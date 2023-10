เตรียมกรี๊ด “ซูโฮ” นำทีม! แท็กทีม “ยองแจ – คิมเซจอง - Kiss of life” บินลัดฟ้ามาชวนคนไทยเที่ยวเกาหลี ในงาน Korea Travel Festival 30 ก.ย.- 2 ต.ค.นี้

ฟินจิกหมอนเตรียมกรี๊ด!!! อากาเซ่ EXO-L นับวันรอกันได้เลย เมื่อ KTO องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี จัดมหกรรม Korea Travel Festival ครั้งยิ่งใหญ่ ปักหมุด 4 ห้างดัง “ไอคอนสยาม-สยามพารากอน-สยามเซ็นเตอร์-ดิเอ็มควอเทียร์” ปั้นบรรยากาศความเป็นเกาหลี ในงาน “Korea Everywhere” ขนทัพศิลปิน K-Pop ร่วมฉลองปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลี-ไทย 2023-2024 นำโดย “ยองแจ” GOT 7 และ “ซูโฮ” วง EXO ร่วมด้วย “คิมเซจอง” จาก Business Proposal และ เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ Kiss of life พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม รวมโปรโมชั่นเด็ด ๆ โดนใจคนรักเกาหลี ระหว่าง 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566ICONSIAM: ธีม K-Culture ณ ชั้น 7 (TRUE ICON HALL) 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566โปรโมชั่นเด็ด ๆ จากหน่วยงานจากการท่องเที่ยวเมืองต่าง ๆ ของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อาหารเกาหลี รวมถึงสายการบิน 10 สายการบิน บริษัททัวร์ และอื่น ๆ ห้ามพลาด คือ การแสดงจากศิลปิน K-POP ของประเทศเกาหลี นำโดย ยองแจ Got 7 เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ Kiss of life และศิลปิน T-Pop ของประเทศไทย FLI:P Pretzelle PiXXiE และยังมีการประกวดK-Pop cover dance รวมถึง Talk show ทางด้านการท่องเที่ยว และการแนะนำการศึกษาต่อเกาหลี และอื่น ๆ อีกมากมายSiam Paragon: ธีม K-Stlye ณ ชั้น 1 Fashion Hall 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566พบ 'คิม จุน มยอน (Kim Jun Myun)' หรือ 'ซูโฮ (Suho)' หัวหน้าวงและนักร้องนำวง EXO มาร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลี-ไทย 2023-2024 ในกิจกรรม Into the Korea-verse : Trendy Autumn Multiverse with K-Pop and T-Pop Star บริเวณลาน Fashion Hall ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย T-Pop Star ศิลปินไทย “Perses” “DIDIxDADA” “THE7” และ “PLANB” ร่วมสร้างสีสันอีกด้วยThe EmQuartier: ธีม K-Luxury ณ Twist Column ชั้น M วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566พบนางเอกสาว “คิมเซจอง” ที่กำลังโด่งดังจาก ซีรีส์ Business Proposal และ the Uncanny Counter และห้ามพลาดกับ Photo Zone DIY ZONE และอื่น ๆ อีกมากมายSiam Center: ธีม K-Visit Year ณ ลาน Atrium 1กิจกรรมที่จะจัดขึ้นที่สยามเซ็นเตอร์ อัดแน่นด้วยกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ โซน DIY แบบฉบับเกาหลี ที่มีแสตนดี้ของหนุ่ม “ชาอึนอู” ทูตกิตติมศักดิ์ของ Visit Korea Year 2023-2024 มาคอยต้อนรับ และนักชิมห้ามพลาดมาร่วมชิมอาหารสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อของเกาหลี และพลาดไม่ได้กับ Mini concert จาก 5 หนุ่ม “Perses” เทพไททันแห่งวงการ T-POP ในวันเสารที่ 30 กันยายนไม่อยากพลาดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ติดตาม FB :KTO Thailand