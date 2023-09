ไอคอนสยาม จัดงาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2023”   ที่สุดของการคัดสรรสำหรับคอฟฟี่เลิฟเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2566

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมกาแฟไทย, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), ไอคอนคราฟต์, สยาม ทาคาชิมายะ และ ไอซีเอส จัดเฟสติวัลงานกาแฟสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมรวบบาริสต้าดีกรีแชมป์ระดับโลก พร้อมยกขบวนร้านกาแฟและคาเฟ่ชื่อดังมาไว้ในงานกว่า 100 แบรนด์ดัง มากกว่า 1,500 รายการ ให้เหล่าคอฟฟี่เลิฟเวอร์ได้ลิ้มลองกลิ่นละมุนรสละไมของเครื่องดื่มแก้วพิเศษ ที่คัดสรรมาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะในงานนี้ และสัมผัสกับเสน่ห์เฉพาะตัวของเมล็ดกาแฟจากฝีมือคนไทยทั่วประเทศมากที่สุดแห่งปี ตลอด 10 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M, รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1, ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม)สำหรับพิธีเปิดงาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2023” อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและเหล่าผู้บริหาร ได้แก่ คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, คุณ วินิดา มังกรกาญจน์ นายกสมาคมกาแฟไทย, คุณปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้บริหารไอคอนคราฟต์ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและบาริสต้าดีกรีแชมป์ระดับโลก อาทิ คุณอสมา วิชัยดิษฐ์ จากร้าน Asama Coffee & Roastery และกรรมการตัดสินระดับประเทศและระดับโลก World barista championship / World latte art championship / World syphon championships, คุณอานนท์ ธิติประเสริฐ จากร้าน Roast8ry และบาริสต้าแชมป์โลก รายการ World Latteart Champion 2017 / World Coffee in good spirits 6th 2019/ Thailand National Barista Champion 2024, คุณกวินนาถ วีระวรเวท จากร้าน Fika & Co. Cafe และบาริสต้าเจ้าของแชมป์ Thailand Barista Championship 2023 รวมด้วยสองนักแสดงหนุ่มหล่อ อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง และ ปีโป้ - ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์ ที่มาในลุคบาริสต้ามารังสรรค์กาแฟแก้วพิเศษภายในงาน“ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2023” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้รังสรรค์ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ด้วยการขยายพื้นที่การจัดงานเป็น 4 พื้นที่หลักในไอคอนสยามและ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) รวมถึงคัดสรรจำนวนร้านกาแฟและคาเฟ่มารวมไว้มากที่สุดกว่า 100 แบรนด์ชื่อดัง ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ยังคงมุ่งส่งเสริมและผลักดันธุรกิจกาแฟไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งเกษตรกร ผู้ปลูก ผู้แปรรูป ไปจนถึงเหล่าบาริสต้า ให้มีเวทีในการแสดงความสามารถและนำเสนอผลิตภัณฑ์จากความมุ่งมั่นตั้งใจ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมวงการกาแฟไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับโลก