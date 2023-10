เพราะยุค 2000 จะจีบกันมันไม่ใช่เรื่องง่าย ทำความรู้จัก “แก๊งหัวหมา” ใน “14อีกครั้ง I Love You Two Thousand”

ซึ่งน้องๆ นักแสดงทั้ง 6 คน จะรับบทแก๊งหัวหมา แต่ตัวจริงความสามารถตัวสิงห์กันทุกคน ล้วนเคยมีผลงานผ่านตากันมาบ้างแล้ว จาก ซีรีย์ มิวสิควิดีโอ โฆษณา รวมไปถึงเวทีคอนเสิร์ตดังแฟนคลับเหนียวแน่น และยูทูปเปอร์แตะระดับล้านวิว โดยเริ่มจาก กัน บทของน้องชายที่เฮี้ยวไม่แพ้พี่สาวเฮี้ยนอย่าง กิ๊บ (ณิชา) ตัวต้นเหตุของการณ์ทั้งปวง แสดงโดย ภูผา-อินทนนท์ แสงศิริไพศาล หนุ่มน้อยจากรั้วดอนบอสโก อุดรธานี ที่เคยมีผลงานแสดงจากซีรี่ย์ แปลรักฉันด้วยใจเธอ, สมมติว่า , มิวสิควิดีโอ “งงนะ”“ต่าย” น้องชาย ต้อ (นัท) เพื่อนที่นิ่งที่สุดและเป็นเป็นหน้าเป็นตา เป็นความหวังของชาวแก๊ง แสดงโดย “เล็ก-ธีรเวช สุภาวงษ์ จากเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ยูทูปเปอร์ที่ทำยอดทะลุล้านวิวมาตั้งแต่สมัยประถมในช่อง Lek Yai Channel รวมไปถึงผลงานด้านโฆษณา และซีรีส์มากมายตามมาด้วยหนุ่มแว่นคนเดียวของแก๊งกับบท “ม่อน” ของเยอะเหมือนโดเรม่อน หัวใจได้ไจแอ้นท์ มีแว่นแบบโนบิตะ รับบทโดย “โยชิ-สุริยาวิชญ์ ถนอมชัยสนิท นักเรียนจากรั้วกรุงเทพคริสเตียน มีผลงานทั้งภาพยนตร์ ดับแสงระวี ละคร รากแก้ว รวมไปถึง ซีรีส์ และโฆษณาและหนุ่มสุดท้ายหน้าตาจิ้มลิ้ม “วีเจ-นพรุจ ตันธนวิกรัย” จากผลงานโฆษณานมชื่อดัง รถยนต์ และซีรีส์เด่นๆ อย่าง Someone รวมถึงหนังสั้นอีกมากมาย มารับบทเป็น “วัด” เพื่อนต่างโรงเรียน ลูกเจ้าของร้านหนังสือ มีความฝันที่โดดเด่นกว่าใคร คือการกอดพี่มรกต สาวหน้าปก18+“โมเน่ต์-ภาริตา ริเริ่มกุล” มักเน่น้อยแสนซนรุ่นที่ 3 จากเกิร์ลกรุ๊ปเมืองไทย BNK48 วัยสดใสที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นจากทั่วประเทศ มีความสามารถฉายแววมาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ และในรุ่น 3 นี้ เธอได้รับเลือกให้ร้องและแสดง (เซ็มบัตสึ) ในเพลง First Rabbit ด้วยและท้ายสุด สาวห้าวเจ้าของสเก๊ตบอร์ดที่ไถพุ่งเข้ามาสู่หัวใจของกัน แสดงโดย “แฟร์รี่-กิรณา พิพิธยากร” นักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาวน้อยที่โดดเด่นในมิวสิควิดีโอมากมาย เช่น เพลง บานปลาย ซ้อมมีแฟน หวานใจ และ ใจป๋ม มียอดวิวกว่า 1.4 ล้านวิว รวมถึงซีรีส์ขวัญใจวัยรุ่นอย่าง 7project และ my only12%แต่กว่าจะค้นหาเด็กที่มีความสามารถจนครบ ผู้กำกับ เป้-นฤบดี-เวชกรรม บอกเลยว่าเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทร เพราะต้องการคนที่มีบุคลิกอย่างที่วางเอาไว้แล้วอย่างน้อยๆ ก็70% เพื่อให้การแสดงดูเป็นธรรมชาติใช้ตัวตน และวัยของน้องๆ ให้มีความสดจริง โดยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า“กลุ่มเด็กๆ อายุ 14 อันนี้ลำบาก การแคสติ้งหาเด็กมารวมกันเป็น ”แก๊งหัวหมา” เหมือนมันงมเข็มในมหาสมุทร มันเป็นส่วนที่ยากที่สุดเลย โปรดิวเซอร์ บอกว่าแล้วเราจะหามาจากไหน ก็ต้องเริ่มแคสติ้ง เริ่มจากให้เด็กๆ ส่งรูปกันมาจากทั่วประเทศ มีเยอะมากหลายคน พอมาแคสติ้ง มันก็ค่อยๆ เริ่มชัดเจนขึ้น เพราะเด็กกลุ่มนี้อายุ 14 มันเริ่มมีความรัก เริ่มอยากจะลองของ อยากจะเฮี้ยว อยากจะเป็นผู้ใหญ่ อยากซ่า มันก็คือต้องแคสเอาตัวเขาออกมาให้ได้ แล้วน้องๆ ก็ได้จากที่แคสติ้งกันมา ซึ่งค่อนข้างที่จะตรงกับบทที่เราต้องการเลยด้วยนะ เรียกว่ามันตรงกับความคาดหวัง น้องๆ อาจจะสดใหม่สำหรับภาพยนตร์ แต่ในความเป็นธรรมชาติ แสบกันมาก