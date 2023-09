FC แมวสุดกวนต้องไม่พลาด ครั้งแรกกับแบรนด์ Component Club ในเมืองไทย

ภายใต้การผสมผสานคอนเซปต์และกลิ่นอายของแบรนด์ COMPONENT แบรนด์หลัก ที่เดิมจะมีความเรียบง่ายแต่สนุกสนาน จากสโลแกนที่เป็นสัญลักษณ์เปอร์เซ็น ที่สื่อถึงสัดส่วนความลงตัวที่ Perfect ของวัสดุ ความสร้างสรรค์และคุณค่าที่มากกว่าความคาดหมาย “50% Material, 50% Creativity, more than 100% in Value” กลายมาเป็น COMPONENT CLUB ”The Club of Cool Cat” ที่นำตัวเปอร์เซ็นคาเรคเตอร์มาเติมแต่งเพิ่มเสน่ห์ให้แมชต์กับผู้สวมใส่ เท่ และลงตัวมากขึ้น

โดยในงานเป็นการเปิดตัวแบรนด์ COMPONENT CLUB ครั้งแรกในเมืองไทย พร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่น FALL/WINTER 2023 ”The Moody Cat Club” ที่ดีไซน์เนอร์ต้องการให้เจ้า Moody Cat มามอบความสนุกสนาน และน่ารัก ผ่านการแมชต์ชุดและแอคเซสเซอรี่ โดยโทนสีประจำคอลเลคชั่น เน้นที่สีม่วง Baby Lavender เป็นหลัก แทรกด้วยโทนสีสดใสอย่าง ชมพู, ฟ้า และเขียว ตัดด้วยสีเบสิคอย่างสีดำ

สำหรับงานเปิดตัวแบรนด์ครั้งแรกที่สยามเซ็นเตอร์ ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่จะมาร่วมงาน อาทิ ไทย-ภูทัชชัย-อเล็กซ์-จั๋ง จาก 789 SURVIVAL ค่าย Sonraymusic, เกิร์ลกรุ๊ปวงPretzelle และบอยกรุ๊ปวงแรก จากค่าย 54 Entertainment, แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์, เป็นต่อ จีรภัทร และออฟโรด กันตภณ จากLAZ1, ปิ๊ง-กีต้าร์ และ ไบร์ท-อ๊ป จากกันตนา และ Rocket Bangkok, โอม-เงิน จากซีรีย์รักไม่รู้ภาษาทางช่อง One31, หยาง-ริว จาก Atime, กั้ง-โบโด จาก Conversation Thailand และศิลปินรับเชิญอื่นๆอีกมากมาย ที่จัดขึ้นแบบ Exclusive เฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์ ที่แรกที่เดียวก่อนใคร

สามารถพบกับ COMPONENT CLUB Pop Up Flagship Store ได้ที่เอเทรียม 2 ชั้น G ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 กันยายน 2566 และพบกับสินค้า COMPONENT CLUB ที่ Absolute Siam Store ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 เป็นต้นไป