‘ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ฯ ’ เตรียมเปิดตัวดินแดนธีม “โฟรเซ่น”

Michael Moriarty กรรมการผู้จัดการ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท กล่าวว่า "เนื่องในวาระที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทครบรอบ 18 ปี ในวันนี้ เรามีความตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับเวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะการขยับขยายและการเติบโตล่าสุดของปาร์ค โดย เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เพื่อต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลก เรายังมุ่งมั่นสานต่อการมอบนวัตกรรมและประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ทุกการมาเยือนรีสอร์ทของเรา โดยเฉพาะการเดินทางสู่เอเรนเดลล์ที่กำลังจะมาถึง เป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์และคุ้มค่า"

เทศกาลSummer Snow Day มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่อันนาได้ช่วยเอลซ่าและอาณาจักรเอาไว้ด้วยความรักที่แท้จริง พร้อมเปิดเมืองต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากทั่วทุกมุมโลก ให้มาร่วมสนุกและหรรษาไปกับการเฉลิมฉลองอันแสนสดใสของชาวเอเรนเดลล์

เมื่อมาเยี่ยมเยือนเอเรนเดลล์ คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ไม่รู้ลืมราวกับกำลังหลุดเข้าไปในภาพยนตร์ “โฟรเซ่น” โดยจุดแวะที่เหมือนถอดแบบออกมาจากภาพยนตร์และไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ก็คือ ภูเขาทางเหนือ (North Mountain) ซึ่งมียอดเขาตระหง่านเป็นจุดสูงสุดในเอเรนเดลล์แห่งนี้ ปราสาทน้ำแข็ง (Ice Palace) สถานที่ที่เอลซ่าได้ปลดปล่อยพลังน้ำแข็งออกมาอย่างอิสระเป็นครั้งแรก ปราสาทเอเรนเดลล์ (Arendelle Castle) ที่พำนักของเหล่าราชวงศ์ อ่าวแห่งเอเรนเดลล์ (Bay of Arendelle) ที่ที่คุณจะได้เห็นเรือตกปลาลำเล็กที่อันนาตกลงไปเมื่อครั้งที่เธอพบกับเจ้าชายฮานส์ หอนาฬิกา (Clock Tower) ฉากหลังของการเต้นรำระหว่างอันนากับเจ้าชายฮานส์ น้ำพุแห่งมิตรภาพ (Friendship Fountain) ที่เอลซ่าใช้พลังเปลี่ยนน้ำพุเป็นเกล็ดหิมะวิบวับแสนสวย นอกจากนี้ ผู้เยี่ยมชมยังสามารถสนุกสนานไปกับเทศกาลเฉลิมฉลอง Summer Snow Day ด้วยการร่วม ทริปล่องเรือ โฟรเซ่น เอเวอร์ อาฟเตอร์ (Frozen Ever After) เพื่อไปพบกับเอลซ่าที่ปราสาทน้ำแข็ง หรือเลือกผจญภัยไปกับ รถไฟเหาะรถเลื่อนแบบฉบับ แวนเดอริ่ง โอคเค่นส์ สไลดิ้ง สเลส์ (Wandering Oaken's Sliding Sleighs) พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการพบปะและพูดคุยกับอันนาและเอลซ่าที่ เพลย์เฮ้าส์ อิน เดอะ วู๊ดส์ (Playhouse in the Woods)

เพื่อเตรียมตัวสำหรับงานเทศกาล Summer Snow Day ผู้เยี่ยมชมสามารถดำดิ่งไปกับงานเทศกาลอันทรงเสน่ห์ด้วยเครื่องแต่งกายสุดพิเศษ อย่างชุดประจำงานเทศกาลลายโรสเมลลิ่ง (Rosemaling) เพ้นท์หน้าด้วยกลิตเตอร์ลวดลายหิมะ ทำผมทรงเดียวกับเอลซ่า และสวมเสื้อคลุมตามอันนา

แต่ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเอเรนเดลล์จริง หากยังไม่ได้ลิ้มลองเมนูอาหารสุดประณีตและร้านรวงแสนมีเสน่ห์แบบฉบับเฉพาะของเอเรนเดลล์ ที่หยั่งรากลึกในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนอร์ดิก โดยผู้เยี่ยมชมต้องห้ามพลาด จุดแวะพักโกลเด้น ครอคัส อินน์ (Golden Crocus Inn) และ เบย์ไซด์ วอร์ฟ (Bayside Wharf) เพื่อลองมื้อที่ได้แรงบันดาลใจจากอาหารนอร์ดิกพื้นเมือง หรือแวะหามื้อง่ายๆ รับประทานที่ ฟอเรสต์ แฟร์ (Forest Fare) และปิดท้ายด้วยขนมหวานที่ร้าน นอร์ทเทิร์น ดีไลท์ (Northern Delights) แวะช็อปของฝากเปี่ยมความทรงจำได้ที่ ร้านของเล่นและของสะสม ติ๊คต็อค (Tick Tock Toys & Collectibles) และ ทราเวลลิ่ง เทรดเดอร์ส (Traveling Traders) ปิดการเดินทางสู่เอเรนเดลล์แบบประทับใจไม่รู้ลืมด้วยการเลือกพักในโรงแรมของรีสอร์ทหลากหลายธีม