ทั้งยังตอบโจทย์กลุ่มผู้รักการดื่มกาแฟและเหล่าคาเฟ่ฮ็อปเปอร์ที่ชื่นชอบบรรยากาศคาเฟ่ที่เติบโตขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้เนรมิตบรรยากาศภายในงานให้มีกลิ่นอายคาเฟ่สไตล์โรงนาและแคมปิ้ง เชิญชวนคนรักกาแฟให้เลือกชิมเครื่องดื่มกว่า 1,500 รายการ จากร้าน SPECIALTY COFFEE BRAND ชื่อดังจากทั่วประเทศ ซึ่งความพิเศษในปีนี้คือ การรวบรวมเหล่าบาริสต้าดีกรีแชมป์ระดับโลกจากร้านกาแฟ Specialty มาให้ลิ้มรส พร้อมช้อปเมล็ดกาแฟคราฟต์ระดับพรีเมียมที่รวบรวมมาไว้มากที่สุดภายในงานครั้งนี้ ตลอดจนเครื่องดื่มอื่นๆ และขนมหวานแสนอร่อยมากมาย นอกจากนี้ ยังมีเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์ทำกาแฟจากหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกสรรอย่างจุใจยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วย 4 พื้นที่หลักในไอคอนสยามและ ICS รวมร้านคาเฟ่มากกว่า 1,500 รายการ จากร้านกาแฟชื่อดังทั่วประเทศกว่า 100 แบรนด์ชั้นนำภายในงาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2023” ปีนี้ เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งรวมคาเฟ่สุดฮิตจากร้านกาแฟชื่อดังทั่วไทย เพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยของกาแฟคราฟต์สัญชาติไทยการันตีได้จากรางวัลระดับโลกในทุกวัน โดยภายในงานแบ่งโซนกิจกรรมออกเป็น พื้นที่ต่างๆ ได้แก่• เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น Mไอคอนคราฟต์ ร่วมส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบการกาแฟไทย ด้วยการรวบรวมที่สุดของการคัดสรรร้านกาแฟดีกรีแชมป์บาริสต้าระดับโลก และเมล็ดกาแฟระดับพรีเมียมจากทั่วประทศมารวมไว้มากที่สุด ในคอนเซ็ปต์ “The World of Beans” ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M พบกับร้านกาแฟ Specialty Coffee Brand ชื่อดัง อาทิ Roast8ry, ASAMA Coffee & Roastery, Fika&Co.Cafe และ ROAST RUNNER สายโรงคั่ว และคาเฟ่สุดฮิปชื่อดัง อาทิ A KEEN HOUSE, Aroon Café, Belena Roasters, Bokaew Estate Coffee, Coffee Bean Chocolate, GRAPH, Hacking Coffee Roasters, Lica Coffee, Maled Coffee Roasters, OUL Coffee, PANGKHON Coffee Roaster,POUR OVER LAB, REVER ROASTER, ROLLING ROASTERS, Santipanich Roaster,SIAMDRIPCO,SIAS KOFFEE ROASTER,Siriwat, Y'EST WORKS Coffee Roastery และ19 Degree North นอกจากนี้สำหรับสาย Non- Coffee ก็มีร้านเครื่องดื่มช็อคโกแลตสุดอร่อยดีกรีรางวัลมาให้เลือกชิม อาทิ AFTER CHOC และ Plearn Chocolate,ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ อาทิ Moccamaster Thailandที่สุดของร้านกาแฟยอดนิยมในไอคอนสยามกับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พบกับเมนูกาแฟสุดพิเศษจากร้านพันธมิตรในไอคอนสยาม อาทิ Double Slash, James Boulangerie, Kokolatier, MIKKA, PACAMARA COFFEE ROASTERS , Rep Coffee, UCC สำหรับโซนนี้พบกับเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีให้เลือกชิมกันอย่างละลานตา อาทิ Tiramisu Soft Serve และ Tiramisu Croissant จากร้าน James Boulangerie ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ รวมถึงเมนูใหม่ล่าสุด Espresso Praline ซึ่งเปิดตัวในงานนี้เป็นที่แรก ด้านแบรนด์กาแฟสเปเชียลตี้ระดับพรีเมียมอย่าง PACAMARA COFFEE ROASTERS ก็ยก Espresso Bar และ Specialty Bar คัดสรรเมล็ดกาแฟจากทั้งไทยและเทศหลากหลายมาเสิร์ฟความกลมกล่อมผ่านเครื่องดื่มแก้วพิเศษนอกจากนี้ ยังมีร้านกาแฟชั้นนำอีกมากมายคัดสรรมาให้ทุกคนเลือกลิ้มรสความเข้มของเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีมากมาย อาทิ ARABIA Coffee, Brew Flavor, Capresso Coffee, Eagle Coffee Factory, Koyo Tearoom, Osha Ocha Matcha, Pagucha, The Purist Artisan, Think Lab และ แก้ว กา แก้ว แฟ พร้อมรับชมการสาธิตการดริปกาแฟพร้อมเทคนิคดี ๆ รวมทั้งกิจกรรมเวิร์กชอป Craft Coffee กาแฟพิเศษเฉพาะคุณ การเสวนาให้ความรู้เรื่องกาแฟในหลากมิติ และกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดทั้งวันอีกด้วย• รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟชื่อดังพร้อมอุปกรณ์ทำกาแฟเอาใจสายแคมปิ้งจากสยาม ทาคาชิมายะ ที่ขนทัพร้านดังออกมาร่วมในงานครั้งนี้ อย่าง ANOTHER CUP, BIALETTI, CHABATREE, CONE NO.9, HARIO, Kaldi Café, KINTO, Snow Peak, THE BARREL, Van Hart และ ZOJIRUSHI ร่วมด้วยกรุงเทพมหานคร ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครหลักสูตรการเป็นบาริสต้ามืออาชีพได้ในงานเพื่อส่งเสริมต่อยอดในสายอาชีพของกลุ่มคนรักกาแฟอีกด้วย• ริเวอร์ พาร์ค ชั้น Gสำหรับสายคาเฟ่ฮ็อปเปอร์ มานั่งจิบกาแฟชมวิวโค้งน้ำเจ้าพระยา ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 -20.00 น. ตลอด 10 วัน ในคอนเซ็ปต์ “COFFEE TRUCK & COFFEE PRINCE” โดยไอคอนสยามได้เนรมิตพื้นที่ริเวอร์ พาร์ค ให้กลายเป็นแหล่งรวมร้านคาเฟ่สุดชิลล์ กับเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์และขนมหวานเบเกอร์รี่แสนอร่อยกว่า 20 ร้านดังที่ยกขบวนมาให้เลือกชิมความอร่อย อาทิ Area one coffee, CHILLRISTA COFFEE, Jintanakan Thai Cacao, Project Bus Cafe Art, Super Sip by Lela, Thai-Denmark Milk Land, The Weekend Cafe & Bar และTokyo Sweet ฯลฯพบกับความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไอคอนสยามมอบให้คนรักกาแฟต้องหัวใจเต้นรัว กับ เหล่า Coffee Prince 6 หนุ่มหล่อมาเสิร์ฟความหอมกรุ่นกลิ่นกาแฟ เพิ่มคาเฟอีนให้ทุกคน โดยวันที่ 3 กันยายน 2566 พบกับ แมน-ธฤษณุ สรนันท์ และ เบน-บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร สองหนุ่มนักแสดงจากซีรีย์ “ค่อยๆ รัก Step by Step” จะมาพร้อมกิจกรรมดริปกาแฟสุดพิเศษสำหรับแฟนคลับ ส่วนวันที่ 9 กันยายน 2566 พบกับ ปิ๊ง-กันตพัฒน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ควง กีตาร์-สาริน ตั้งเจริญไพศาล มาสร้างสรรค์ลาเต้อาร์ท พร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก สุพรีม-ธีรดนย์ วัฒนพันธ์ และวันที่ 10 กันยายน 2566 พบกับ นักแสดงหนุ่มหล่อ พอร์ช-ศรัณย์ ศิริลักษณ์ ที่จะร่วมทำกิจกรรมค้นหาเมล็ดกาแฟเพื่อสร้างโมเม้นต์ดี ๆ กับเหล่าสาวกกาแฟภายในงานอีกด้วย• Event Space ชั้น M ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) เปิดพื้นที่ให้คอมมูนิตี้เหล่าคนรักกาแฟและเบเกอรี่ มาร่วมชิมและช้อป เลือกสรรเมนูกว่า 40 เมนู อาทิเมนู Cold Brew Jofrisch Crème และ Craftsman Shakerato จากร้าน Craftsman Roastery, เครื่องชงกาแฟ สินค้าเกี่ยวกับกาแฟจาก Lotus's Privé, ไทยากิจากร้าน Lucky Fish ฯลฯพบกับบาริสต้าเจ้าของรางวัลแชมป์ระดับโลก ที่พร้อมเสิร์ฟกาแฟแบบใกล้ชิด กับเมนูเอ็กซ์คลูซีฟไฮไลต์สำคัญของงาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2023” ครั้งนี้คือการสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จิบกาแฟแก้วพิเศษจากฝีมือของเหล่าบาริสต้าแชมป์ระดับโลก