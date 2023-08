เตรียมตัวฟินติดหน้าจอ ซีรีส์ “Venus in the sky” แนวโรแมนติกคอมเมดี้ ครบรสชาติจ่อคิวออนแอร์ 2 กันยายนนี้

บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด โดยผู้จัดพร้อมด้วยผู้กำกับหน้าใหม่ฝีมือคุณภาพอย่าง “ผ้าแพร-คชาภรณ์ รูปช้าง” เตรียมสร้างตำนานก่อนส่งท้ายปีด้วยซีรีส์หนึ่งในแผนโปรเจ็คซีรีส์ที่ครบรสชาติทั้งเลิฟซีน โรแมติก ดราม่า คอมเมดี้ ชนิดที่แฟนคลับห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวกับความครบรส พร้อมฉากแสนฟินตั้งแต่ตอนแรกซีรีส์เรื่องนี้นำแสดงโดยหนุ่มสุดฮอตประกบคู่กับหนุ่มที่ฮอตไม่แพ้กันอย่างเตรียมจ่อคิวลงจอให้ได้ชมกันกันวันที่ 2 กันยายนนี้!!โดยซีรีส์ Venus in the sky ห้ามฟ้าห่มดาว” มีเรื่องย่อ คือ สกาย (ต๊อด-ปนพงศ์ ) และ วีนัส (เชค วัชรวีร์) กลับมาพบกันอีกครั้ง หลังจากที่หายจากกันไป ทั้งคู่ที่ต่างก็มีเรื่องราวในใจ เรื่องในอดีตที่คิดว่าเวลาคงจะช่วยเยียวยา แต่เมื่อพบกันอีกครั้งกลับไม่สามารถห้ามความรู้สึกที่มีให้กันได้กว่า 3 ปี ที่แยกย้ายไปใช้ชีวิต “วีนัส” ตัดสินใจลาออกจากงาน และกลับมาพักผ่อนที่บ้านจนกว่าจะอยากกลับไปทำงานอีกครั้ง ระหว่างนั้นก็แก้เบื่อด้วยการเข้าไปช่วยงาน “เจนัส" (โต๋นแตร์ ทินกร) พี่ชายที่เพิ่งลงทุนเปิดร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง โดยทุกเย็น วีนัสจะช่วยรับหน้าที่เล็กๆ น้อยๆ คือ ขับรถนำส่งสินค้าให้ ‘ลูกค้าประจำ’ ที่อาศัยอยู่ทางกลับบ้านของตนพอดี แต่แล้ววันหนึ่ง ‘วีนัส’ ก็ได้พบกับเจ้าของบ้านหลังนี้ ที่ตนไม่เคยเห็นหน้าเลยตลอดสัปดาห์ ทว่าเจ้าของบ้านกลับเป็น “สกาย” เพื่อนสมัยมหาลัย ที่ปัจจุบันเป็นแพทย์หนุ่มที่ยังคงอารมณ์ดี มีพลังงานล้น ถึงแม้ว่างานที่โรงพยาบาลจะหนัก แต่เมื่อเจอกันอีกครั้ง ทั้งคู่กลับไม่สามารถห้ามความรู้สึกที่มีให้กันได้ความสนุกครบรสกำลังรอคุณอยู่ สามารถติดตามรับชม ซีรีส์ “Venus in the sky ห้ามฟ้าห่มดาว” ได้ตอนแรกในวันเสาร์ที่ 2 กันยายนนี้ เวลา 22:45-23:45 น. ทาง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 และรับชมย้อนหลังทั่วโลกเวอร์ชัน Uncut ได้ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นทั้งนี้ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้ที่แฟนเพจและอินสตราแกรม : 9Naa Production