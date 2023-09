อิบราฮิม คามารา นำแบรนด์ออฟไวท์ กลับสู่รันเวย์ Fall 2023

แฟชั่นเฮ้าส์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลีและเด่นในเรื่องของงานคราฟต์แมนชิพ โดยมีดีไซเนอร์อเมริกันผิวสี มากความสามารถ

เป็นผู้ก่อตั้งในปีคริสต์ศักราช 2013 ซึ่งเขาเองได้ตีความหมายของแบรนด์และการรังสรรค์ผลงาน ผ่านแรงบันดาลใจและความเชื่อของการออกแบบโดยไร้ซึ่งขอบเขตผสมผสานหลักความเชี่ยวชาญของเขาในเรื่องของชิ้นงานสถาปนิกและหลักวิศวกรรม รวมไปถึงความหลงใหลในงานศิลปและดนตรีที่ช่วยให้แต่ละคอลเลคชั่นมีการสอดแทรกผลงานสำคัญระดับโลกไว้

ทั้งนี้ เขาเองได้ให้ความหมายของ Off-White™ ไว้ว่าเป็นลักษณะของสีเทาที่อยู่ระหว่างขาวหรือดำ โดยหลังจากที่แบรนด์ได้ Kick off ในปีดังกล่าว แอบโลห์ ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาผู้คนทั้งโลกและให้กำเนิดลวดลาย Diagonal, Arrow Logo, และ Off Stamp อันเปรียบเสมือนอัตลักษณ์ของแบรนด์ อีกทั้งยังสามารถสร้างเสียงฮือฮาได้จากคอลลาบอเรชั่นต่างๆ ที่มีการนำไปประมูลต่อในช่องทางอื่นๆ จนสามารถทำมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นได้เรื่อยๆ อาทิ Nike AF 1 x Off-White™, Rimowa x Off-White™, หรือแม้กระทั่ง IKEA x Off-White™ ซึ่งการร่วมมือกันรังสรรค์แคปซูลพิเศษ นับเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ Off-White™ เป็นแบรนด์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ณ ขณะนั้น

เวอร์จิล แอบโลห์ ประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดในการนำพา Off-White™ ขึ้นแท่นแบรนด์ ไฮ สตรีท ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด รวมถึงตัวของเขาเองก็ได้ถูกทาบทามโดย Louis Vuitton ให้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ สินค้าสุภาพบุรุษ มากไปกว่านั้น LVMH กรุ๊ปได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของแบรนด์ Off-White™ และเข้าถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่า 50% ภายหลังจากการนำเสนอแบรนด์สู่สายตาชาวโลกได้เพียง 5 ปี มากไปกว่านั้นก็ได้รับความไว้วางใจจากเซเลบริตี้ระดับแนวหน้าของโลก อาทิเช่น เบลล่า ฮาดิด, นาโอมิ แคมป์เบล และ ซานดาร่า ปาร์ค ที่เลือกสวมใส่ในชีวิตประจำวัน

หลังจากที่ เวอร์จิล แอบโลห์ ได้สร้างความโดดเด่นและโลดแล่นอยู่ในวงการแฟชั่น ลัคชัวรี่ ในนามของผู้อำนวย การฝ่ายสร้างสรรค์ภายใต้ Off-White™ และ Louis Vuitton ได้หลายปี ทั้งโลกก็ได้ทราบถึงข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญที่สะเทือนแวดวงของเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ ทิ้งตำนานและมรดกทางความคิดเอาไว้ให้เป็นวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในก้าวต่อไป

เวอร์จิล แอบโลห์ เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในปีคริสต์ศักราช 2021 ด้วยอายุเพียง 41 ปี ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วโลกที่ชื่นชอบและติดตามในผลงานของเขา พากันโศกเศร้า เสียดายบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลากหลายคน และผู้ติดตามที่สนับสนุนในสินค้าด้วยเอกลักษณ์ของ Arrow Logo หรือลวดลายที่บ่งบอกถึงแบรนด์ได้อย่างเด่นชัด รวมไปถึงผู้สนับสนุนภายในประเทศไทยเองที่ต่างเสียใจในชิ้นงานของเขา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น Talk-of-the-Town ที่มีคนต่อแถวยาวเหยียดมาแล้ว

ภายหลักจากนั้น Off-White™ ได้ประกาศแต่งตั้ง ‘อิบราฮิม คามารา’ มือขวาที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ เวอร์จิล มานับก่อตั้งแบรนด์ ขึ้นแท่นเป็น Creative Director ในปี 2022 พร้อมที่จะนำแบรนด์กลับสู่สมรภูมิอีกครั้ง

อิบราฮิม คามารา ประกาศเปิดศักราชใหม่ของเขาในโชว์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2023 ที่ผสมผสานระหว่างหลักความคิดของเวอร์จิล และ House codes ประกอบเข้ากับแรงขับเคลื่อนของเขาที่มีต่อแบรนด์ และเขายังลบภาพทั้งหมดผ่าน Instagram เพื่อสื่อให้เห็นว่า เวอร์จิล สามารถมีได้เพียง 1 คนเท่านั้น พร้อมทิ้ง quote 'There could only be One Virgil' ไว้ ซึ่งเขาเองก็เปรียบเสมือนผู้ที่ได้รับพันธกิจเพื่อนำพา Off-White™ ให้มีบทบาทสำคัญในโลกของแฟชั่นได้อย่างสมศักดิ์ศรี และความคิดนี้ก็สอดคล้องกับคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2023 ที่ผ่านมาที่เขาเองได้นำเสนอวิวัฒนาการการเคลื่อนไหวของมนุษย์ว่าคนเรา ในอีก 10-20 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร หากต้องเดินทางไปอยู่ในที่แปลกใหม่อย่าง ดวงจันทร์

Off-White™ เองเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีจิตวิญญาณการออกแบบที่ยูนีคและไม่เหมือนใคร ทั้งยังมีอัตลักษณ์ที่เฉพาะตัวที่ยากจะเลียนแบบได้ และในครั้งนี้ การสื่อสารของคามาราถูกสื่อออกมาด้วยรูปแบบของความโมเดิร์น ลัคชัวรี่ กับการออกแบบสัญลักษณ์ Arrow ให้มีความ Harmonized มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังหยิบยก Off Stamp ให้กลับมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดแบรนด์ ที่ดูเรียบโก้ แต่แฝงไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำเสนอซิลูเอทที่ดูโมเดิร์น ผ่านงานเทเลอริ่งอย่าง สูท หรือ แจคเกต

นับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องจับตาถึงการ Transform และเป็นความท้าทายครั้งสำคัญภายใต้การนำของคามาราว่าจะสามารถเปลี่ยนทิศทางจากแบรนด์ ไฮ สตรีท สู่ โมเดิร์น ลัคชัวรี่ ได้มากน้อยเพียงใดรวมไปถึงปลุกปั้นแบรนด์ให้มีบทบาทในสงครามการแข่งขันที่ดุเดือดเช่นนี้ กระนั้น ผลงานการออกแบบที่คามาราได้นำเสนอมาในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าน่าสนใจและควรค่าแก่การมีไว้ครอบครอง เพื่อเสริมตัวตนให้ดูชัดเจนและแข็งแกร่ง

