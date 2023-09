ลงลึกถึงต้นตอปัญหาผิวหมองคล้ำ BSC Cosmetology เปิดตัว ‘คริส พีรวัส’ ในฐานะ Friend of BSC Expert White คนแรก ในงาน “The Surface Mission With Krist Perawat ลงลึกพิชิตความขาวกับ BSC Expert White”

BSC Cosmetology แบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่ม นักร้อง นักแสดง นางแบบ นายแบบ และสายบิวตี้ทั่วประเทศ จัดงาน “The Surface Mission With Krist Perawat ลงลึกพิชิตความขาวกับ BSC Expert White” เปิดตัวผลิตภัณฑ์เซรั่มใหม่ล่าสุด “BSC Expert White Spot Clearly Concentrate Serum” ชวนจบปัญหาผิวหมองคล้ำ ด้วย HydroWHITE Technology+ เทคโนโลยีออร่าอัจฉริยะ เซรั่มเพื่อผิวกระจ่างใสแบบ 5D อุดมไปด้วยวิตามินซี เข้มข้น 5 เท่า ผิวดูกระจ่างใสใน 3 วัน* ร่วมพิชิตต้นตอของปัญหาผิวหมองคล้ำ พร้อมเปิดตัว ‘คริส – พีรวัส แสงโพธิรัตน์’ ในฐานะ Friend of BSC Expert White คนแรก และได้รับเกียรติจาก ‘ไอซ์ - ภาวิดา ชิตเดชะ หรือ ไอซ์ - PADIE’ Beauty Influencer ที่โด่งดังในโลกโซเชี่ยล มาร่วมพูดคุยประสบการณ์ในการใช้โปรดักส์ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน สบายตา เพราะมองทางไหนก็ White ไปหมด! ‘ดร. จันจิรา จันทร์โฉม’ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอม บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “BSC Cosmetology ขอยินดีต้อนรับคุณ ‘คริส พีรวัส’ ในฐานะ Friend of BSC Expert White คนแรกของทางแบรนด์ ซึ่งทางเราเล็งเห็นว่าเขาคนนี้ คือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมความสามารถรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดง เล่นดนตรี และร้องเพลง จนทำให้ได้รับการยอมรับในระดับอินเตอร์ รวมถึงไลฟ์สไตล์ในการดูแลตัวเอง โดยเฉพาะความใส่ใจในเรื่องผิวพรรณเป็นพิเศษ ที่ตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์เซรั่มใหม่อย่าง ‘BSC Expert White Spot Clearly Concentrate Serum’ ได้เป็นอย่างดี BSC Cosmetology จึงถือโอกาสนี้ ชวนทุกคนมาจบปัญหาผิวหมองคล้ำ เพื่อเผยผิวใหม่กระจ่างใสแบบ 5D ไปด้วยกัน และขอฝากผลงานของคุณคริสที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้แคมเปญของ BSC Expert White ต่อไปที่ช่องทางแฟนเพจของ BSC Cosmetology ด้วยนะคะ รับรองว่าพวกเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ทุกคนอีกมากมายเลยค่ะ" ด้านหนุ่มสุดฮอต ‘คริส - พีรวัส แสงโพธิรัตน์’ ผู้มาพร้อมความหล่อออร่าทะลุใจชาว #ยูยู่ของคุณพี ได้กล่าวว่า “ผมรู้จักกับ BSC มาตั้งนานแล้วครับ เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานมากๆ แล้วที่สำคัญ เขาขึ้นชื่อเรื่อง ตัวจริง สวยจริง เรื่องคุณภาพและความเชื่อมั่น ผมเลยรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติให้มาเป็น Friend of BSC Expert White เป็นคนแรก ซึ่งจริงๆ แล้ว ตัวผมเองก็มีความเป็นผู้ชายสำอางคนหนึ่งที่ดูแลผิวหน้าตัวเองมาตลอดอยู่แล้ว แต่ตอนนี้จะยิ่งดูแลดีกว่าเดิม เพราะผมมี BSC Expert White เข้ามาช่วยดูแลผิวหน้าได้อย่างตรงจุด เพราะมีตัวช่วยอย่างเทคโนโลยีออร่าอัจฉริยะ ด้วยการทำงานของ HydroWHITE Technology+ นั่นเอง ผิวของผมเลยกระจ่างใสแบบ 5 มิติอย่างที่เห็น ยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามภาพยนตร์โฆษณา ‘Survive The Surface’ และผลงานที่จะเกิดขึ้นกับ BSC Expert White ในอนาคต ที่แฟนเพจของ BSC Cosmetology รวมถึงแฮชแท็ก #ฝากWhiteให้คริส ด้วยนะครับ”นอกจากนี้ ภายในงาน “The Surface Mission With Krist Perawat ลงลึกพิชิตความขาว กับ BSC Expert White” ยังมีแอคทิวิตี้สนุกๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซนวิเคราะห์สภาพผิวหน้า โซนถ่ายรูป Interactive Photo พร้อมด้วยกิจกรรมแฟนมีตติ้งสุดเอ็กคลูซีฟ ‘ฝาก WHITE ให้(แฟน)คริส’ สุดใกล้ชิดระดับ 5D เอาใจแฟนคลับตัวจริงของ ‘คริส พีรวัส’ ที่มากันแน่นขนัด ณ ชั้น 1 บริเวณ Fashion Hall ของ Siam Paragon ที่มองไปทางไหนก็ White ไปหมดจริงๆ!สามารถสัมผัสความกระจ่างใสแบบ 5D จาก “BSC Expert White Spot Clearly Concentrate Serum” ที่มาพร้อม HydroWHITE Technology+ เทคโนโลยีออร่าอัจฉริยะ และ Vitamin C เข้มข้น 10% มากกว่าสูตรเดิมถึง 5 เท่า มาในรูปแบบเนื้อเจลใส เข้มข้น ฉ่ำน้ำ มีกลิ่นหอมผ่อนคลาย ช่วยลดเลือนผิวหมองคล้ำอย่างตรงจุด ช่วยฟื้นฟูผิวคล้ำเสีย จุดด่างดำแลดูจางลง ปลอบประโลมผิวให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น ไม่แห้งกร้าน ดูสุขภาพดี เผยผิวกระจ่างใส 5D ภายใน 3 วัน* ที่เคาน์เตอร์ BSC Cosmetology ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามอัปเดตดีๆ จาก ‘BSC Cosmetology’ ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ Line Official @BSC COSMETOLOGY หรือช้อปออนไลน์ที่: Lazada: bit.ly/3q6I6BI Shopee: bit.ly/BSCexpSerumSP ICC Shopping: bit.ly/BSCExpertWhite#BSCExpertWhitexKrist #ฝากWhiteให้คริส #BSCCosmetology* ปริมาณวิตามินซีเพิ่มขึ้น 5 เท่า เทียบกับปริมาณวิตามินซี 3-O-Ethyl Ascorbic Acid ใน บีเอสซีเอ็กซ์เปิร์ท ไวท์วิท-ซีคอนเซนเทรท แอนติ-โพลลูชั่น พลัส* เผยผิวกระจ่างใสใน 3 วัน ทดสอบผลช่วยลดเลือนจุดด่างดำด้วย Mexametry ที่รอยสิว เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2566 – 24 ก.พ. 2566 โดยห้องปฎิบัติการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จํากัด* เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล