เปิดเวที First Performance โชว์ซิงเกิลใหม่ “LAST GAME” เพื่อมอบให้กับแฟนๆ LAST IDOL THAILAND

เต็มไปด้วยความสุข และความประทับใจ เมื่อศิลปินไอดอล 21 สาวเมมเบอร์ LAST IDOL THAILAND (ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์) เปิดเวที งาน First Performance โชว์ซิงเกิลลำดับที่ 3 “LAST GAME เกมสุดท้าย... ไม่มีจริง” ได้ ม่านมุก ชดาธาร ด่านกุล มาเป็น Center ของเพลงหลัก และ เพลงรอง “La La Last Idol” ได้ ต้นน้ำ - บัณฑิฏา สันตยารมณ์ มาเป็น Center ของเพลง กับการถ่ายทอดเนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันและการก้าวต่อไปของพวกเธอทั้ง 21 สาวไอดอล และ ยังขนเพลงฮิต “ก้าวต่อไป Seishun Continues”, “ฝนดาวตก MABUSHI SUGIRU NAGAREBOSHI” และ “Last Ai Yoroshiku” มาโชว์แบบจัดเต็มทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้แฟนคลับภายในงานได้ร่วมกิจกรรม GROUP HI-TOUCH และร่วมเล่นเกมไปกับ 21 สาวไอดอล ในบรรยากาศเป็นกันเอง โดยมีผู้บริหาร คุณเมธวิน อังคทะวานิช CEO Rabbit Moon Corporation Limited พร้อมผู้บริหารในเครือ T&B Media Global อาทิ คุณภาคภูมิ ตันตนันตา, คุณเอกศิษฐ์ เฉลิมรัฐวงศ์, คุณภรณ์สินี เฉลิมรัฐวงศ์, คุณจิรญา ทองเสน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ชั้น G พร้อมชวนร่วมงานประกาศจบการศึกษา ใน “LAST STAGE” คอนเสิร์ตส่งท้าย 19 พย. นี้ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินม่านมุก - ชดาธาร ด่านกุล ขอบอกเล่าความรู้สึกหลังจบงาน First Performance ว่า... “จากประกาศยุติบทบาทการเป็น วง IDOL ผ่านเพจ LAST IDOL THAILAND ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ เมมเบอร์ ได้ไปเติบโตบนเส้นทางและบทบาทใหม่ที่เหมาะสมกับแต่ละคน ส่วนตัว มุก เป็นคนที่ชื่นชอบไอดอลมากๆ แล้วก็เดินทางตามเส้นทางไอดอลมานานแล้ว รู้สึกว่า LAST IDOL เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ เป็นหนึ่งความทรงจำที่ดีมากๆ สำหรับมุก เป็นเหมือนครอบครัวของเราจริงๆ ที่ได้ดูแลน้องๆ มาตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี ตั้งแต่วันแรกที่เราได้ถ่ายทำรายการ LAST IDOL THAILAND ร่วมกัน“LAST GAME เกมสุดท้าย... ไม่มีจริง” เป็นซิงเกิลสุดท้ายก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันไป ถือเป็นการทำซิงเกิล เพื่อมอบให้กับแฟนๆ ของเรา เป็นของขวัญแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีร่วมกัน สำหรับเพลง “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” ยังเป็น Original Song ทำโดยทีมเพลงคนไทย ได้พี่ก๊อปโปสการ์ด นักแต่งเพลงชื่อดังตั้งแต่ยุค kamikaze มาร่วมเขียนเนื้อเพลง กับ คุณแบงค์ - กฤษฏิ์พล พงศ์จิณณธรรม ทีมทำเพลงของค่าย Rabbit Moon ยังรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ แต่งทำนอง เรียบเรียงเพลง ทุกขั้นตอน ทำให้เพลงนี้มีความเป็น T-POP มีกลิ่นอายดนตรี Disco ฟังแล้วรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา เข้ากับเนื้อเพลงแนวให้กำลังใจด้านท่อนแร็ปยังได้ น้องไดอารี่ อดีตศิลปิน วง Red Spin มาร่วมแต่งเนื้อให้ โดยความพิเศษอีกอย่างของเพลงนี้คือการที่สมาชิกของ LAST IDOL ได้ร้องเพลงร่วมกันทั้ง 21 คน เพื่อเป็นการส่งท้ายมิตรภาพดีๆ ที่พวกเรามีให้กัน มาตลอด ในฐานะวงไอดอล LAST IDOL THAILAND ค่ะ อยากขอบคุณแฟนๆ ทุกคนนะคะ ที่มาเป็นความทรงจำที่ดีให้กับพวกเรา หวังว่าความสัมพันธ์ของเราก็ยังคงอยู่ต่อไปในอนาคตค่ะและทางค่าย Rabbit Moon ยังได้กำหนดวัน “LAST STAGE” เพื่อจัดคอนเสิร์ตส่งท้ายในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ใครสนใจรายละเอียดและอยากร่วมเก็บโมเมนต์ความประทับใจกับพวกเรา LAST IDOL เป็นครั้งสุดท้าย สามารถเข้าไปจองบัตรกันได้แล้วที่ https://shop.lastidol.co.th/th หรือเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ของ “LAST STAGE” ได้ที่เพจ LAST IDOL THAILAND ฝากสนับสนุน และซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะคะ อยากจะเจอแฟนๆ แบบใกล้ชิด อย่าลืมมาเจอกันให้ได้นะคะ”ติดตามฟังเพลง “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” จากวงไอดอล LAST IDOL THAILAND ภายใต้ค่าย Rabbit Moon Corporation Limited ได้ตั้งแต่วันนี้ผ่าน Youtube Channel : LAST IDOL THAILAND หรือสามารถกดเข้าไปฟังเพลงนี้ได้ผ่าน Streaming Platform ทาง Apple Music, JOOX, Spotify, Deezer หรือ Streaming Platform ผ่านทาง Apple Music, JOOX, Spotify, Deezer