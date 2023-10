“ไอคอนสยาม” ผนึก ‘ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท’ เผยโฉม “โอลาฟ” ขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ที่ไอคอนสยาม ครั้งแรกในโลก

สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช็อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป แลกรับบัตรเข้าสวนสนุก Hong Kong Disneyland ฟรี 1 วัน และลูกค้าที่ช็อปครบ 500,000 บาทขึ้นไป แลกรับแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จำนวน 4 ท่านต่อแพ็คเกจ ประกอบไปด้วยที่พัก 2 คืน ณ โรงแรม Hong Kong Disneyland Hotel (Seaview room) ที่ตกแต่งพิเศษ ในธีม World of Frozen พร้อมบัตรเข้า Hong Kong Disneyland แบบ 2 วัน (16 - 17 พฤศจิกายน 2566) และบัตรเข้าชม World of Frozen รอบ Preview สุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร เพื่อเข้าชมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน

แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับเปิดตัวขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ณ ริเวอร์ พาร์ค ในงาน “Celebrate Like Never Before at ICONSIAM” ที่ไม่เพียงเป็นการฉลองครบรอบ 5 ปีแห่งการเป็น Global Destination หมุดหมายแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกของไอคอนสยามเท่านั้น แต่ยังเป็นการฉลองการเปิดตัว “เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น” (World of Frozen) ดินแดนธีมโฟรเซ่นสุดมหัศจรรย์ที่แรกในโลกที่ทุกคนรอคอย ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ด้วยเป็นครั้งแรกในโลกที่ผู้เข้าชมได้พบกับ โอลาฟ (Olaf) ขนาดใหญ่ นั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยมที่ออกเเบบสุดเอ๊กซ์คลูชีฟเป็นลวดลายธีม “โฟรเซ่น” สะท้อนความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อไอคอนสยามโดยเฉพาะ โดยมีการจัดพิธีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม โดยมีผู้บริหาร คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และ Mr. Michael Moriarty กรรมการผู้จัดการ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ร่วมเปิดงาน พร้อมผองเพื่อน “โฟรเซ่น” อันเป็นที่รัก อย่าง อันนาและเอลซ่า และศิลปินชื่อดัง อชิรญา นิติพน (แอลลี่) มาร่วมพูดคุยถึงอีเวนต์สุดพิเศษนี้กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นอีกความร่วมมือครั้งสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย โดยไอคอนสยามได้เตรียมเนรมิตพื้นที่ริเวอร์ พาร์ค เปิดตัว “โอลาฟ” ตัวละครจากแอนิเมชันชื่อดัง Frozen ขนาดยักษ์ที่ออกแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อประเทศไทยเท่านั้น ในท่านั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยมเป็นครั้งแรกในโลก พร้อมแล้วที่จะมาสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยือนเพื่อต้อนรับการเปิดตัว “เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น” ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไอคอนสยาม ได้จัดแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ มอบของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566กรรมการผู้จัดการ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท กล่าวว่า “สองพี่น้องราชนิกูล อันนาและเอลซ่าได้มอบหมายให้โอลาฟเป็นผู้ส่งคำเชื้อเชิญไปยังผู้คนทั่วโลก และเรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับไอคอนสยาม ต้อนรับชาวไทยมายังหมุดหมายแรกในโลก ณ ไอคอนสยาม เพื่อพบกับโอลาฟ และการปฎิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสนุกสนานของเค้า ในการเชื้อเชิญชาวไทยไปยังเอเรนเดลล์ เป็นครั้งแรกหลังจากรอคอยมาเนิ่นนานในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ดินแดนธีม โฟรเซ่น ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของโลกที่ทุกคนตั้งตารอคอยอย่าง เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น (World of Frozen) พร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกท่าน ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท โดย เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น จะนำทางทุกท่านเข้าสู่ “เอเรนเดลล์” ดินแดนของจริงที่ถอดแบบจากภาพยนตร์อย่างไม่มีผิดเพี้ยน ที่ซึ่งผู้เข้าชมจะได้ดำดิ่งสู่หมุดหมายแห่งการท่องเที่ยว ที่เปิดโลกแห่ง “โฟรเซ่น” ให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งกันอย่างเต็มที่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เราทุกคนตั้งตารอคอยที่จะได้ต้อนรับทุกท่านสู่ World of Frozen เร็วๆ นี้”โอลาฟ (Olaf) ความสูง 10 เมตร ที่มาในท่านั่งเอนพิงหมอนสามเหลี่ยมที่ออกเเบบมาโดยเฉพาะ ตั้งตระหง่านรอพบกับทุกท่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสามารถแวะมาพบปะ ใช้เวลาและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับโอลาฟแสนน่ารักได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ https://www.iconsiam.com