พลาดไม่ได้กับการรวบรวมสุดยอดแชมป์ อาทิ ต๋อง-อานนท์ ธิติประเสริฐ จากร้าน Roast8ry บาริสต้าชื่อดังดีกรี World Latteart Champion 2017, World Coffee in good spirits 6th 2019 และ Thailand National Barista Champion 2024 กับสเปเชียลตี้เมนูสูตรลับ มุก-อสมา วิชัยดิษฐ์ จากร้าน ASAMA Coffee & Roastery กรรมการตัดสิน World Barista Championship, World Latte Art Championship และ World Syphon Championships ที่พร้อมรังสรรค์เมนู Gravity กาแฟเดอร์ตี้ซิกเนเจอร์ของแบรนด์ และเมนู COCAINE กาแฟนมร้อนที่ให้ความหอมสดชื่อของเปลือกส้มให้ทุกคนได้ลิ้มลอง รวมถึง เจน-กวินนาถ วีระวรเวท จากร้าน Fika & Co.Cafe เจ้าของตำแหน่งแชมป์ล่าสุดในปีนี้ Thailand National Barista Champion 2023 และ World Barista 2023 Rank#13 กับการนำเสนอเมนู Thai, Pink sapphire จากเมล็ดกาแฟที่พาให้คว้าแชมป์ในเวทีโลกอีกหนึ่งความพิเศษในส่วนของเมล็ดกาแฟปีนี้ พบกับร้าน Roast Runner ที่นำเมล็ดกาแฟ Jason Brown และ Marathon ที่ได้รับรางวัลการันตีจาก SUPERIOR TASTE AWARD 2022 กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และ BRONZE MEDAL AWARD 2019 -2020- Melbourne ประเทศออสเตรเลีย มาให้ช้อปกันถึงภายในงานครั้งนี้ ส่วนอีกร้านดังอย่าง POUR OVER LAB ก็ขนทัพเมล็ดกาแฟ Filter สุดพรีเมี่ยม 5 ชนิดในคอลเลคชั่นสุราก้าวหน้ามาเอาใจนักดื่มผู้นิยมการเมากาแฟแบบจัดเต็ม นอกจากนี้ยังมี Blend Coffee สูตรเฉพาะของสันติพาณิชย์ Coffee & Roaster ร่วมด้วยกาแฟพรีเมี่ยมเกรด AA ในราคาจับต้องได้จาก Pangkhon Coffee Roaster และเมล็ดกาแฟอีกมากมายภายในงานตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2566โปรโมชั่นพิเศษแบบจัดเต็ม เพื่อให้ลิ้มรสกาแฟอย่างเพลิดเพลินภายในงาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2023” ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เพียงช้อปสินค้าภายในงานครบตามกำหนด สามารถแลกรับสิทธิพิเศษหลายต่อดังนี้ ต่อที่ 1. รับ Extra 20 Viz Coins ทันที เมื่อซื้อสินค้าร้านเครื่องดื่มที่ร่วมรายการในไอคอนสยาม ครบ 200 บาทขึ้นไป ต่อที่ 2. แลกรับส่วนลดเครื่องดื่มทันที 50 บาท ผ่าน ONESIAM SuperApp สำหรับซื้อเครื่องดื่มที่กำหนดครบ 200 บาทขึ้นไปจากร้านค้า ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 พร้อมรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2566 พร้อมสนุกไปกับการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟจากทั่วประเทศ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ร่วมรายการของไอคอนคราฟต์ครบ 1,800 บาท แลกรับแก้ว ICONCRAFT มูลค่า 490 บาท ฟรี (1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จ) สินค้ามีจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566ดื่มด่ำกับกลิ่นหอมกรุ่นและรสชาตินุ่มละมุนของกาแฟคราฟต์คนไทย และเลือกซื้อเมล็ดกาแฟจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟไทยให้เติบโต พร้อมลิ้มรสความอร่อยของหลากหลายเมนูพิเศษจากคาเฟ่ดังและร้านกาแฟชั้นนำมากมายกว่า 100 ร้าน ได้ที่งาน “ICONIC CRAFT COFFEE FEST 2023” ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M, รัษฎาฮอลล์ ชั้น 1, ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ไอคอนสยาม โทร.1338 หรือ Facebook: ICONSIAM