ทีมจินตนากรจากวอลต์ ดิสนีย์ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญระดับโลก และการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงองค์ประกอบในชีวิตจริงจากประเทศนอร์เวย์ มารังสรรค์เรื่องราว ตัวละคร วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ เทคโนโลยีล้ำสมัย งานฝีมือ และดนตรี ให้เอเรนเดลล์ บ้านเกิดของอันนาและเอลซ่ามีชีวิตขึ้นมาเป็นครั้งแรกใน เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น

Michel Den Dulk ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Walt Disney Imagineering กล่าวว่า “ฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้เห็นโปรเจกต์นี้มีชีวิตขึ้นมา ไอเดียนี้เริ่มต้นจากภาพร่างเมื่อเจ็ดปีที่แล้วและได้กลายมาเป็นดินแดนที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความมหัศจรรย์ใน เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ความทุ่มเทในการทำงานร่วมกันของทีมต่างๆ จากทุกสาขาได้ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมา พวกเราได้ร่วมสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้ไปตลอดชีวิต”

• ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกง - เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ผสมผสานภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของเกาะลันเตาเข้ากับดีไซน์ของภูเขาทางเหนือได้อย่างลงตัว ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตาของการบรรจบที่ไร้รอยต่อระหว่างผืนแผ่นดินที่สร้างขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น อย่างเต็มที่

• วัฒนธรรมนอร์เวย์แบบดั้งเดิม - เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูมิหลังและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ในการเปิดโลกนักเดินทางสู่เอเรนเดลล์ ทั้งทิวทัศน์ การออกแบบสถาปัตยกรรม เสื้อผ้า และอาหาร ล้วนมีองค์ประกอบความเป็นนอร์เวย์อย่างเข้มข้น รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ "ดราเกสติล" (สไตล์มังกร) สถาปัตยกรรมที่ไม่สมมาตรของเบลสแตรนด์ และภาพเขียนดอกไม้โรสเมลลิ่ง

• บทเพลงที่สื่อถึงเวทมนตร์ที่เป็นจริง - ทีมงานได้จับมือกับนักแต่งเพลงมือรางวัล Andrew Cottee เพื่อเรียบเรียงเพลงที่มีความเป็นเอกลักษณ์จากภาพยนตร์ให้กับ เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น โดยจะมีการเปิดเพลงหลากหลายท่วงทำนองคลอไปในหลากหลายพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องราวให้ทรงพลัง พร้อมสร้างบรรยากาศความเป็น “โฟรเซ่น” ที่สมบูรณ์แบบ

• ถอดแบบภาพยนตร์สู่ผลงานพิสูจน์ฝีมือ – จินตนากรของวอลต์ ดิสนีย์ใช้เวลากว่าสามปีในการวิจัยและพัฒนาเพื่อถอดแบบภาพยนตร์มาสร้าง เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ได้อย่างแม่นยำ โดยได้วิเคราะห์พื้นผิวสัมผัส และสีของน้ำแข็งที่สัมพันธ์กับอารมณ์ของเอลซ่าเพื่อจำลองพลังน้ำแข็งของเธอขึ้นมา ทั้งยังใส่ใจในทุกรายละเอียดของน้ำแข็งและหิมะรูปแบบต่างๆ ในฐานะวัสดุที่นำมาสร้างปราสาทน้ำแข็ง

• ตัวละคร “โฟรเซ่น” มีชีวิตขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง - โฟรเซ่น เอเวอร์ อาฟเตอร์ ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ใช้เทคโนโลยี Audio-Animatronics® figures หุ่นยนต์เคลื่อนไหวแบบฉบับเฉพาะที่ล้ำสมัยที่สุดของ Walt Disney Imagineering เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสถึงตัวละครอย่างอันนา เอลซ่า และคริสตอฟฟ์แบบตัวจริงเสียงจริง

Amanda Chiu ผู้อำนวยการสร้างอาวุโสของ Walt Disney Imagineering (เอเชีย) กล่าวว่า "การทำให้ตัวละครของเรามีชีวิตขึ้นมาผ่าน Audio-Animatronics® figures แสนพิเศษ นับเป็นอีกมิติที่น่าตื่นเต้นของโปรเจกต์นี้ Walt Disney Animation Studios และ Walt Disney Imagineering มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความบันเทิงอันน่าทึ่งสำหรับคนทุกวัย โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ดีต่อหัวใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน”

เพื่อเป็นการโปรโมทความงดงามอันน่าหลงใหลของเอเรนเดลล์ อันนากับเอลซ่าก็ได้แต่งตั้งโอลาฟขึ้นเป็นทูตระดับโลกเพื่อเชิญชวนผู้คนจากทุกมุมโลกให้มาร่วมฉลองเทศกาล Summer Snow Day ที่เอเรนเดลล์ไปด้วยกัน!