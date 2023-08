“ยิม ธัญญะ” พร้อมกับการแสดงบทบาทใหม่ กับ 2 คาแรกเตอร์ ในซีรีส์ เกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวา (Casanova Begins)

เรียกว่าเป็นงานท้าทายการแสดงอีกหนึ่งผลงาน ของ ยิม - ธัญญะ ธีระขจรกิจ ในซีรีส์ เกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวา (Casanova Begins) ผลิตโดย บ. Tia51 (เทีย ไฟว์ วัน) กำกับโดย ภาณุพงษ์ ไชโย ร่วมกำกับโดย กิตติ์ บทศรี นำแสดงโดย ยิม - ธัญญะ ธีระขจรกิจ และ เปรม - ภูมิพัฒน์ ไพบูลย์ ออนแอร์วันแรก วันที่ 20 สิงหาคม นี้ ทาง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 พร้อม ดูออนไลน์ UNCUT version : More stories! More Fun! บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นโดยซีรีส์นี้ เป็นเรื่องราวที่แสนอลวนของ ‘ปลื้ม’ วิญญาณแฟน ‘ขุนเขา’ ได้ตื่นมาในร่าง ‘คิม’ คาสโนวา ตัวพ่อ โดยมีกฎว่าถ้าใครล่วงรู้ตัวตนจริงๆ จะมีชีวิตอยู่ต่อได้เพียงแค่ 24 นาที ปลื้มในร่างคิมจะจัดการอย่างไรกับร่างใหม่ และตามจีบแฟนตัวเองอีกครั้งโดยไม่ให้อีกฝ่ายล่วงรู้ได้หรือไม่ยิม กล่าวว่า “สำหรับเรื่องนี้ ยิม รับบทเป็น คิม และ ปลื้ม ต้องเล่นเป็น 2 คาแรกเตอร์ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการแสดงเพื่อเล่นให้ผู้ชมได้เห็นถึงความแตกต่างของตัวละครทั้ง 2 คาแรกเตอร์นี้ยิมต้องทำการบ้านในเรื่องของการแสดงอยู่พอสมควรครับ ว่าต้องทำอย่างไรที่จะทำให้เข้าถึงบทบาทของทั้งคู่ ในเรื่องของการแอคติ้ง ก็มีปรึกษาผู้กำกับด้วยครับ ทั้ง พี่เจน และ พี่แซนวิช ที่เป็นทั้งผู้กำกับร่วมและ แอคติ้งโค้ช ว่าอยากให้ตัวคิม มี คาแรกเตอร์ แบบไหน และ ปลื้ม เป็นแบบไหน โดยทั้ง 2 คาแรกเตอร์นี้ไม่มีความใกล้เคียงกันเท่าไร แต่มีเรื่องเดียวที่เหมือนกันคือเป็นคนที่คลั่งรัก กับคนรักของเขามาก เพราะตัว คิม เองจะมีคาแรกเตอร์ความเป็น winner ที่เอาชนะทุกอย่าง เป็นคาสโนวาตัวพ่อ ส่วนปลื้ม เองจะมีคาแรกเตอร์แบบคนขี้หึง ไม่ค่อยมีเหตุผล กับคนรักเท่าไร แต่เป็นคนที่รักษาสัญญากับคนรักของเขา โดยที่ทั้ง 2 คาแรกเตอร์นี้ถือว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายสำหรับตัวยิม ยังไง ยิมก็อยากให้ทุกคนมาลุ้นและติดตามเรื่องราวว่าเราจะสามารถกลับมาจีบแฟนเราคนเก่าในร่างใหม่ได้หรือไม่...”ฝากติดตามซีรีส์ เกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวา (Casanova Begins) ได้ทาง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 พร้อม ดูออนไลน์ UNCUT version : More stories! More Fun! บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นสามารถติดตาม ยิม ธัญญะ ธีระขจรกิจ ผ่านช่องทาง social online ได้ที่IG @gymthunyahTwitter @gymthunyahh