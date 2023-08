คริส หอวัง พร้อมส่ง HAVE A NICE DAY สี่หนุ่มแบนด์ไอดอลเดบิวต์ซิงเกิล “เป็นไปได้มั๊ย”

HAVE A NICE DAY หรือ H.A.N.D ศิลปินรุ่นใหม่แห่งวงการเพลงไทย กับสี่สมาชิกหนุ่มหล่อ อันประกอบไปด้วย ริวจิ - จิรพัฒน์ (มือคีย์บอร์ด), ซัน-รวิสุต (มือกีตาร์), นน-นนท์ปวิธ (มือเบส) และ แสนดี-รพี (มือกลอง) ผู้มาพร้อมความสามารถที่นอกเหนือจากการบรรเลงเครื่องดนตรีหลักในตำแหน่งของตัวเองแล้ว ทุกคนยังเปี่ยมด้วยทักษะการร้องเพลงที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการร้องด้วยท่วงทำนองอันไพเราะ หรือการแร็ปที่ทำให้คนฟังสนุกสนาน โดยทั้งหมดถูกนำมาผสมผสานและนำเสนอในฐานะของวง “แบนด์ไอดอลป็อปร็อก” ที่จะทำให้แฟนคลับหลงรักทั้งงานเพลง และภาพลักษณ์เฉพาะตัวอันแสนดึงดูดใจของพวกเขา ภายใต้การควบคุมการผลิตสังกัด 2Flow ภายใต้ Workpoint Entertainment นำทีมโดยบอสคนเก่ง คริส หอวังHAVE A NICE DAY ประเดิมเดบิวต์ผลงานแรกเข้าสู่วงการด้วยซิงเกิล “เป็นไปได้มั๊ย” เพลงป็อปท่วงทำนองติดหู บาดลึกในอารมณ์ จากซาวด์อันเข้มข้นของ คีย์บอร์ด/ซินธิไซเซอร์, กีตาร์, เบส, กลอง ที่เรียบเรียงออกมาในบรรยากาศงดงามจับใจ รวมถึงเสียงร้องนำ และร้องประสานของทั้งสี่หนุ่มที่แบ่งพาร์ทรายละเอียดได้อย่างชวนติดตาม โดยได้ ปิ่น SLAPKISS ร่วมแต่งทำนอง และ เป็นโปรดิวเซอร์ให้ แม้เนื้อหาจะพูดถึงความรักที่ไม่สมหวัง แต่ก็เป็นการถ่ายทอดมุมมองของคนที่ยอมรับในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยตั้งคำถามกับคนรักว่าจะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราอยากจะขอมีความสุข มีความทรงจำดีๆ ไปจนถึงวินาทีสุดท้าย แม้หลังจากนั้นจะต้องร้างลากันฟัง “เป็นไปได้มั๊ย” เพลงของคนอกหักแต่ใจยังรักอยู่ ผลงานเดบิวต์เปิดตัวของสี่หนุ่มไอดอลป็อปร็อก HAVE A NICE DAY ฟังได้แล้วทางมิวสิคสตรีมมิงทุกแพลตฟอร์ม และชมมิวสิควิดีโอที่ยูทูบ 2FLOW EntertainmentMV https://youtu.be/lq_-K4wuM5w#เป็นไปได้มั๊ย#ก่อนที่เธอจะไปกับเขา#HAVEANICEDAY_BAND#2FLOWentertainmentช่องทางการติดตาม HAVE A NICE DAYInstagram: https://instagram.com/haveaniceday_official.thTikToK: www.tiktok.com/@haveaniceday_officialFacebook: www.facebook.com/haveaniceday.official.thTwitter: https://twitter.com/haveaniceday_th