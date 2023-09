มหัศจรรย์แห่งตัวเลข ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิว จาก “ดีไอไอ” (Dii)

ปัญหาสภาพผิว ไม่ว่าจะเป็นสิว ผิวหมองคล้ำ หรือจุดด่างดำที่ทำให้หน้าไม่กระจ่างใส ไหนจะปัญหาริ้วรอย ขาดความชุ่มชื้น รวมถึงการเกิดฝ้ากระบนใบหน้า ถือเป็นปัญหากวนใจของเหล่าสาวๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัย ทั้งแสงแดด ฝุ่นควัน และมลพิษต่างๆ ที่ต้องเผชิญในแต่ละวันผู้อำนวยการ บริษัท ดีไอไอ เวลเนส สกินแคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามครบวงจรผู้คิดค้นที่สุดแห่งนวัตกรรมการบำรุงผิว ซึ่งในครั้งนี้ได้สร้างปรากฏการณ์แห่งวงการความงามขึ้นอีกครั้ง โดยเล็งเห็นและให้ความสำคัญของปัญหาสภาพผิวหน้า จัดงาน “The Power of Magic Number มหัศจรรย์แห่งตัวเลข...เพื่อผิวสวย” เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ดีไอไอ อินโนเซ้นส์” (Dii Innocent) ที่สามารถตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวหน้า“เรื่องความสวยความงามกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน ยิ่งปัจจุบันทั้งเรื่องของมลพิษในอากาศ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพผิวได้ง่ายขึ้น บริษัท ดีไอไอ เวลเนส สกินแคร์ จำกัด (Dii wellness skincare) จึงได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์คอลเล็กชัน “ดีไอไอ อินโนเซ้นส์” (Dii innocent) ความหัศจรรย์ของตัวเลขเพื่อผิวกระจ่างใส เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ สุขภาพดี และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยเริ่มจากDii Innocent No.1 First Serum เซรั่มบำรุงขั้นตอนแรก ช่วยปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยน, Dii Innocent no.4 acne salicylic acid เซรั่มบำรุงผิวหน้า สำหรับผู้ที่มีปัญหาสิว, Dii Innocent no.7 Grassy Vitamin C serumช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใส ฟื้นฟูผิวให้ดูสุขภาพดีและมีออร่าอย่างเป็นธรรมชาติ, Dii Innocent no.9 Double Lifting Serum เซรั่มสูตรยกกระชับผิวหน้า ให้ผิวดูเต่งตึง พร้อมเติมเต็มร่องริ้วรอย และ Dii Innocent no.50 Sunscreen Serum SPF 50PA++++ ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดด UVA / UVB ได้นานถึง 8 ชม.”ภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้ที่ได้ทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์คอลเล็กชัน ดีไอไอ อินโนเซ้นส์ ต่างมาร่วมบอกเล่าถึงประสบการณ์ เริ่มที่“ปกติเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากค่ะ แทบจะใช้สกินแคร์ไม่ได้เลย จะใช้อะไรกับผิวหน้าต้องทดสอบก่อนทุกครั้งว่าใช้แล้วจะแพ้หรือเปล่า จนมีโอกาสได้ทดลองใช้ Dii Innocent No.1 Dii Innocent No.1 First Serum เป็นเซรั่มบำรุงผิวขั้นตอนแรก รู้สึกได้เลยว่าเนื้อเซรั่มบางเบาซึมง่ายมาก ช่วยปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยน และฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงสุขภาพดี ผิวเนียนนุ่มขึ้น คนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายต้องลองใช้เลยค่ะ”ต่อกันที่ดีไซเนอร์แบรนด์แอคทีฟ แวร์ “Peaches Active” เปิดเผยว่า “พราวจะมีปัญหาเรื่องสิว พอได้ลองใช้ Dii Innocent No.4 Acne Salicylic Acid จาก Dii Wellness Skincare เซรั่มสำหรับคนที่มีปัญหาสิวที่ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้า และลดการสะสมของสิ่งสกปรกบริเวณรูขุมขน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิว แต่ยังคงความชุ่มชื้น พอใช้ไปได้สักระยะจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง ผิวหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ”ด้านเจ้าของร้านขนมสูตรขนมบ้านพระยาสาลีรัฐวิภาค กล่าวว่า “มิ้งค์เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอยากมีผิวสวยกระจ่างใส ดูมีออร่า ซึ่ง Dii Innocent No.7 Glassy Vitamin C Serum ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากค่ะ สัมผัสแรกคือเนื้อบางเบา ซึมไวมาก หลังใช้รู้สึกได้เลยว่าผิวกระจ่างใสขึ้น จุดด่างดำ รอยดำ รอยแดงจากสิวดูจางลง ที่สำคัญผิวฉ่ำโกล์วดูมีสุขภาพผิวดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกค่ะ”รวมถึงเซเลบริตี้สาวสวยเล่าว่า “จุ๋ยจะกังวลเรื่องริ้วรอย ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหรือร่องแก้ม จนได้ทดลองใช้ Dii Innocent No.9 Double Lifting Serum เซรั่มสูตรยกกระชับผิวหน้า ขนาดเพิ่งทดลองใช้ รู้สึกได้เลยว่าผิวกระชับขึ้น ผิวดูเด้งสุขภาพดีแบบ Glass Skin แถมริ้วรอยก็ตื้นขึ้น ผิวนุ่มชุ่มชื่น ตอนนี้ไม่กังวลแล้วค่ะปิดท้ายที่ดีไซเนอร์แบรนด์ “หทิญา” (HAATIYA) กล่าวถึงความรู้สึกหลังได้ทดลองใช้ว่า “ปอนด์ชอบกันแดดเนื้อเซรั่มของ Dii Innocent No.50 Sunscreen Serum SPF 50PA++++มากค่ะ เกลี่ยง่าย ไม่เหนอะหนะ สามารถเติมระหว่างวันทาทับบนเมคอัพโดยไม่ทำให้เป็นคราบ นอกจากปกป้องผิวจากรังสี UVA/UVB แล้ว ยังทำให้ผิวของปอนด์อิ่มน้ำ ชุ่มชื้น และกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติ เป็นสกินแคร์กันแดดที่ใช้แล้วชอบมากค่ะ”การดูแลผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ถือเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืน พบกับผลิตภัณฑ์คอลเล็กชัน “ดีไอไอ อินโนเซ้นส์” (Dii innocent) จาก ดีไอไอ เวลเนส สกินแคร์ (Dii Wellness Skincare) ความหัศจรรย์ของตัวเลขเพื่อผิวกระจ่างใส เปล่งปลั่ง อ่อนเยาว์ ได้แล้วที่ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เฟซบุ๊ก : Dii Thailand , LINE: @diithailand , Instagram: @diithailand เว็บไซต์ : https://www.diiskincare.com , Lazada และ Shopee : Dii Thailand