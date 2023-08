เตรียมพบกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของวง Fall Out Boy live in Bangkok 2023 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี พุธที่ 6 ธันวาคมนี้

บัตรโซน A

ภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยของหนึ่งในวงร็อกที่ขายดีที่สุดตลอดกาล Fall Out Boy ที่แฟนๆชาวไทยรอคอยมานานกว่า 20 ปี พวกเขาจะเดินทางมาแสดงคอนเสิร์ตที่ไทย วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีFall Out Boy เป็นวงร็อกจากสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2001 ปัจจุบันสมาชิกหลักประกอบด้วย Patrick Stump (นักร้องนำ/มือกีตาร์), Pete Wentz (มือเบส), Andy Hurley (มือกลอง) และ Joe Trohman (กีตาร์) พวกเขาเริ่มต้นสร้างชื่อเสียงจากผลงานชุดแรก 'Take This to Your Grave' ในปี 2003 กับบทเพลงสไตล์ป็อปพังก์-อีโม ที่เขียนออกมาถูกวัยรุ่นจนเวลาต่อมาได้เซ็นสัญญาออกอัลบั้มกับค่ายใหญ่ กลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในกระแสหลักอันดับต้นๆ ของวงการเพลงอัลบั้ม 'From Under the Cork Tree' ของ Fall Out Boy ในปี 2005 ประสบความสำเร็จอย่างสูง เปิดทางสู่การเป็นวงร็อกดาวรุ่ง จากซิงเกิล "Dance, Dance" และ "Sugar, We're Goin Down" เพลงดังแห่งยุค ที่แม้แต่นักร้องสาวอย่าง Taylor Swift ยังต้องหยิบไปเล่นคัฟเวอร์ในคอนเสิร์ตของตัวเอง ขณะที่อัลบั้มถัดมา 'Infinity on High' ในปี 2007 ตอกย้ำให้ชื่อของสี่หนุ่ม Fall Out Boy เป็นศิลปินระดับหัวแถวอย่างแท้จริง เมื่อสามารถเปิดตัวเป็นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard 200 รวมถึงการถูกเสนอเข้าชิงรางวัล Grammy Awards ในสาขา "ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Best New Artist)"Fall Out Boy อยู่ในกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่องกับผลงานอีกหลายชุด เช่น 'Folie à Deux' ในปี 2008, 'Save Rock and Roll' ในปี 2013 และ 'American Beauty/American Psycho' ในปี 2015 ที่พวกเขาคลี่คลายตัวเองไปสู่ความป็อป ทำเพลงได้สนุกยิ่งขึ้น เป็นศิลปินขวัญใจมหาชนของคนฟังทุกเพศวัย ซิงเกิลดังอย่าง "Centuries" มียอดสตรีมบน Spotify มากกว่า 1 พันล้านครั้ง ด้านความสร้างสรรค์ อัลบั้ม 'Mania' ในปี 2018 ถือเป็นก้าวย่างอันท้าทาย จากการนำเสนอซาวด์ดนตรีสไตล์อิเล็กทรอนิกส์/ป็อปร็อก ซึ่งยังสามารถครองบัลลังก์อันดับ 1 บนชาร์ต และเปี่ยมด้วยพลังงานอันน่าทึ่งเมื่อถูกนำมาแสดงสดหลังโลดแล่นในวงการ กับผลงานฮิตที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของแฟนเพลงมาโดยตลอด ปี 2023 วง Fall Out Boy กลับมาเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วย 'So Much (for) Stardust' อัลบั้มชุดใหม่แนวป็อปร็อก/ป็อปพังก์แบบยุคดั้งเดิมที่หลายคนคิดถึง พร้อมประกาศออกทัวร์ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่การรอคอยกว่า 20 ปีของแฟนๆได้สิ้นสุดลงแล้วกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขา Fall Out Boy Live In Bangkok วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดย VIJI CORP ซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.vijicorp.com ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป (*รอบ Presale สำหรับชาว PELUPO สามารถเข้าซื้อบัตรได้ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น.)3,900 บาท3,300 บาท- Pelupian Presale : วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น.- Public Sale : วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น.Tickets at www.vijicorp.com