Warner Bros. ปล่อยจอย!? ลือตัดงบโปรโมต Aquaman 2 เสี่ยงเจ๊งมากกว่าเดิม

หลังรอคอยกันมานาน Warner Bros. ได้เปิด "ทีเซอร์ของตัวอย่าง" ของหนังซูเปอร์ฮีโร่ Aquaman and the Lost Kingdom ออกมาให้ชมกันแล้ว ก่อนชมตัวอย่างจริงในวันพฤหัสนี้โดยหนังเป็นการกลับมาของ เจสัน โมโมอา ในบท อาร์เธอร์ เคอร์รี หรือที่รู้จักในชื่อ Aquaman, แพทริก วิลสัน ในบท Orm Marius น้องชายต่างแม่ของ อาร์เธอ และ ยาห์ยา อับดุล-มาทีน ที่ 2 ที่จะรับบท Black Manta ตัวร้ายของเรื่องผู้ผลิตยังเผยเรื่องย่อว่าจะเล่าถึงเหตุการณ์ "หลังพ่ายแพ้ Aquaman ในภาคแรก Black Manta ซึ่งยังคงต้องการล้างแค้นให้กับการตายของพ่อ แต่คราวนี้ Black Manta จะทรงพลังกว่าเดิม เมื่อได้ครอบครองพลังของ Black Trident ในตำนานซึ่งปลดปล่อยพลังอันเก่าแก่และชั่วร้ายAquaman ต้องหันไปพึ่ง Orm น้องชายของเขาที่ถูกคุมขังอยู่ ทั้งคู่กลายเป็นพันธมิตร และต้องร่วมมือกัน ละทิ้งความแตกต่างเพื่อปกป้องอาณาจักร และช่วยครอบครัว และปกป้องโลกจากการถูกทำลายล้างอย่างถาวร”โดยหนังมีกำหนดฉาย 20 ธ.ค. แต่แฟน ๆ กลับรู้สึกว่าหนังปล่อยตัวอย่างช้า และแทบไม่มีการโปรโมตเลย ล่าสุด KC Walsh จาก The GWW ได้ให้ข่าวว่า "เพราะพวกเขารู้ว่าหนังมีปัญหา รู้ว่ามันจะขาดทุน เลยไม่ได้ทุ่มงบการตลาดไว้เบื้องหลังเลย"Aquaman and the Lost Kingdom เป็นหนังเรื่องสุดท้ายของจักรวาลภาพยนตร์ ​DC ฉบับดั้งเดิม ก่อนที่ เจมส์ กันน์ และ ปีเตอร์ ซาฟราน จะเข้ามาบริหารเต็มตัว โดยหนัง 3 เรื่องก่อนหน้านี้ของ DC ทั้ง Shazam! Fury of the Gods (2023) The Flash (2023) Blue Beetle (2023) ทำเงินร่วมกันแค่ 515 ล้านเหรียญฯ จากทุนสร้างรวมกันถึง 449 ล้านฯ