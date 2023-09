Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2023 ปรากฏการณ์แฟชั่นวีคยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย 4 วัน 12 โชว์ 5 – 8 ตุลาคม 2566 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

ตอกย้ำความเป็น ‘World Class Fashion Destination’ ศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลก เตรียมเปิดสุดยอดปรากฏการณ์แฟชั่นเหนือระดับครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย กับที่สุดแห่งเวทีแฟชั่นวีคระดับโลก ภายใต้แนวคิด “The Future of Fashion” ร่วมสร้างคุณค่าอันยั่งยืน (Sustainability) บนโลกแฟชั่นแห่งอนาคต ผนึกกำลัง 12 แบรนด์ไทยระดับแนวหน้าร่วมประกาศศักยภาพแฟชั่นไทยสู่สายตาโลกผ่านแฟชั่นโชว์สุดตระการตาตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2566 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอนเตรียมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์แฟชั่นเหนือระดับ กับผลงานคอลเลคชั่นล่าสุดของแบรนด์ไทยระดับแนวหน้าบนแกรนด์รันเวย์สุดอลังการ รวมทั้งหมด 12 โชว์ ได้แก่ Absolute Siam x Holy Number 7 x 789, FLYNOW, FRI27NOV. presented by SCG, Greyhound Original x TikTok, ISSUE presented by Purra, Kloset, Leisure Projects presented by Crocs, MOO, NAGARA, PAINKILLER Atelier presented by Seiko 5 Sports,TUBE GALLERY presented by TAT และ VATANIKA presented by AION – AIONIC AUTO ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างสรรค์คอลเลคชั่นสุดพิเศษมาเผยโฉมเป็นครั้งแรกในงาน BIFW2023 โดยปีนี้ แบรนด์ดีไซเนอร์ไทยร่วมนำเสนองานแฟชั่นดีไซน์ผ่านแนวคิด Sustainability ซึ่งเป็นเทรนด์ที่วงการแฟชั่นโลกโดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนำให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล การเลือกใช้เส้นใยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมีเหล่านางแบบ นายแบบชั้นนำ ร่วมด้วยศิลปินดาราแถวหน้าร่วมเดินแบบและร่วมชมแฟชั่นโชว์ตลอด 4 วันเต็ม รวมถึงยังมีงานเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับแฟชั่นและความยั่งยืน โดยตัวแทนจากภาครัฐ และนักออกแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทยมากมาย โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมได้ฟรี ในวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม ณ SCBX NEXT STAGE ชั้น 4 สยามพารากอนนอกจากนี้ สยามพารากอน ยังร่วมผนึกกำลังกับ สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ สร้างสรรค์ปรากฏการณ์แฟชั่นอย่างเหนือระดับในทุกมิติ โดยสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียล้ำเทรนด์ เปิดเวที Siam Center Visionary Stage ที่เอเทรียม 1 ชั้น G ระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2566 ให้เหล่านิสิตนักศึกษาดีไซเนอร์จากสถาบันชั้นนำทั่วประเทศโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ ต่อยอดแนวคิดเรื่อง Sustainability ในมุมมองของนักศึกษาแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ร่วมด้วยแบรนด์ดังสุดฮอตในสยามเซ็นเตอร์ ด้านสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดงาน แฟชั่นทอล์ค “The Future of Fashion” นำเสนอบริบทแห่ง “แฟชั่นที่ยั่งยืน” พบกับกูรูด้านแฟชั่นที่จะมาร่วมแชร์แนวคิดเกี่ยวกับ Sustainable Fashion ในมิติต่างๆ เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนแฟชั่นอย่างยั่งยืนต่อไปในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ทั้งนี้การจัดงาน BIFW2023 เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT), AIONIC AUTO (เอไอโอนิค ออโต), รองเท้า Crocs (คร็อคส์), แอปพลิเคชั่น TikTok, นาฬิกา Seiko (ไซโก), น้ำแร่ธรรมชาติ Purra (เพอร์ร่า), นิตยสาร Harper’s Bazaar (ฮาร์เปอร์ส บาซาร์), กลุ่มบริษัท SCG (เอสซีจี), Chatrium Grand Bangkok (โรงแรม ชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ) และ M.A.C Cosmetics (เครื่องสำอางแมค)ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามพารากอน กล่าวว่า “จากจุดเริ่มต้นจนวันนี้ สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็น ‘World Class Fashion Destination’ ผู้ขับเคลื่อนแฟชั่นไทยให้ได้ประกาศศักยภาพสู่สายตาโลก ต่อยอดไปสู่การปักหมุดให้ประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นแฟชั่นฮับสำคัญของเอเชียและเป็นเมืองแฟชั่นที่น่าจับตาของโลก Fashion นับเป็นหนึ่งใน Soft Power อันทรงพลัง ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและผลักดัน เพื่อต่อยอดนำไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก โดยสยามพารากอนได้ยืนหยัดในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมาโดยตลอด งาน BIFW ได้วางรากฐานอันแข็งแกร่งให้วงการแฟชั่นไทย ด้วยการเป็นศูนย์กลางและเวทีแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด เป็นเวทีนำเสนอสุดยอดผลงานของเหล่าดีไซเนอร์ไทยระดับแนวหน้ามากมาย รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชนไทยและคลื่นลูกใหม่ได้บ่มเพาะองค์ความรู้และแสดงศักยภาพด้านแฟชั่น ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และมอบประสบการณ์ทางแฟชั่นเหนือระดับให้กับผู้คนอีกมากมายเราได้สร้างอนาคตแห่งโลกแฟชั่น ซึ่งสะท้อนอย่างเด่นชัดในแนวคิดของ BIFW ในปีนี้คือ ‘The Future of Fashion’ ร่วมสร้างคุณค่าอันยั่งยืนสู่โลกแฟชั่นแห่งอนาคต ซึ่ง Sustainability เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างมากและจะเป็นรากฐานแห่งความเปลี่ยนแปลงสำคัญของกระแสโลก โดยเราได้ร่วมผสานศักยภาพของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเหล่าพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม มาร่วมกันสร้าง Fashion Ecosystem หรือระบบนิเวศของอุตสาหกรรมแฟชั่นที่แข็งแกร่ง และนำเสนอปรากฏการณ์แห่งแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงหลากหลายมิติแห่งแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกัน เปิดรันเวย์นำเสนอผลงานแฟชั่นที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานของ Sustainability ตลอดจนมอบประสบการณ์แปลกใหม่เหนือความคาดหมายให้ผู้คนทั่วโลกได้ร่วมรับชมแฟชั่นวีคผ่านช่องทาง Social Media ของสยามพารากอน และ ONESIAM ซึ่งไม่เพียงนำเสนอแฟชั่นโชว์สุดตระการตา แต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์และเหล่าดีไซเนอร์ให้ผู้รับชมได้ดื่มด่ำไปกับทุกคอลเลคชั่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเชื่อมโยงประสบการณ์แฟชั่นเข้ากับการช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อด้วย ONESIAM SuperApp ที่พร้อมให้เหล่าคนรักแฟชั่นได้ Shop-Off the Runway จับจองช้อปคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจากรันเวย์ BIFW2023 ได้เร็วและง่ายดายเพียงปลายนิ้ว พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย นับเป็นการสร้างสุดยอดประสบการณ์แห่งแฟชั่นอย่างเหนือระดับที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างแท้จริง