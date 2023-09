HIRAIDAI ปล่อยอัลบั้มพิเศษ EP "SURF & TURF (Deluxe Edition)" และ LIVE Recording ให้ฟังทุกช่องทางแล้ววันนี้

จากกระแสตอบรับที่ดีมากของ EPที่ปล่อยให้ฟังในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา HIRAIDAI ศิลปินและนักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่น ก็ปล่อยอัลบั้มพิเศษ EP “SURF & TURF” (Deluxe Edition) ในเวอร์ชั่นนี้นอกจาก 5 เพลงใน EP ที่ปล่อยออกมาให้ฟังก่อนหน้านี้อย่าง Lovely Day, Lovely Place, Wonderful Life, Surf ‘n Turf, かけがえのないも, Endless Summer แล้ว ยังมีเพลงพิเศษเพิ่มมาอีก 2 เพลง ได้แก่ Jinsei Note (人生ノート) ที่ปล่อยให้ฟังกันไปแล้ว และ HONEY&MOON ที่ปล่อยพร้อมเวอร์ชั่น LIVE Recoding ของ 5 จาก EP “SURF & TURF” ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่อัดเสียงสดจากคอนเสิร์ต THE BEACH TRIP 2023 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 นี้สำหรับ THE BEACH TRIP 2023 นั้นเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของ Hiraidai ที่มีผู้เข้าชม 15,000 ในโอซาก้า และ 30,000 คนในชิบะ ซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตเดี่ยวของศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่เป็นกระแสและถูกพูดถึงกันมากHIRAIDAI เป็นศิลปินโฟล์คป๊อปที่ดังมากในญี่ปุ่น มีเพลงฮิตมากมายอย่าง THE GIFT เพลงประกอบอนิเมชั่นเรื่องโดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ตอน โนบิตะสำรวจดินแดนจันทรา ที่หลายคนหลงรัก, Stand by me, stand by you เพลงฮิตที่มียอดวิวบน YouTube มากกว่า 70 ล้านวิวบน YouTube และมากกกว่า 117 ล้านสตรีมบน Spotify เป็นต้น เพลงของเขามีแรงบันดาลใจมาจากเพลงท้องถิ่นบนเกาะฮาวาย กลิ่นของชายหาด ทะเล และความอบอุ่นอยู่เสมอ เขาเป็นหนึ่งในศิลปินไม่กี่คนที่มียอดสตรีมเพลงทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มสูงถึง 3,000 ล้านสตรีม และมียอดผู้ติดตามบน Spotify สูงถึง 1.7 ล้านคน อีกทั้งเขามักจะปล่อยเพลงออกมาให้แฟน ๆ ได้ฟังอย่างสม่ำเสมอ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ เขาปล่อยเพลงไปถึง 57 เพลง และมักจะติดท็อปชาร์ตอยู่เสมอ นอกจากนั้น HIRAIDAI ยังเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ในงานประกาศรางวัล MTV Europe Music Award เมื่อปี 2020 ในสาขา BEST JAPAN ACTแน่นอนว่านอกจากเพลงพิเศษที่เพิ่มมาใน EP “SURF & TURF” (Deluxe Edition) แล้ว HIRAIDAI ยังปล่อย มิวสิควีดิโอของทั้ง 5 เพลงจากคอนเสิร์ต THE BEACH TRIP 2023 อีกด้วย โดยใช้ภาพการแสดงสดบนเวทีร่วมกับภาพ Behind The Scenes ที่ทั้งหมดถ่ายทำโดยกล้อง 8mm ทำให้ภาพที่ได้นั้นเป็นโทนอบอุ่น และสามารถนำทุกคนเข้าไปสู่บรรยากาศของคอนเสิร์ตได้แม้ว่าไม่ได้ไปร่วมในวันแสดงก็ตามฟังเพลงจากEP“SURF & TURF”ได้แล้วที่ https://daihirai.lnk.to/SURFandTURFDeluxeEdition และยังสามารถรับชมMVได้ที่นี่ https://www.youtube.com/@hirai_dai ติดตามข่าวสารอัพเดทของHIRAIDAIได้ที่นี่