ฉลองครบรอบ 50 ปี มิตรภาพและความร่วมมือ ญี่ปุ่นและอาเซียน แถลงข่าว Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 “จักรวาลดนตรีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี" ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม 22-24 กันยายนนี้

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จับมือกับ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ผู้จัดงาน Big Japan Event ระดับเอเชีย ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือ ญี่ปุ่นและอาเซียน ผ่านการใช้ Soft Power นำวัฒนธรรมดนตรี ผสมผสานความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ส่งต่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติ พร้อมขนกองทัพศิลปิน T-Music & J-Music หลายร้อยชีวิตร่วมผลักดัน Soft Power บนเวทีคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันศุกร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยามโดยในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก คุณคาวามูระ มากิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไท, คุณยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด, คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, คุณโทโมมิ โคบายาชิ รองกรรมการบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด, คุณอัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้าสยามทาคาชิมายะ และ คุณยาสึยูกิ โทมินากะ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมทั้งตัวแทนศิลปินทั้งญี่ปุ่น และประเทศไทย รวมทั้งเหล่า Influencer ที่จะมาช่วยกันสร้างสีสันให้งานนี้เป็นที่รู้จักมากยิ่ง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งบรรยากาศภายในงานเริ่มจากสองพิธีกร กล่าวทักทาย และนำเข้า Highlight VTR Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 จากนั้นเรียนเชิญผู้บริหารร่วมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตในปีนี้ นอกจากนี้ยังได้เชิญตัวแทนศิลปินญี่ปุ่น วง PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE และตัวแทนจากศิลปินไทย BNK48 , ละอองฟอง , พัชชา ชนุดม ร่วมพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับงาน Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 ที่จะมาถึงวันที่ 22-24 กันยายน 2566 นี้ และ Mini Live! จากสาวๆ วง Redspin และ พัชชา ชนุดม กับเพลงสุดฮอต “โอมจงรวย” ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานไปกับเพลงของเธอ!!! ตบท้ายด้วยการถ่ายรูปร่วมกัน ที่ทำเอา ICONLUXE HALL FL.1 ICONSIAM แคบไปถนัดตาทั้งนี้ นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่าไอคอนสยามยึดถือแนวทางในการทำธุรกิจภายใต้แนวคิด “Collaboration to Win” มาอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกคน ไอคอนสยามได้ร่วมกับบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด ผู้จัดงานระดับเอเชีย เตรียมสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีกับมหกรรมคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย จัดคอนเสิร์ต “Thai-Japan Iconic Music Fest 2023” ซึ่งจัดที่ไอคอนสยามต่อเนื่องเป็นปีที่ 2“จากการจัดงาน “Thai-Japan Iconic Music Fest ในปีแรกนั้น นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ที่ได้นำวัฒนธรรมดนตรี ผสมผสานความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้ดึงดูดให้ทั้งคนในประเทศไทย ญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดนับเป็นการใช้ Soft Power ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีให้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติ สำหรับการจัดงานในปีนี้นั้นนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียนและญี่ปุ่น ยังเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมดนตรีให้เติบโต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศต่อไป”ด้าน คุณยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด กล่าวว่า งาน Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 ในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 เวทีใหญ่คือ River Stage (Main Stage) ซึ่งจะเป็นเวทีใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค และเวที SkyStage จัดที่ ICONSIAM PARK 1 ชั้น 2 และยังมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และรัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ซึ่งในงานนี้ถือเป็นการรวมตัวของเหล่าศิลปินญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกครั้ง