ตัวอย่างใหม่หนัง "Godzilla Minus One" ญี่ปุ่นสร้างเตรียมฉายปลายปี

หนังใหม่นี้จะเป็นผลงานของสตูดิโอฝั่งญี่ปุ่นสร้างเอง นับเป็นภาคที่ 30 ของค่ายโตโฮและฉลองครบรอบ 70 ปีแฟรนไชส์ก็อดซิลล่าทั้งหมด โดยก่อนหน้านี้คือภาค Shin Godzilla ที่ฉายไปตั้งแต่ปี 2016เนื้อหาของ Godzilla Minus One จะย้อนยุคไปอยู่ในญี่ปุ่นช่วงหลังสงคราม เปรียบเทียบว่าประเทศที่สูญเสียทุกอย่างกลายเป็นศูนย์กำลังจะเผชิญกับก็อดซิลล่าทำให้ศูนย์กลายเป็นติดลบตามชื่อเรื่อง โดยหนังตัวอย่างได้เผยฉากผู้คนวิ่งหนีตายและการทำลายล้างเมืองเห็นหน้าก็อดซิลล่ากันแบบชัดๆ ไม่เก็บเป็นความลับรายชื่อนักแสดงนำที่เปิดเผยมาก็มี "ริวโนะสุเกะ คามิกิ" ผลงานเด่นก่อนหน้าที่ชาวไทยรู้จักคือหนังคนแสดงซามูไรพเนจร โจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ และพากย์เสียงอนิเมชัน Your Name หลับตาฝันถึงชื่อเธอ ส่วนนางเอกคือ "มินามิ ฮามาเบะ" เคยรับบทนางเอกเรื่องโคตรเซียนโรงเรียนพนัน Kakegurui และล่าสุดคือหนังชินคาเมนไรเดอร์ในบทนางเอกเช่นกันนอกจากนี้ นักแสดงหลักรายอื่นก็ได้แก่ ยูคิ ยามาดะ, มุเนทากะ อาโอกิ, ฮิเดทากะ โยชิโอกะ, ซากุระ อันโดะ และคุราโนะซึเกะ ซาซากิผู้กำกับ เขียนบทและควบคุมวิชวลเอฟเฟกต์แบบเหมาหมดคือ "ทาคาชิ ยามะซากิ" ที่เป็นแฟนก็อดซิลล่าตัวยง มีผลงานเด่นก่อนหน้าคือ อนิเมชันสแตนด์บายมีโดราเอมอนทั้ง 2 ภาค และหนังคนแสดง ALWAYS ถนนสายนี้ หัวใจไม่เคยลืมกำหนดการฉายในญี่ปุ่นจะเริ่มวันที่ 3 พฤศจิกายน ส่วนฝั่งอเมริกาเหนือจะตามมาทีหลังวันที่ 1 ธันวาคมเฉพาะในโรงภาพยนตร์