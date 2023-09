สุดปัง! มหกรรม “จักรวาลดนตรีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี" Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 คนร่วมงานกว่า 2 แสนคน ตลอด 3 วัน ณ ไอคอนสยาม

เต็มอิ่มไปกับความสนุก ความสุข สุดมันส์ คุ้มค่าแห่งการรอคอย สำหรับมหกรรม “จักรวาลดนตรีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี" ด้วยความร่วมมือของ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จับมือกับ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ผู้จัดงาน Big Japan Event ระดับเอเชีย จัดกิจกรรมความสนุกแบบจัดเต็ม กับคอนเสิร์ตความร่วมมือระหว่างศิลปินไทยและญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 มหกรรมทางดนตรีที่รวบรวมกองทัพศิลปิน T-Pop และ J-Pop หลายร้อยชีวิตร่วมผลักดัน Soft Power จัดขึ้นระหว่าง วันศุกร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค, ไอคอนสยาม พาร์ค และ เจริญนคร ฮอลล์ ที่ผ่านมาโดยได้พันธมิตรที่ทำให้เกิดงานดีๆ แบบนี้ อาทิ EMBASSY OF JAPAN IN THAILAND, JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION (JNTO) , JAPANESE ASSOCIATION IN THAILAND , THE JAPAN EXTERNAL TRADW ORGANIZATION (JETRO) , THE JAPAN FOUNDATION BANGKOK, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และพาร์ทเนอร์ต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้มหกรรม “จักรวาลดนตรีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี" ในปีนี้เป็นการ ฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียนและญี่ปุ่น ผ่านการใช้ Soft Power นำวัฒนธรรมดนตรี ผสมผสานความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ส่งต่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติ และการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น ที่จะยกระดับ T-Popดนตรีและความบันเทิงที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์พัฒนา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดนตรีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของดนตรีภายในประเทศ ตลอดจนการเจริญเติบโตในระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปThai-Japan Iconic Music Fest 2023 สนุกสุดเหวี่ยง 3 วันเต็ม!!!มหกรรม “จักรวาลดนตรีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี" เริ่มต้นความสนุกกันตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 บริเวณ SKY STAGE ณ ไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 โดยเหล่าศิลปิน J-POP และไอดอลไทย ยกทัพขึ้นเวที สร้างความสุขด้านดนตรีไร้ขีดจำกัด ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งโชว์ Performance ที่จะทำให้เหล่าแฟนคลับได้ร้อง และเต้นไปกับเขาและเธอ!!!เปิดฉากความสนุกตั้งแต่เที่ยงยันสามทุ่ม กับ 2 เวทียักษ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมพิธีเปิด Grand Opening สุดยิ่งใหญ่!!!Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 เปิดเวทียักษ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง SKY STAGE และ RIVER STAGE ณ ริเวอร์ พาร์ค ต้อนรับศิลปินไทย และญี่ปุ่น หลายร้อยชีวิต ตั้งแต่เที่ยงวันยันสามทุ่ม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวที เพื่อมอบความสนุก ความสุขด้านดนตรีให้เหล่าแฟนคลับและผู้เข้าร่วมงานได้ชมกันอย่างจุใจ โดยทางด้านศิลปินญี่ปุ่น นำทีมโดย Gackt (แก๊กต์) นักร้องเจ-ร็อกชื่อดังมากความสามารถเป็นทั้งนักดนตรี อดีตนักร้องนำวง Malice Mizer ก่อนมาเป็นศิลปินเดี่ยว นักแต่งเพลง และนักแสดง, BEYOOOOONDS (บียอนส์) กลุ่มศิลปินสาวมากความสามารถที่คุณๆ จะหลงใหลไปกับความน่ารักของพวกเธอ ร่วมด้วย DJ Miimi, Sherbet , MOTER HOTEL, FES☆TIVE , Kyushu Girls Wing , PSYCHIC FEVER from Exile Tribe BANZAI JAPAN , AKISHIBU PROJECT , READY TO KISS , CHICKEN BLOW THE IDOL , MAZE , CHI-BA KUN , LINKL PLANET และ YUMEOI SHOJOด้านศิลปินไทยก็ไม่น้อยหน้า!!! นำทีมโดยพี่ใหญ่ ป๊อด โมเดิร์นด็อก ที่จะมาเต้น และโดดไปกับพร้อมๆ แฟนเพลงของเค้า พร้อมด้วยนักร้องหนุ่มและเพื่อน โตโน่&The Dust มากันแบบเต็มวง จัดหนักเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ร่วมด้วยศิลปิน T-POP อีกเพียบ อาทิ แสตมป์-อภิวัชร์ กลุ่มศิลปิน “ละอองฟอง” หนุ่มๆ LYKN, 7Moment, Prem-U เบล วริศรา เจ้าของเพลงฮอต “เอาปากกามาวง”, พัดชา ชนุดม เจ้าของเพลงฮิต “โอมจงรวย” ที่ดังกระหึ่มไปทั่วบ้านทั่วเมือง, ศิลปิน ZOLAR จากค่าย Search Entertainment x Muzik Move พร้อมด้วยกลุ่มไอดอลไทยสุดฮอต BNK48 กลุ่มศิลปินหญิง Redspin กำลังมาแรง และที่พลาดไม่ได้กับการโชว์ครั้งสุดท้ายของกลุ่มศิลปิน LAST IDOL THAILAND ห้ามได้ไง? และกลุ่มไอดอลไทย อาทิ HatoBito / TerasuDanshi / Fuyubi / Euphonie☆/ Ikinari Tell Me / Stellagrima / Kiss Kitsune / Wisdom / Blackforce /AKIRA KURØ / HAPPYTAIL / 2nd Dimension / The Glass Girls / NIKKO NIKKO / Tha Glass Girls Trainee / SORA! SORA! / YAMI YAMI / PEACH YOU / Castella / Miruku / Umeshu / Sumomo / DEADKAT/ KIRAKIRA ROMANCE / Bizcuit และไอดอลน้องใหม่ Siamese Kittenz จากค่าย Kelba Music วมไปถึงเหล่า DJ ที่มาเปิดเพลงหลากหลายแนว ทั้งแนว POP ROCK EDM มาให้แฟนๆ ได้สนุกกันด้วยโดยในวัน เสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 จะเป็นอีก 1 วันที่ทุกคนต้องจดจำ เพราะเป็นวันที่เหล่าศิลปินทั้งไทย และญี่ปุ่นมารวมตัวกัน ในสถานที่เดียวกัน และเวทีเดียวกัน เพื่อรวมตัวกันเปิดงาน Grand Opening อย่างเป็นทางการบนเวทียักษ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา RIVER STAGE ในช่วงเวลา 16.00 น. โดยมีเหล่าผู้บริหาร ผู้สนับสนุน และผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, คุณยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด, MR.GACKT ศิลปิน J-ROCK จากญี่ปุ่น, MR.HISASHI YAMADA, คุณโทโมมิ โคบายาชิ กรรมการบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด, Ms.Kei Doi Executive Director of Japan National Tourism Organization (JNTO), Mr.Atsushi Shimada President of Japanese Association in Thailand, Ms. Yukako Wakasugi Vice President of The Japan External Trade Organization (JETRO), Mr.Masayuki Kuriyama Director General of The Japan Foundation, Bangkok, คุณอัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้าสยามทาคาชิมายะ, คุณพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), คุณอลิสรา ศิวยาธร ผู้บริหารโรงแรมศิวาเทล (Sivatel), คุณอดุลย์ โซตินิสากรณ์ ตัวแทนจาก Young Entrepreneur Network Development Program (YEN-D), คุณหรรษา เอกธุระประคัลภ์ กรรมการบริหาร บริษัท สยามคอนเนคชั่น จำกัด, ศิลปิน ค่าย LDH วง PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE, ศิลปินวง BEYOOOOONDS, ศิลปินวงละอองฟอง, คุณเบล วริศรา, ศิลปินวง LYKN และ ศิลปินวง LAST IDOL THAILAND พร้อมใจกันเปิดงาน Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 อย่างเป็นทางการ เพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียนและญี่ปุ่นส่วน วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2566 ก็ไม่มีแผ่ว เพราะศิลปินญี่ปุ่น และไทย ยังคงอัดแน่นครบทีม ทั้งสองเวที SKY STAGE และ REVER STAGE รับรองได้ว่าเหล่าแฟนคลับ เหล่าด้อม และผู้เข้าร่วมงานจะได้ฟิน ฟิน และ ฟิน ไปกับพวกเขาและเธออย่างแน่นอน!!!Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 มหกรรม "จักรวาลดนตรีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี" เป็นอีกหนึ่งงาน ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียนและญี่ปุ่น ที่เราเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นที่ผ่านเสียงเพลง และดนตรีจะอบอุ่นและแน่นแฟ้นอย่างแน่นอน!!!Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานระดับประเทศที่ศิลปินไทย และศิลปินญี่ปุ่นที่มารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีให้กับเหล่าแฟนคลับ แฟนด้อม และผู้เข้าร่วมงานกว่าสองแสนคนได้สนุกสุดมันส์ และอิ่มเอมไปกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เต็มอิ่มตลอด 3 วันเต็ม ณ ริเวอร์ พาร์ค, ไอคอนสยาม พาร์ค และ เจริญนคร ฮอลล์ ไอคอนสยาม ซึ่งอบอวลไปด้วยมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งยังสร้างความประทับใจให้แก่กันและกันแบบไม่รู้ลืม!!!