ และยังมีเหล่า Influencer จากหลากหลายประเทศ อาทิ ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากฝั่งสิงคโปร์อย่าง JianHao Tan และ Wahkao, Michelle Dy จากฟิลิปปินส์, SreyNea Nea จากกัมพูชา, Van Vu ช่อง What The Pho จากเวียดนาม, Dr. Laurel จากเมียนมาร์ ฯลฯนอกจากนี้ยังแบรนด์สินค้าชื่อดังของไทยอย่าง Naraya, Suvimol ได้รับรางวัลในสาขา Fashion Hall of Fame, ยาดมหงส์ไทย ได้รับรางวัลในสาขา Medicines and Herbes Hall of Fame, ซอสตราภูเขาทอง, น้ำปลาร้าตำนัว, ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอม ได้รับรางวัลในสาขา Seasoning Hall of Fame, SEWA, Smooth E, Jula's Herb, IB Cosmetics, I'AURA ,Aura Me ได้รับรางวัลในสาขา Skincare Hall of Fame ,JESSIE MUM ได้รับรางวัลในสาขา Maternal and Child Products Hall Of FameMILLE ได้รับรางวัลในสาขา Cosmetic Hall Of Fame, ก๊กเลี้ยง (KOKLIANG), Go Hair ได้รับรางวัลในสาขา Hair and Scalp Care Hall Of Fame, แบรนด์ COLLY, VIDA, TOBY, Be Colla C Plus From Benutra by Benova, Beauvy และ The Na ได้รับรางวัลในสาขา Dietary Supplements Hall Of Fame, Madame Mango ได้รับรางวัลในสาขา Processed Agricultural Products Hall Of Fame,THE PHAITHON ได้รับรางวัลในสาขา OEM/ODM Manufacturer Hall Of Fame, C2 ได้รับรางวัลในสาขา ECO-Friendly & Sustainably Made Products Hall Of Fame, PLIN ได้รับรางวัลในสาขา Aromatherapy Pillow Mist Hall Of Fame และรางวัลสุดท้ายกับรางวัล The Pinnacle CEO Performance of the Year ตกเป็นของนักแสดงชื่อดังของไทย หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ CEO จากผลิตภัณฑ์ SEWAเรียกได้ว่างาน HOFS AWARD 2023 เป็นอีกหนึ่งงานรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ในระดับเอเชีย มีสินค้าของไทยหลาย ๆ แบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นพลังซอฟท์พาวเวอร์เป็นที่รู้จักในหลาย ๆ ประเทศ ก็ได้เดินทางมาร่วมรับรางวัล HOFS AWARD 2023 ซึ่งงานนี้ก็มีหลายๆ แบรนด์ เห็นช่องทาง และโอกาสที่สามารถต่อยอดไปสู่ระดับสากลได้ พร้อมกันนี้ยังมีหลายๆ องค์กรที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ สามารถประสานงานกับทางภาครัฐ และภาคเอกชน ของประเทศสิงคโปร์ พร้อมให้คำปรึกษาเป็นแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับ CEO และนักธุรกิจชาวไทย ที่เดินทางบินมาร่วมรับรางวัล HOFS AWARD 2023