ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกับ ไอคอนสยาม เชิญชมการแสดงเทควันโดระดับโลก “Korean – Thai Harmony of The Friendship” 3 ตุลาคม 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

เนื่องด้วยทุกวันที่ 3 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาประเทศเกาหลี (National Foundation Day) เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเกาหลีและไทย อีกทั้งเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีและไทย และครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกับ ไอคอนสยาม และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย จัดการแสดงเทควันโดจากสถาบันเทควันโดระดับโลกกุกกิวอนนอกจากนี้ ภายในงานทุกคนจะได้สนุกไปกับเสียงเพลงจากศิลปิน วงบอยกรุ๊ป และเกิร์ลกรุ๊ป ที่ผสานความเป็นสัญชาติเกาหลีและไทยไว้ด้วยกันอย่างลงตัว อาทิ THE7 (ดิ เซเว่น) บอยกรุ๊ป 2 สัญชาติ เกาหลี-ไทย, PLANB บอยกรุ๊ป 3 สัญชาติ เกาหลี-ไทย-จีน และ เกิร์ลกรุ๊ป Berry Berry โดยงาน “Korean – Thai Harmony of The Friendship” จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โดยงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าเข้าชมเทควันโด ถือเป็นศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวแขนงหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเกาหลี และพัฒนาจนกลายมาเป็นกีฬาระดับสากลในปัจจุบัน จุดเด่นของเทควันโดนอกจากจะเป็นการฝึกฝนพละกำลัง ทั้งร่างกายและจิตใจแล้วยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่เยาวชนอีกด้วย โดยในปี ค.ศ.1972 รัฐบาลเกาหลีได้สถาปนาสำนัก “KUKKIWON” (กุกกิวอน) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอบขึ้นทะเบียนสายดำและเผยแพร่เทควันโดไปทั่วโลกกุกกิวอน ถือเป็นสถาบันฝึกเทควันโดที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่กรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเรียนศิลปะป้องกันตัว โดยสำนักกุกิกวอนอยู่ในความดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลี และกองกีฬาระหว่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน สำนักกุกกิวอน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น KUKKIWON ACADEMY โดยจะทำหน้าที่ในการตั้งกฎเกี่ยวกับการสอบสายและออกสายดำ โดยสถาบันแห่งนี้ได้รับการันตีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากทั้งโลก ว่าเป็นโรงเรียนสอนเทควันโดที่ดีที่สุด ซึ่งหากใครได้ใบประกาศการออกจากสถาบันหรือใบประกาศการฝึกอบรมจากสถาบันแห่งนี้ ก็จะถือเป็นว่าเป็นนักเทควันโดที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในการประกอบอาชีพและในการแข่งขันต่าง ๆร่วมชมการแสดงเทควันโดจากสถาบันเทควันโดระดับโลกกุกกิวอนครั้งแรกในไทยในงาน “Korean – Thai Harmony of The Friendship” เนื่องด้วยวันชาติเกาหลี (Korean National Day) และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย – เกาหลี พร้อมชมการแสดงระบำสายน้ำผสมผสาน แสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ‘ICONIC Multimedia Water Features’ ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โดยงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ https://www.iconsiam.com