นำทัพศิลปินโดย GACKT (แก๊กต์) นักร้องเจ-ร็อกและนักแสดงชื่อดังมากความสามารถ ในกิจกรรมSpecial Live!! ทอล์คโชว์ พร้อมกับพิธีกรดีเจชาวญี่ปุ่นชื่อดัง Hisashi Yamada (ฮิซาชิ ยามาดะ), BEYOOOOONDS (บียอนส์) กลุ่มศิลปินสาวมากความสามารถจากประเทศญี่ปุ่น จะบินตรงมาร่วมโชว์ความสนุก ความน่ารัก ความสดใส และความสามารถด้านดนตรีแบบ FULL TEAM ประกอบไปด้วยสมาชิก Ichioka Reina (อิชิโอกะ เรอินะ) Shimakura Rika (ชิมาคุระ ริกะ) Nishida Shiori (นิชิดะ ชิโอริ) Eguchi Saya (เอกุจิ ซายะ) Takase Kurumi (ทาคาเสะ คุรุมิ) Maeda Kokoro (มาเอดะ โคโคโระ) Yamazaki Yuhane (ยามาซากิ ยูฮาเนะ) Okamura Minami (โอคามุระ มินามิ) Kiyono Momohime (คิโยโนะ โมโมฮิเมะ) Hirai Miyo (ฮิราอิ มิโยะ) Kobayashi Honoka (โคบายาชิ โฮโนกะ) Satoyoshi Utano (ซาโตโยชิ อุตาโนะ) และ โชว์สุดพิเศษ!! จาก DJ Miimi หนึ่งในสมาชิกสุดน่ารักนอกจากนี้ยังมี เหล่าไอดอลจากญี่ปุ่น ยกทัพมามอบความสุขกันอีกเพียบ ได้แก่ PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE, sherbet , MOTOR HOTEL, FES ☆ TIVE , Kyushu Girls Wing , BANZAI JAPAN , CHICKEN BLOW THE IDOL , MAZE , YUMEOI SHOJO, LINKL PLANET และ CHI-BA+KUNในส่วนของ ศิลปินไอดอลไทย ก็จัดหนัก จัดเต็ม ไม่แพ้ปีที่แล้ว กลุ่มไอดอลหญิงวงแรกของประเทศไทยอย่าง BNK48 ขนเมมเบอร์มาโชว์งานนี้ถึง 16 คน!!! อลัง...อลัง...กันไปเลย ส่วนกลุ่มศิลปินหญิง Redspin ที่กำลังมาแรงเช่นกัน และกลุ่มไอดอล LAST IDOL THAILAND ก็เตรียมขนเมมเบอร์มามอบความสุขด้วยเสียงเพลง ที่เหล่าโอตะต้องห้ามพลาด!!! พร้อมกลุ่มไอดอลไทยอีกเพียบ อาทิ HatoBito / TerasuDanshi / Fuyubi / Euphonie ☆ / Ikinari Tell Me / Stellagrima / Kiss Kitsune / Wisdom / Blackforce /AKIRA KURØ / HAPPYTAIL / 2nd Dimension / The Glass Girls / NIKKO NIKKO / Tha Glass Girls Trainee / SORA! SORA! / YAMI YAMI / PEACH YOU / Castella / Miruku / Umeshu / Sumomo / DEADKAT/ KIRAKIRA ROMANCE / Bizcuitด้านเหล่า ศิลปิน T-POP ชั้นนำของเมืองไทย ก็เตรียมยกทัพความสนุกมามอบให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมจัดเพลงฮิตติดลมบน เริ่มจากนักร้องหนุ่มสุดฮอต โตโน่ ภาคิน พร้อมขนเพลงฮิตและเพลงใหม่มาให้แฟนคลับได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม ร่วมด้วยศิลปิน ป๊อด โมเดิร์นด็อก คนนี้ขอบอกว่า...สุด!!! เพราะเขาเตรียมเพลงสนุกๆ มาให้ร้องและเต้นกันแบบสุดเหวี่ยง ด้านศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีอย่าง แสตมป์-อภิวัชร์ สาวกของกลุ่มศิลปิน “ละอองฟอง” ก็ห้ามพลาด ร่วมด้วยกลุ่มศิลปินจาก GMMTV กับวง LYKN กลุ่มบอยแบนด์ วง 7Moment และ Prem-U จากค่ายกันตนา ที่จะมาโชว์ความหล่อ และความสามารถด้านการร้อง การเต้น ให้สาวๆ ได้กรี๊ดดด....!!!ส่วนนักร้องสาวเสียงหวานอย่าง เบล วริศรา เจ้าของเพลงฮอต “เอาปากกามาวง” ก็มีพร้อมบทเพลงไพเราะมาให้แฟนๆ ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเหมือนกัน และที่พลาดไม่ได้กับความฮอตฮิตและกระแสมาแรงของ “โอมจงรวย” ไวรัลเพลงฮิต TikTok ระดับประเทศ ของศิลปินสุดเก๋ พัดชา ชนุดม ที่จะมาร้อง มาเต้นไปกับแฟนเพลงอย่างสนุกสนานอีกเช่นกัน!!!ไม่เพียงแค่นั้น!!! Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 ยังรวบรวมความหลากหลายทางด้านดนตรี ทั้งเหล่า DJ ที่จะมาเปิดเพลงสนุกๆ ทั้งแนว POP ROCK EDM มาให้แฟนๆ ได้สนุกกันด้วยเตรียมตัวรับความสนุกกันให้ดีกับ “จักรวาลดนตรีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี" ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้! พบกับความสนุกจากกองทัพศิลปินไทย-ญี่ปุ่น ที่จะมาสร้างความบันเทิง บนเวทีคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอด 3 วันเต็ม!!! ในงาน Thai-Japan Iconic Music Fest 2023 จัดขึ้นระหว่าง วันศุกร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ Live Up ศิลปินไทยและญี่ปุ่นได้ที่Website : http://gyucreative.com/ Facebook : https://www.facebook.com/gyucreative Twitter : https://twitter.com/GyuCreative Instagram : https://www.instagram.com/gyucreative/ #ThaiJapanIconicMusicFest2023 #Musicverse #Musicfest #TPOP #JPOP #タイジャパンアイコニックミュージックフェス #The50thYearofASEANJapanFriendshipandCooperation #GYuCreative #ICONSIAM #japanevent #softpower #JapaneseIdol #ThaiIdol #WorldOfIdol #ジーユークリエイティヴ